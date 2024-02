Kindle-E-Books kostenlos: Liebe, noch mehr Liebe & professionelle Fantasy

Den heutigen Tag der Gratis-Kindle-Bücher erkläre ich hiermit zum Tag der Liebe! Wir haben jede Menge romantischen Lesestoff für euch gefunden. Wer allerdings mehr auf eine Mischung aus Fantasy, Humor und starken Frauen steht, der wird sich über die kostenlosen E-Books der Erfolgsautorin Kim Richardson freuen… und dann sind da noch ein paar Krimis.

Die nachfolgenden Bücher sind heute für jeden kostenlos, der ein Amazon-Konto hat. Viele davon sind aber jeden Tag für euch erhältlich, wenn ihr bei Kindle Unlimited bucht. Ob sich das für euch lohnt, könnt ihr bei Kindle Unlimited kostenlos testen.

Liebe, Romantik & Schnulzen kostenlos

Der Prinz auf der Erbse (Play with me 1)

Mike liebt Role-Play-Games über alles, besonders mit seinem Partner Chain. Doch obwohl sie sich seit anderthalb Jahren kennen, bleibt Chain ein Mysterium – kein persönlicher Kontakt. Trotzdem sind sie ein unschlagbares Team. Mike ist überzeugt, dass es zwischen ihnen funken würde, wenn sie sich treffen würden. Doch alle Männer in seiner Umgebung sind vergeben, hetero oder einfach uninteressant. Bis plötzlich Nick auftaucht. Könnte er Chain sein? Oder verbirgt sich hinter ihm etwas ganz Neues? Tauche ein in eine abgeschlossene, zwölfteilige Gay-Romance von Julia Will.

YOU ARE MINE! Der Vertrag (Prolog)

In den Wirren der Jobsuche nach ihrem Kunststudium träumt Larissa Swan von einem Mann wie Christian Grey und sehnt sich danach, sich einem solchen dominanten Partner zu unterwerfen. Doch dann erhält sie ein unerwartetes Angebot von Christopher David Fox, dem charismatischen Erben des Fox-Imperiums.

Für Christopher steht fest, dass er Larissa zu seiner Sub machen will, doch er ahnt nicht, dass sein größter Konkurrent in diesem Spiel eine Romanfigur ist. Entschlossen, Larissas Herz zu erobern, setzt er alles daran, sich gegen die Fantasien ihrer Träume zu behaupten. Tauche ein in eine Geschichte voller Leidenschaft, Machtspielchen und unerwarteter Wendungen.

Der Milliarden-Euro-Rap

Josie steht plötzlich vor einem Haufen Kohle, dank ihrer leiblichen Eltern. Und mit dem Geld kommen die Typen angekrochen. Doch da gibt's nur einen, der ihr Herz schneller schlagen lässt: der aufstrebende Rapper Ice. Aber der scheint von ihrem Reichtum so gar nichts zu wollen. Oder doch? In einem Wirbel aus Liebe und Geld fragt sich Josie, ob Ice ihr Herz oder nur ihr Geld will. Finde es heraus in diesem packenden Drama um Liebe, Intrigen und die Macht des Geldes.

Ben & Charlie: Ein Dialog ohne Hände

Stell dir vor: Zwei völlig Fremde, die sich über einen unerwarteten Emailverkehr kennenlernen und dabei mehr als nur Freunde werden... Tauche ein in eine mitreißende Geschichte über die Studentin Charlie und Ben, der eigentlich nichts von Romanzen hält. Aber was passiert, wenn sich die Zeilen ihrer Emails in echten Gefühlen entfalten? Ein fesselnder Liebesroman voller Tiefe, Herzflattern und unerwarteten Wendungen erwartet dich!

Amber

Amber opfert sich bedingungslos auf, um ihre todkranke Mutter zu pflegen, dabei vernachlässigt sie ihr eigenes Leben vollkommen. Inmitten dieser schwierigen Zeit trifft sie ganz unerwartet auf Callan. Obwohl sie sich bewusst ist, dass er in einer anderen Liga spielt, spürt sie eine unerklärliche Anziehungskraft zu ihm. Doch als sie mehr über die wahre Natur dieses Mannes erfährt, gerät ihre Welt ins Wanken.

Ausgemistet: Tausche High Heels gegen Gummistiefel

Kaya findet sich mehr oder weniger unfreiwillig für zwei Wochen auf einem Reiterhof wieder. Eigentlich möchte sie an ihrer neuen Kosmetiklinie arbeiten, doch weder Pferde noch Ferienkinder gönnen ihr Ruhe. Und dann ist da auch noch Ben, der Inhaber des Hofes, der vielleicht ganz süß wäre, wenn er nicht so streitlustig wäre. Als ein Sturm aufkommt und Chaos auf dem Hof ausbricht, müssen Kaya und Ben erkennen, dass der erste Eindruck nicht immer zählt und sie sich näher kennenlernen müssen.

