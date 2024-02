Kindle-E-Books kostenlos: Unterirdische Stadt, Geheimnis, Psychopath, faule Kuchen & Zauberstab

Neuer Tag, neue Struktur: Ab sofort könnt ihr die Themen der kostenlosen Kindle-Bücher direkt anspringen und zuerst sehen, was euch interessiert. Heute sind das zum Beispiel „faule Kuchen“, Kriegserfahrungen, ein Mörder und eine Stadt unter der Erde…

Die nachfolgenden Bücher sind heute für jeden kostenlos, der ein Amazon-Konto hat. Viele davon sind aber jeden Tag für euch erhältlich, wenn ihr bei Kindle Unlimited bucht. Ob sich das für euch lohnt, könnt ihr bei Kindle Unlimited kostenlos testen.

Anzeige

Kostenlose Fantasy, Science-Fiction, Mystery

Glacias: Zersplitterte Wirklichkeit Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 27.02.2024 09:35 Uhr

Glacias wirkt auf den ersten Blick wie eine normale Stadt. Doch hinter der Fassade aus Autos und Reihenhäusern verbirgt sich ein Geheimnis: Es gibt keine Tiere, keine grünen Flächen, keinen Wind. Als Olivia Craine entführt wird, erfährt sie die schockierende Wahrheit über ihre Heimatstadt. Plötzlich steht alles, was sie über Glacias zu wissen glaubte, auf dem Spiel.

Anzeige

Civitas A.D. 1200. Das Geheimnis der Rose Ein mystischer Mittelalter-Roman Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 27.02.2024 09:48 Uhr

Im Jahr 1200 im Deutschen Reich stößt der Müllersohn Antonius in der Holzbachschlucht auf einen verletzten Fremden, bewaffnet mit einem kostbaren Schwert und einem mysteriösen Holz-Oktaeder. Währenddessen nehmen die Ereignisse in Rom an Fahrt auf: Der Vatikan entnimmt aus der Kirche Santa Croce eine wertvolle Reliquie, deren Gegenstück als verschollen gilt. Bruno von Sayn, ein Gesandter des Welfen Otto von Brunswiek, erhält eine rätselhafte Nachricht, die ihn in seine Heimat im Westerwald führt. Dort verbreiten dunkle Reiter Angst und Schrecken. Abt Hermann und seine Glaubensbrüder suchen derweil einen Ort für den Bau ihres neuen Klosters. Doch was birgt die Reliquie und welche Rolle spielt die geheimnisvolle Rose?

Anzeige

Krimis, Thriller, Horror gratis

Run: Thriller Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 27.02.2024 09:57 Uhr

John Wallace, ein furchtloser Journalist, begleitet die britische Armee in Afghanistan, wo er Zeuge eines missglückten Angriffs auf einen Rebellenstützpunkt wird. Die Ereignisse nehmen eine verhängnisvolle Wendung, die Wallace dazu drängt, die Wahrheit ans Licht zu bringen. Doch bald erkennt er, dass die Verantwortlichen skrupellos sind und bereit sind, über Leichen zu gehen, um ihre Geheimnisse zu bewahren. In einem gefährlichen Spiel gegen die Mächte der Vertuschung muss Wallace alles riskieren, um die Wahrheit zu enthüllen.

Ich bin ein Mörder: Psychothriller Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 27.02.2024 09:38 Uhr

Veronika steht vor einer unerwarteten Wendung, als sie sich in den Mann verliebt, den sie einst in der Schule hänselte. Er ist nicht mehr der schüchterne Junge von damals, sondern attraktiv und erfolgreich. Doch hinter der Fassade des Charmeurs verbirgt sich eine düstere Seite, die Veronika erst noch entdecken muss – eine Seite, die sie selbst involviert und die das Potenzial hat, ihre Beziehung in ein unerwartetes Chaos zu stürzen.

Träumer: Thriller Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 27.02.2024 09:45 Uhr

Till Berger ist ein ganz gewöhnlicher 18-jähriger, der die Berufsschule besucht, um seinen Abschluss zu machen. Doch sein Leben wird von wiederkehrenden Albträumen heimgesucht, die so realistisch sind, dass er an seinem Verstand zu zweifeln beginnt. Als er eine Psychiaterin aufsucht, um Hilfe zu suchen, glaubt diese zunächst an normale Albträume. Doch bald wird klar, dass die Bedrohung aus Tills Träumen heraus in die Realität übergeht und nicht nur sein eigenes Leben, sondern auch das seiner Freunde und Familie gefährdet sind.

