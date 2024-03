Amazon: Kindle-E-Books kostenlos: Senioren-Muckis, Erotik, Boxerin & vegetarische Asia-Rezepte

OK, die Überschrift liest sich ein bisschen verwirrend… Das liegt daran, dass wir euch heute so verschiedene Themen bei den kostenlosen Kindle-Büchern präsentieren können. Da geht es zum Beispiel um Süßigkeiten, Muskeln ab 60, ferne Welten, eine Exboxerin mit Pitbull, prickelnde Erotik und den leibhaftigen Teufel… Interessiert?

Die nachfolgenden Bücher sind heute für jeden kostenlos, der ein Amazon-Konto hat. Viele davon sind aber jeden Tag für euch erhältlich, wenn ihr bei Kindle Unlimited bucht. Ob sich das für euch lohnt, könnt ihr bei Kindle Unlimited kostenlos testen.

Abteilung Liebe & Erotik

Der Mucho Clan 4: Alessandro und Xavier Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 13.03.2024 08:39 Uhr

Xavier und Alessandro Mucho sind eineiige Zwillinge, die alles teilen, einschließlich ihrer Liebe. Obwohl ihre Familie nichts von ihrer Neigung zur Polyamorie weiß, haben sie nie Skandale verursacht. Doch als Valentina Pérez dringend einen Job als Bedienung in ihrem Restaurant sucht, gerät ihr gut gehütetes Geheimnis ins Wanken. Valentina trägt ein altes Foto mit sich, das Zwillingsbrüder zeigt, die Xavier und Alessandro verblüffend ähnlich sehen. Die Mucho-Brüder helfen ihr, das Geheimnis zu entwirren, doch ahnen sie nicht, welch emotionales Karussell aus Gefühlen und Verrat dadurch ausgelöst wird. Am Ende wird nichts mehr so sein, wie es war.

Erotische Märchen: Unzensierte Erotik Geschichten ab 18! Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 13.03.2024 09:18 Uhr

Dieses Buch präsentiert explizite und erotische Geschichten, in denen unterwürfige Frauen von dominanten Männern beherrscht, geteilt und herumgereicht werden. Es bietet Lesern die Möglichkeit, in die Welt der schmutzigen Wünsche einzutauchen und die Geschichte einer jungen Frau zu erleben, die von rauen Alphas dominiert wird.

Krimis & Spannung

Knockout (Ein Holly Hands Krimi – Band 1) Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 13.03.2024 09:10 Uhr

Holly Hands, eine 29-jährige alleinerziehende Mutter und ehemalige Profiboxerin, arbeitet im Repo-Geschäft, wo sie Lamborghinis und andere exotische Fahrzeuge von Verbrechern zurückholt. Doch als sie eine Leiche entdeckt und in einen Mordfall verwickelt wird, findet sie sich in ungewohnt gefährlichen Situationen wieder. Zum Glück hat sie Lucky, einen vernachlässigten Pitbull, der ihr treu zur Seite steht. Gemeinsam kämpfen sie, um ihrem trostlosen Vorstadtleben zu entkommen und bessere Bedingungen für Hollys Tochter zu schaffen. Doch ob sie ihre Träume von einem besseren Leben verwirklichen können, bleibt ungewiss.

Alles Fantasie

Hexerei zur Teestunde: Ein unheilvoller Band (Ein Cozy-Krimi in einem kuriosen Buchladen — Buch 1) Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 13.03.2024 10:26 Uhr

Wieder kostenlos: Nachdem Alexis Blair ihren Job verliert und sich von ihrem Freund trennt, beschließt sie, ihren Kindheitstraum von einem eigenen Buchladen zu verwirklichen. Sie akzeptiert eine Stelle in einem kuriosen Buchladen in einer Kleinstadt am Meer. Doch bald entdeckt sie, dass der Laden und die Stadt geheimnisvolle Geheimnisse bergen. Als eine Leiche auftaucht, wird Alexis unerwartet in die Ermittlungen verwickelt, zusammen mit ihrer geliebten zugelaufenen Katze.