Fantasy- & Mystery-E-Books gratis

Dunkle Jagd (Schatten und Licht 1)

Tauche ein in die düstere Welt der Jägerin Rowyn Sinclair, wo mysteriöse Todesfälle und eine schlaue Siamesische Katze an der Tagesordnung sind. Als der Rat der Engel ihr einen Auftrag erteilt, ahnt Rowyn noch nicht, welches Chaos sie erwartet. Zusammen mit dem teuflisch gut aussehenden Engelskrieger Jax stürzt sie sich in einen Strudel aus Gefahr und Intrigen. Doch hinter den scheinbar einfachen Fällen verbergen sich düstere Geheimnisse, die Rowyn und Jax an ihre Grenzen bringen. Actiongeladen und voller Humor - begleite Rowyn auf ihrem unvergesslichen Abenteuer voller Magie und Romantik!

Markiert (Seelenwächter 1)

Bereit für eine himmlische Portion Chaos? Trefft Kara Nightingale, euer durchschnittliches Mädchen von nebenan - bis zu dem Tag, an dem sie von einem Bus gerammt wird und plötzlich tot ist. Aber keine Sorge, das ist erst der Anfang!

Willkommen in der Schutzengel-Legion, wo Affen Fahrstühle bedienen, Orakel in riesigen Kristallkugeln herumschwirren und Dämonen sich am Buffet der Sterblichen bedienen. Plötzlich ist Kara mitten im Übernatürlichen gelandet, und ihr Leben wird alles andere als langweilig!

Als ein Grundschüler entführt wird, wird Kara in eine Mission geschickt, die selbst ihre himmlischen Fähigkeiten auf die Probe stellt. Denn die Welt der Engel ist gefährlicher als ein Überraschungsbesuch bei der Großtante an einem Montagnachmittag. Wagt euch in eine Welt voller Engelsgeflüster, göttlicher Verwirrung und himmlischem Humor - dieser himmlische Trip wird euch umhauen!

Stahlmaid (Geteilte Reiche 1)

Als Elena das wertvollste Schmuckstück des Reiches stiehlt, steht sie vor einer tödlichen Wahl: Tod oder das große Rennen. Unvorbereitet findet sie sich in einem blutigen Wettkampf wieder, konfrontiert mit einem Mann, den sie verabscheut, während ihre Gefühle für einen anderen wachsen. Geheimnisvoll und mit besonderen Fähigkeiten ausgestattet, muss sie ihre Identität bewahren. In einer Welt voller Intrigen und gefährlicher Geheimnisse muss Elena zwischen Pflicht und Verlangen, zwischen Hass und Liebe entscheiden. Während sie ihr eigenes Geheimnis lüftet, enthüllt sie die Wahrheit hinter dem Rennen und kämpft gegen ein uraltes Böse, das alles Leben bedroht.

Kostenlos für Kids

Die Abenteuer der kleinen Eule Uliguh - Neuauflage Ein inspirierendes Kinderbuch über Freundschaft, Mut und Selbstvertrauen

In einer verträumten Welt, hoch oben in den Baumwipfeln, lebt die kleine Eule Uliguh. Im Vergleich zu ihren beiden lebhaften Geschwistern ist sie eher von Natur aus ängstlich. Während ihre Geschwister ungeduldig darauf warten, die Welt zu erkunden und das Fliegen zu erlernen, zieht es Uliguh vor, sich gemütlich in ihr Nest zu kuscheln und die Eichhörnchen dabei zu beobachten, wie sie geschickt von Ast zu Ast springen.

Doch eines stürmischen Nachts wird Uliguh von seiner Familie getrennt. Plötzlich ist er auf sich allein gestellt und gezwungen, seiner Angst ins Auge zu sehen, während er verzweifelt einen Weg zurück nach Hause sucht. Auf seiner abenteuerlichen Reise begegnet er einer Vielzahl merkwürdiger Kreaturen, die ihm unerwartete Freundschaften und Unterstützung schenken.

Durch diese ungewöhnlichen Begegnungen und die Hilfe seiner neuen Freunde lernt Uliguh, was es bedeutet, füreinander da zu sein und wie wertvoll wahre Freundschaften sind.