Romane – gratis für den Kindle

Bis zum Licht: Roman Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 27.02.2024 09:46 Uhr

Ekrem Akbulut, ein junger Mann türkischer Herkunft aus Köln, wird wegen eines Vergehens zu Sozialstunden verurteilt. Zunächst widerwillig, findet er sich bald in einer ungewöhnlichen Situation wieder: Er muss sich um einen älteren Mann aus einer wohlhabenden Gegend der Stadt kümmern. Der alte Mann, anfangs voller Vorurteile und scheinbar rassistisch, entpuppt sich als eigenwilliger und manchmal schwieriger Künstler. Er macht Ekrems Leben als Sozialdienstleister nicht leicht und erinnert ihn oft an seine Vergangenheit als Verurteilter. Doch im Laufe der Zeit erkennen beide, dass sie voneinander mehr lernen können, als sie zunächst gedacht hätten.

Kostenlose E-Books zum Kochen & Backen

30 Kuchen-Rezepte für faule Tage Backen Sie ultimative einfache und leckere Kuchen in Ihrer Küche Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 27.02.2024 09:53 Uhr

Entdecken Sie das Geheimnis hinter dem unwiderstehlichen Geschmack von faulen Kuchen! Diese himmlischen Leckereien sind nicht nur einfach zuzubereiten, sondern auch perfekt für Tage, an denen Sie sich verwöhnen lassen möchten, ohne stundenlang in der Küche zu stehen. Tauchen Sie ein in die Welt der faulen Kuchen, wo Sie mit wenigen Zutaten und minimalem Aufwand köstliche Backkreationen zaubern können. Gönnen Sie sich sofortigen Genuss, sobald der Kuchen aus dem Ofen kommt!

Schnelle mediterrane Küche zum Abnehmen Kochbuch mit 200 schnelle und kalorienarme Rezepte, einfach abnehmen mit dem Flair von mediterraner Ernährung! Fertig in 30 Minuten Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 27.02.2024 10:36 Uhr

Schnelle mediterrane Küche zum Abnehmen: 200 Rezepte mit Nährwertangaben!

Entdecken Sie die Geheimnisse der mediterranen Küche in diesem Buch. Genießen Sie aromatische Gerichte, die nicht nur Ihren Gaumen erfreuen, sondern auch Ihre Abnehmziele unterstützen. Jedes sorgfältig ausgewählte Rezept ist in maximal 30 Minuten zubereitet und kalorienarm. Gesundes Essen war noch nie so einfach, schnell und köstlich!

Kostenlose E-Books für Kinder & Jugendliche

Nuna Nocturna - Gesamtausgabe Die kleine Gralshüterin - Der Feuervogel - Das Drachenbaby Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 27.02.2024 10:39 Uhr

Nuna, eine zwölfjährige geflügelte Nocturna, erlebt ihr erstes Schuljahr an der Mitternachtsschule gemeinsam mit ihren Freunden. Doch die Idylle wird jäh unterbrochen, als ihre Eltern von grässlichen Geysiten entführt werden. Eine Odyssee durch die dunklen magischen Mächte beginnt für Nuna. Nach Gefangenschaft und Flucht macht sie sich auf den Weg zum Eispalast des Königs Regnatrax, auf der Suche nach einem mächtigen Zauberstab, der ihre Eltern befreien kann. Mit Hilfe treuer Freunde, Mut und einer Prise Glück gelangt sie schließlich nach Infernum. Doch dort endet ihre gefährliche Reise nicht. Wird es Nuna gelingen, das unsagbar Böse zu besiegen und Frieden in die magische Welt zu bringen?

Kostenlose Kindle-Bücher von gestern

Und hier könnt ihr sehen, welche Kindle-Bücher gestern gratis waren. Oft erstrecken sich solche Aktionen nämlich über mehrere Tage!