Die Schicksalskönigin: Schicksalsschwarz - Alea 1 Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 13.03.2024 08:40 Uhr

Die Geschichte handelt von Alea, einer Kevae, die dazu bestimmt ist, die Völker zu vereinen. Doch überall, wo sie hingeht, wird sie in Krieg verwickelt, und ihre Handlungen drohen die Welt zu zerstören. Neun der elf Völker versuchen, die Prophezeiung der „Schicksalskönigin“ zu verhindern. Alea wird beschuldigt, ihre Halbschwester vergiftet zu haben, und wird aus ihrer Heimat verbannt. Auf ihrer Suche nach Frieden trifft sie auf Veeon und Damon. Damon weiß um Aleas wahre Identität als Kevae und plant, sie für seine dunklen Absichten zu nutzen.

Berge der Stille (Dunkle Seelen 1) Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 13.03.2024 10:25 Uhr

Immer noch oder schon wieder gratis: In dieser düsteren Dark-Fantasy-Geschichte, die The Witcher und Schwarze Juwelen vereint, strebt Quinn Darkova nach Rache für ihre Sklaverei, während ihre dunklen Kräfte wachsen und ihr eigener Aufstieg naht. Lazarus Fierté, ein unnachgiebiger Adliger, hat jahrelang auf eine Frau mit großer Macht gewartet, die ihn retten oder zerstören könnte. Doch er ahnt nicht, dass sie beides sein könnte.

Die Wasser der Tepuira Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 13.03.2024 08:56 Uhr

In einer fernen Welt wird das fragile Gleichgewicht zwischen dem mächtigen Inselreich Skylla und den zerstrittenen Staaten auf dem Kontinent durch die Entführung einer Prinzessin des Kontinents erschüttert. Alte Feindschaften flammen auf und neue Allianzen müssen geschmiedet werden, während die lebenswichtige Wasserversorgung des Kontinents bedroht ist. Die entführte Prinzessin Lima und der abtrünnige Skyllaner Raimon halten den Schlüssel zur Lösung dieses Problems in ihren Händen.

Die Zentaur Intrige (Kepheus-Universum) Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 13.03.2024 09:01 Uhr

Auf dem fernen Planeten Zentaur nimmt plötzlich das ökologische Gleichgewicht dramatisch ab. Die Vegetation verwelkt, Bäume verlieren ihre Blätter und Nutzpflanzen sterben ab. Eine ganze Zivilisation steht vor dem Aussterben. Die Erde schickt eine Wissenschaftlerin, um die Ursache zu untersuchen. Doch während sie tiefer in das Rätsel eindringt, erkennt sie, dass es um weitreichendere Zusammenhänge geht, die das Schicksal des gesamten interstellaren Systems beeinflussen könnten. Ihre Suche nach Antworten bringt sie in Gefahr, doch sie ist nicht allein im Kampf um die Wahrheit.

Die Geliebte des Teufels Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 13.03.2024 09:04 Uhr

Calysta, die größte Musikerin des Jahrhunderts, kehrt nach dem Tod ihrer Mutter nach Hause zurück und wird von Dunkelheit und Unheil heimgesucht. Unwissend über ihr vorherbestimmtes Schicksal, entdeckt sie ihre Bestimmung als Herrin des Teufels und den Schlüssel zu Luzifers Rückkehr in den Himmel. Als Star von Bethlehem in menschlicher Gestalt muss sie sich den Prüfungen ihres Lebens stellen und entscheiden, ob sie die Liebe des Teufels gewinnen kann oder ihrem Schicksal erliegen wird.

Gesundheit & Fitness

Muskelaufbau für Senioren: Krafttrainingsübungen für Männer und Frauen über 60 Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 13.03.2024 09:08 Uhr

Dieses Buch richtet sich an Senioren, die Interesse am Muskelaufbau haben. Es bietet eine Anleitung für ältere Menschen, die sich fragen, ob es möglich ist, ihre Muskeln zu stärken. Es ist speziell für diejenigen konzipiert, die nicht wissen, wo sie anfangen sollen oder bereits mit einem Krafttrainingsprogramm begonnen haben, es aber aufgrund der Herausforderungen abgebrochen haben. Das Buch bietet einfache und effektive Methoden für Männer und Frauen über 60, um erfolgreich Krafttraining zu betreiben.

Kochen, Backen & Schlemmen

Global Süßigkeiten Kochbuch 80+ Süßigkeiten Rezepte aus Asien, Amerika, Afrika, Europa und Australien Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 13.03.2024 09:13 Uhr

Das „Global Süßigkeiten Kochbuch“ ist eine kulinarische Reise um die Welt, die über 80 süße Rezepte aus Asien, Amerika, Afrika, Europa und Australien vereint. Die vielfältige Kollektion zelebriert eine Fülle von Aromen, Texturen und Traditionen und entführt den Leser in das Herz des globalen kulinarischen Reichtums.