Rave-Academy

Pia wird an der Rave-Academy zugelassen, was sie vor Freude strahlen lässt – schließlich haben sich dort einst ihre Großeltern gefunden. Doch sie hat weder ihrer besten Freundin noch ihrem Freund von ihrer Bewerbung erzählt, was sofort für Beziehungschaos sorgt. Als sie an der Academy ankommt, findet sie neue Freunde, insbesondere Leonard, der anders ist als alle anderen. Er hält nichts von modernem Schnickschnack, besitzt nicht einmal ein Handy und ist dennoch der beliebteste Schüler. Pia merkt, dass sie sich immer mehr in ihn verliebt. Doch welche Abenteuer erwarten Pia noch? Ziehen sich Gegensätze wirklich an? Es ist alles eine Frage der Zeit.

Kriminalromane & Thriller als kostenlose E-Books

Families of New York: Willkommen in der Familie (Teil 1)

Tauche ein in die düstere Welt des New Yorker Untergrunds der 1940er Jahre mit „Families of New York“. Begleite den jungen und ehrgeizigen Mafioso Luca Russo auf seinem gnadenlosen Aufstieg durch die Reihen einer mächtigen Mafiafamilie. Doch während Geld, Respekt und Einfluss locken, wird Luca schnell von den Schattenseiten seines gewählten Lebensweges eingeholt. Intrigen, Verrat und die ständige Gefahr halten ihn gefangen in einem Strudel aus Selbstzweifeln und Gefahren. Wirst du ihn begleiten, wenn er verzweifelt versucht, sich in dieser Welt zu behaupten, oder wird er letztendlich den dunklen Machenschaften zum Opfer fallen? Entdecke die fesselnde Geschichte eines Mannes, der zwischen seinen Träumen und der harten Realität der Mafia hin- und hergerissen ist.

Die Bosheit der Macht | Perfidie 1: Psychothriller

In einer Welt, in der Funktionieren gleichbedeutend mit Überleben ist, steht Sophia vor einer bedrückenden Realität. Gefangen in den Fängen einer unbarmherzigen Organisation, kämpft sie einen einsamen Kampf am Rand des Abgrunds. Doch alles ändert sich an dem Tag, an dem ein Neuling ihre Welt auf den Kopf stellt. Als Sophias vermeintliche Freunde ihre wahren Absichten offenbaren und sie vor eine unerwartete Entscheidung stellen, wird ihr klar: In dieser Welt gibt es keine klaren Gegner, nur Opfer, die sich zu wehren versuchen. Stehend sterben oder kriechend leben – so lautet die grausame Wahl, der sie gegenübersteht.

Kostenlose Kindle-Bücher von gestern

Und hier könnt ihr sehen, welche Kindle-Bücher gestern gratis waren. Oft erstrecken sich solche Aktionen nämlich über mehrere Tage!

Glacias: Zersplitterte Wirklichkeit

Glacias wirkt auf den ersten Blick wie eine normale Stadt. Doch hinter der Fassade aus Autos und Reihenhäusern verbirgt sich ein Geheimnis: Es gibt keine Tiere, keine grünen Flächen, keinen Wind. Als Olivia Craine entführt wird, erfährt sie die schockierende Wahrheit über ihre Heimatstadt. Plötzlich steht alles, was sie über Glacias zu wissen glaubte, auf dem Spiel.

Civitas A.D. 1200. Das Geheimnis der Rose Ein mystischer Mittelalter-Roman

Im Jahr 1200 im Deutschen Reich stößt der Müllersohn Antonius in der Holzbachschlucht auf einen verletzten Fremden, bewaffnet mit einem kostbaren Schwert und einem mysteriösen Holz-Oktaeder. Währenddessen nehmen die Ereignisse in Rom an Fahrt auf: Der Vatikan entnimmt aus der Kirche Santa Croce eine wertvolle Reliquie, deren Gegenstück als verschollen gilt. Bruno von Sayn, ein Gesandter des Welfen Otto von Brunswiek, erhält eine rätselhafte Nachricht, die ihn in seine Heimat im Westerwald führt. Dort verbreiten dunkle Reiter Angst und Schrecken. Abt Hermann und seine Glaubensbrüder suchen derweil einen Ort für den Bau ihres neuen Klosters. Doch was birgt die Reliquie und welche Rolle spielt die geheimnisvolle Rose?

Run: Thriller

John Wallace, ein furchtloser Journalist, begleitet die britische Armee in Afghanistan, wo er Zeuge eines missglückten Angriffs auf einen Rebellenstützpunkt wird. Die Ereignisse nehmen eine verhängnisvolle Wendung, die Wallace dazu drängt, die Wahrheit ans Licht zu bringen. Doch bald erkennt er, dass die Verantwortlichen skrupellos sind und bereit sind, über Leichen zu gehen, um ihre Geheimnisse zu bewahren. In einem gefährlichen Spiel gegen die Mächte der Vertuschung muss Wallace alles riskieren, um die Wahrheit zu enthüllen.