Anzeige

Herbstmondküsse Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 27.02.2024 11:06 Uhr

Polizist Mark hat alles: eine schicke Wohnung, eine erfolgreiche Frau, die Anerkennung seiner Kollegen ... Doch dann bricht seine Welt zusammen und er findet sich in einem Pensionszimmer in einem Dorf wieder. Ein mysteriöser Vermisstenfall wird ihm anvertraut. Die Tochter seiner Vermieterin, Veronika, unterstützt ihn bei den Ermittlungen. Zusammen geraten sie in den Bann alter Mythen, die unter den Dorfbewohnern erzählt werden. Vor vielen Jahrzehnten wurde im Hexenwald ein Sechsfachmord begangen, der bis heute nicht geklärt ist. Wie hängen die Naturphänomene mit dem Verschwinden von Lara zusammen? Während Mark dem Fall näher kommt, raubt ihm Veronikas Sinnlichkeit den Atem. Plötzlich dreht sich sein Leben um Mondküsse, Schamanen, Gruselgeschichten und die Kraft der Liebe.

Anzeige

Billionaire auf dem Meer Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 27.02.2024 10:08 Uhr

Mia James organisiert widerwillig den Junggesellenabschied des Jahres - auf einer Jacht in der Karibik. Millionär Damian Stryker heuert sie an, doch zwischen Anziehungskraft und professioneller Distanz bahnt sich ein explosives Spiel an.

Damian genießt seinen Junggesellenabschied in vollen Zügen, bis ein unerwartetes Ereignis alles verändert. Mia steht ihm zur Seite, während er mit den Folgen kämpft. Doch die Nähe zwischen ihnen bringt neue Herausforderungen mit sich. Kann ihre Beziehung den Prüfungen standhalten, oder zerbricht sie unter dem Druck der Vergangenheit?

Three damn nights: Mein für drei Nächte (New York City Lawyers 1) Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 27.02.2024 11:07 Uhr

New Yorks Szene bejubelt Luke Brandon. Charmanter Anwalt, begehrter Junggeselle – keine Frau bleibt länger als drei Nächte. Bis Eleanore York erscheint. Unbeeindruckt von Lukes Ruf widersteht sie seinem Charisma. Sie hat einen Auftrag: Als Partnervermittlerin soll sie ihm die perfekte Verlobte finden. Ein hoffnungsloses Unterfangen. Lukes Ansprüche sind unermesslich, sein Stolz unerbittlich. Eleanore kontert mit kühler Intelligenz.

Doch hinter Lukes Fassade lauert ein verletzlicher Mann, der nach Liebe sucht. Als Eleanore diese Seite entdeckt, gerät ihr Plan ins Wanken. Leidenschaft und Vorurteile prallen aufeinander, Pflichtgefühl kämpft gegen Verlangen. Das Schicksal schlägt unerbittlich zu. Luke und Eleanore müssen entscheiden: Sind sie bereit, alles für eine Liebe zu riskieren, die alle Regeln bricht?

Stolz und Vorurteil: Roman (Die JANE AUSTEN Reihe 1) Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 27.02.2024 10:26 Uhr

Der Roman spielt im frühen 19. Jahrhundert im ländlichen England und erzählt die Geschichte der fünf unverheirateten Töchter von Mr. und Mrs. Bennet. Als der wohlhabende Mr. Bingley und sein standesbewusster Freund Mr. Darcy in die Nachbarschaft ziehen, nehmen die Ereignisse eine spannende Wendung. Während Bingley sich sofort in die älteste Bennet-Tochter, Jane, verliebt, stößt Darcy auf Schwierigkeiten in der örtlichen Gesellschaft und gerät oft mit der zweitältesten Bennet-Tochter, Elizabeth, aneinander.

Einbruch, Mord und andere Delikte: Scott und O'Donnel ermitteln Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 27.02.2024 10:21 Uhr

Begleiten Sie Kommissar Scott und O'Donnel bei ihren Ermittlungen in fünf fesselnden Krimi-Kurzgeschichten aus dem modernen London. Tauchen Sie ein in die Geheimnisse eines Kunstmuseumseinbruchs, die Machenschaften des Seidenschal-Mörders, die geschickten Diebstähle auf dem Weihnachtsmarkt, einen grausamen Mord in einer Seniorenresidenz und die Machenschaften zweier Räuberinnen in einer Hotelbar.

Jeder hat Leichen im Keller Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 27.02.2024 09:58 Uhr

Théo Dubois‘ vermeintlich einfacher Auftrag entpuppt sich als Alptraum. Die Beschattung einer alten Frau auf einer abgelegenen Insel – für den jungen Ermittler zunächst ein bezahlter Urlaub. Doch Idylle und Frieden trügen. Düstere Geheimnisse und ungeahnte Gefahren lauern im Schatten, und Théo steht vor der größten Herausforderung seines Lebens.

Nichts ist, wie es scheint. Was hat die alte Frau zu verbergen? Und welche Rolle spielt Théo in ihrem perfiden Spiel?

The Ridge Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 27.02.2024 10:11 Uhr

Tommy und Dinah – ein glückliches Paar, bis ein brutaler Mord alles verändert. Tommy wird tot aufgefunden, Dinah spurlos verschwunden. Die Special Agents Joe Faulkner und Caroline McAffety übernehmen den Fall und tauchen ein in ein Netz aus Lügen und Intrigen. Was war das Motiv für Tommys Tod? Und wo ist Dinah?

Je tiefer die Ermittler graben, desto mehr Fragen tun sich auf. War es ein Verbrechen aus Leidenschaft? Rache? Oder steckt etwas viel Größeres dahinter? Joe und Caroline stehen vor einer Zerreißprobe. Die Suche nach der Wahrheit bringt sie an ihre Grenzen und zwingt sie, ihre eigenen Dämonen zu konfrontieren.

Rosali & Julian Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 27.02.2024 10:46 Uhr

Während des kalifornischen Goldrauschs treffen zwei ungleiche Frauen aufeinander und finden Liebe: Rosali, einst aus gutem Hause, wird durch eine Intrige ihres Bruders zur Freudenmädchen in einer Goldgräberstadt. Julia flieht vor ihrem jähzornigen Stiefvater, indem sie sich als Mann verkleidet und in die Goldfelder aufbricht. Das Schicksal führt die beiden zusammen, doch ihr Weg zur Liebe ist voller Hindernisse, die sie überwinden müssen.

Two Feathers Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 27.02.2024 11:07 Uhr

Amerika 1862: Die junge Bürgerkriegswitwe Hannah VanGraant sucht ein neues Leben. In Colorado trifft sie auf den Cheyenne-Indianer Scars und erlebt eine leidenschaftliche Liebe, die durch die brutale Realität des Krieges bedroht wird.

Sechzehn Jahre später: Two Feathers, die Tochter von Hannah und Scars, ahnt nichts von ihrer Herkunft. Bis eine Entdeckung alles verändert. Auf der Suche nach ihrem Vater und ihrer Identität stößt sie auf ein schockierendes Geheimnis und den bitteren Verrat, der ihr Leben prägte.

Axena: Die Städte im Meer Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 27.02.2024 10:52 Uhr

Jahrhunderte nach einer verheerenden Seuche, die die Menschheit in Tanks unter Wasser trieb, strebt Tessa danach, ihre Siegellösung zu erreichen, um die Fähigkeit zu erlangen, Gegenstände zu bewegen. Ihr Ziel ist es, sich einer Eliteeinheit des Militärs anzuschließen, um die Oberfläche von mutierten Tieren zu befreien. Während sie im Flaggenkampfteam ihrer Schule trainiert, um ihre Fähigkeiten zu zeigen, sammelt sie nebenbei Informationen über die Oberfläche und die Energie. Doch ihre wachsende Bekanntheit bringt sie und ihre Familie in Gefahr, als die alte Regierung auf sie aufmerksam wird. Schließlich muss Tessa einen hohen Preis bezahlen, um ihr Ziel zu erreichen und an die Oberfläche zu gelangen.

Tamieh: Dunkelheit Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 27.02.2024 10:40 Uhr

Eine düstere Bedrohung verdunkelt den Himmel über Tamieh. Während Mila, Gorobald, Hope und Ulik mit ihren eigenen Kämpfen konfrontiert sind, kehrt Jonas in einer noch gefährlicheren Gestalt zurück. Gemeinsam müssen die Freunde all ihre Kräfte bündeln, um Tamieh vor diesem neuen Feind zu beschützen und gleichzeitig das Geheimnis hinter Jonas‘ Verwandlung zu enträtseln. In einem nervenzerreißenden Wettlauf gegen die Zeit stellen sie sich übermenschlichen Mächten und ihren eigenen inneren Dämonen. Doch ist die Rettung von Tamieh und den vier Welten überhaupt noch möglich?

Lunatic Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 27.02.2024 11:07 Uhr

Stell dir vor, du erwachst an einem verlassenen Ort ohne Erinnerung daran, wie du dort gelandet bist. Du folgst einer einzigen Spur in ein neues Leben, doch kannst du ihr vertrauen?