Ich bin ein Mörder: Psychothriller

Veronika steht vor einer unerwarteten Wendung, als sie sich in den Mann verliebt, den sie einst in der Schule hänselte. Er ist nicht mehr der schüchterne Junge von damals, sondern attraktiv und erfolgreich. Doch hinter der Fassade des Charmeurs verbirgt sich eine düstere Seite, die Veronika erst noch entdecken muss – eine Seite, die sie selbst involviert und die das Potenzial hat, ihre Beziehung in ein unerwartetes Chaos zu stürzen.

Träumer: Thriller

Till Berger ist ein ganz gewöhnlicher 18-jähriger, der die Berufsschule besucht, um seinen Abschluss zu machen. Doch sein Leben wird von wiederkehrenden Albträumen heimgesucht, die so realistisch sind, dass er an seinem Verstand zu zweifeln beginnt. Als er eine Psychiaterin aufsucht, um Hilfe zu suchen, glaubt diese zunächst an normale Albträume. Doch bald wird klar, dass die Bedrohung aus Tills Träumen heraus in die Realität übergeht und nicht nur sein eigenes Leben, sondern auch das seiner Freunde und Familie gefährdet sind.

Bis zum Licht: Roman

Ekrem Akbulut, ein junger Mann türkischer Herkunft aus Köln, wird wegen eines Vergehens zu Sozialstunden verurteilt. Zunächst widerwillig, findet er sich bald in einer ungewöhnlichen Situation wieder: Er muss sich um einen älteren Mann aus einer wohlhabenden Gegend der Stadt kümmern. Der alte Mann, anfangs voller Vorurteile und scheinbar rassistisch, entpuppt sich als eigenwilliger und manchmal schwieriger Künstler. Er macht Ekrems Leben als Sozialdienstleister nicht leicht und erinnert ihn oft an seine Vergangenheit als Verurteilter. Doch im Laufe der Zeit erkennen beide, dass sie voneinander mehr lernen können, als sie zunächst gedacht hätten.

30 Kuchen-Rezepte für faule Tage Backen Sie ultimative einfache und leckere Kuchen in Ihrer Küche

Entdecken Sie das Geheimnis hinter dem unwiderstehlichen Geschmack von faulen Kuchen! Diese himmlischen Leckereien sind nicht nur einfach zuzubereiten, sondern auch perfekt für Tage, an denen Sie sich verwöhnen lassen möchten, ohne stundenlang in der Küche zu stehen. Tauchen Sie ein in die Welt der faulen Kuchen, wo Sie mit wenigen Zutaten und minimalem Aufwand köstliche Backkreationen zaubern können. Gönnen Sie sich sofortigen Genuss, sobald der Kuchen aus dem Ofen kommt!

Schnelle mediterrane Küche zum Abnehmen Kochbuch mit 200 schnelle und kalorienarme Rezepte, einfach abnehmen mit dem Flair von mediterraner Ernährung! Fertig in 30 Minuten

Schnelle mediterrane Küche zum Abnehmen: 200 Rezepte mit Nährwertangaben!

Entdecken Sie die Geheimnisse der mediterranen Küche in diesem Buch. Genießen Sie aromatische Gerichte, die nicht nur Ihren Gaumen erfreuen, sondern auch Ihre Abnehmziele unterstützen. Jedes sorgfältig ausgewählte Rezept ist in maximal 30 Minuten zubereitet und kalorienarm. Gesundes Essen war noch nie so einfach, schnell und köstlich!

Nuna Nocturna - Gesamtausgabe Die kleine Gralshüterin - Der Feuervogel - Das Drachenbaby

Nuna, eine zwölfjährige geflügelte Nocturna, erlebt ihr erstes Schuljahr an der Mitternachtsschule gemeinsam mit ihren Freunden. Doch die Idylle wird jäh unterbrochen, als ihre Eltern von grässlichen Geysiten entführt werden. Eine Odyssee durch die dunklen magischen Mächte beginnt für Nuna. Nach Gefangenschaft und Flucht macht sie sich auf den Weg zum Eispalast des Königs Regnatrax, auf der Suche nach einem mächtigen Zauberstab, der ihre Eltern befreien kann. Mit Hilfe treuer Freunde, Mut und einer Prise Glück gelangt sie schließlich nach Infernum. Doch dort endet ihre gefährliche Reise nicht. Wird es Nuna gelingen, das unsagbar Böse zu besiegen und Frieden in die magische Welt zu bringen?