Jemand warnt dich vor einer unbestimmten Gefahr, aber ohne Details. Während einer Vollmondnacht hast du eine Vision vom Tod – und plötzlich taucht eine Person auf, die damit verbunden ist.

Wie kannst du Dinge wissen, die noch nicht geschehen sind? Wem kannst du trauen, wenn du an deinem Verstand zweifelst? Kannst du Vernunft und Gefühl voneinander trennen und die Grenze zwischen Vergangenheit und Zukunft finden?

Dimensionslichter: Zeitalter der Rebellion 1 Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 27.02.2024 11:07 Uhr

Ein düsterer Magier, ein finsterer Plan, und eine heldenhafte junge Frau, die sich nach Abenteuern sehnt. Suna Anima, 18 Jahre alt, findet sich plötzlich in einer anderen Dimension wieder, einem Planeten voller Drachen und magischer Kreaturen. Dort trifft sie auf Destna, einen wolfsartigen Wolinx, und ihre Begegnung verändert ihr Leben für immer. Gemeinsam müssen sie sich einer Bedrohung stellen: Ein skrupelloser Magier, der nach geheimnisvollen Dimensionslichtern sucht. Doch Suna weigert sich, ihr Schicksal hinzunehmen, und bezahlt dafür einen hohen Preis.

Wunsch (Wunsch, Band Eins) Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 27.02.2024 11:07 Uhr

Mistfalls Wilderness Camp, ein düsterer Ort im regnerischen Nordwesten, beherbergt Ausgestoßene und Straffällige. Obwohl es als Ort der Resozialisierung gedacht ist, spürt Taylor bald, dass etwas Unheimliches vor sich geht. Die Kids werden auf etwas vorbereitet, doch worauf genau?

Jeder der Kids ist anders, nicht normal. Als Taylor selbst Veränderungen erlebt, beginnt sie zu zweifeln: Ist sie auch anders? Als ein mysteriöser Junge auftaucht, der sich von allen anderen unterscheidet, ist Taylor von seiner Anziehungskraft fasziniert und bereit, alles für ihn zu riskieren. Doch könnte ihre verbotene Liebe sie beide zerstören?

Feenspiele - der Fantasy Bestseller jetzt GRATIS: Runde eins: Entführt Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 27.02.2024 10:23 Uhr

Willkommen zu den Feenspielen – ein Turnier, bei dem der Sieger von den Herrschern der Feenwelt magische Kräfte erhält. Doch für die Verlierer steht der Tod bevor. Ich trete nicht aus eigenem Willen an, sondern werde von meinem Vater dazu gezwungen. Er hofft, dass ich, wenn ich gewinne, endlich die Tochter bin, die er sich wünscht. Doch scheitere ich, bedeutet das mein Ende.

Dennoch werde ich siegreich sein, koste es, was es wolle. Selbst wenn ich den Jungen besiegen muss, den ich liebe ...

Entdecke die fesselnde Fantasy-Serie für Jugendliche von Bestseller-Autorin Michelle Madow, voller unerwarteter Wendungen und Magie.

The Draconian Chronicles: Die verlorene Seele Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 27.02.2024 11:07 Uhr

Ethan, ein in London lebender Teenager, will einfach nur seinen Biologievortrag überstehen, als ein Unfall in der Turnhalle ihn fast tödlich verletzt. Die Ärzte geben ihm nur geringe Überlebenschancen. Doch dann heilen seine Wunden überraschend schnell. Hat die mysteriöse blaue Kugel, die er kurz vor dem Unfall gesehen hat und die er unfreiwillig geschluckt hat, etwas damit zu tun? Nur der Oberarzt scheint nicht überrascht zu sein. An Ethans 15. Geburtstag erhält er zwei Gegenstände, die sein und das Leben seiner Freunde für immer verändern werden. Doch nicht nur die Regierung, sondern auch andere, aus Filmen und alten Sagen bekannte Gestalten, sind hinter ihnen her. Plötzlich finden sie sich in einem jahrtausendealten Konflikt wieder, der alles bedroht, was ihnen wichtig ist.

Hat dir der Beitrag gefallen? Folge uns auf WhatsApp und Google News und verpasse keine Neuigkeit rund um Technik, Games und Entertainment.