Vegetarier Pass: 60 Rezepte von Asien (Vegetarische Kochbücher 2) Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 13.03.2024 09:15 Uhr

„Vegetarier Pass: 60 Recipes From Asia“ nimmt Sie mit auf eine kulinarische Reise durch die vielfältigen Landschaften Asiens. Das Buch feiert die reiche Vielfalt an Geschmacksrichtungen, Aromen und Texturen des Kontinents und präsentiert eine sorgfältig zusammengestellte Sammlung vegetarischer Rezepte, die Ihren Gaumen verwöhnen und Sie in die asiatische Küche einführen. Von japanischen Sushi-Rollen bis zu indischen Currys bietet das Buch 60 köstliche Rezepte mit anschaulichen Fotos und detaillierten Anleitungen. Egal ob Sie ein erfahrener Hobbykoch oder ein Neuling sind, dieses Buch bietet einen kulinarischen Kompass für die Feinheiten der asiatischen Küche und die Freude an der Zubereitung vegetarischer Gerichte.

Kostenlose Kindle-Bücher von gestern

Und hier könnt ihr sehen, welche Kindle-Bücher gestern gratis waren. Oft erstrecken sich solche Aktionen nämlich über mehrere Tage!

Die Hexe von DixFlat Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 13.03.2024 10:22 Uhr

In Alta California profitierte die Dixtonis-Familie einst durch Betrug, Mord und sogar Hexenverfolgung. 225 Jahre später, als der aktuelle Familienchef eine alte Drohung ignoriert, geschehen unerklärliche Morde in der Stadt. Detective Dean O'Connor von der San Diego Police untersucht den Fall und trifft dabei auf Maureen Lomez und die mysteriöse Marcia, die Interesse an Maureen zeigt. Maureens Familie sucht in der Geschichte nach Antworten und erkennt bald eine gefährliche Bedrohung zum 225. Stadtjubiläum. Als Maureen verschwindet, wird Dean von einer Unbekannten beauftragt, sie zu finden und zu schützen.

Irreparabler Schaden (Ein Sasha McCandless Justizthriller) Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 13.03.2024 07:53 Uhr

Die ehrgeizige Anwältin Sasha McCandless wird mit einem wichtigen Fall betraut, als ein Verkehrsflugzeug abstürzt und sie die Fluggesellschaft verteidigen soll. Doch bald stellt sie fest, dass der Absturz geplant war und Menschen sterben, die mit dem Fall zu tun hatten. Sie verbündet sich mit einem Flugsicherungsbegleiter, um ein weiteres Flugzeugunglück zu verhindern und einen Wahnsinnigen zu stoppen, der auch sie töten will.

Ungebrochenes Schweigen Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 13.03.2024 07:54 Uhr

Im April 1982 wird in den schwedischen Hoheitsgewässern der Ostsee ein ausländisches U-Boot gesichtet, was zu Spannungen inmitten des Kalten Krieges führt. Die Annahme, es handle sich um ein sowjetisches U-Boot, wird jedoch durch Ungereimtheiten in Frage gestellt. Machtkämpfe und persönliche Animositäten innerhalb der schwedischen Akteure erschweren die Aufklärung des Vorfalls, während jeder seine eigenen Interessen verfolgt. Letztendlich stellt sich die Frage, ob zwei Teenager unbewusst eine diplomatische Krise und beinahe eine U-Boot-Katastrophe ausgelöst haben könnten.

Die Legenden der geheimen Reiche - Herz aus Eis Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 13.03.2024 10:22 Uhr

Willkommen in einem eisigen Märchenreich, in dem Helena nach einer Entführung durch eine Hexe gestrandet ist. Doch ihr Schicksal ändert sich, als der rätselhafte Eric sie vor dem Erfrieren rettet. Zwischen ihnen entwickelt sich eine unerwartete Bindung, obwohl Helena eigentlich dazu bestimmt ist, sich in den Sohn der Eisfee zu verlieben, um einen alten Fluch zu brechen.

Und dann ist da Eric, halb Mensch, halb Eisfee, der sich als abscheuliches Monster in den Augen der Menschen sieht und einsam am Rande ihres Dorfes lebt. Doch als er Helena begegnet, erwacht in ihm wieder die Hoffnung auf Liebe. Kann er es jedoch wagen, sich ihr ohne seine Maskierung zu zeigen und die Möglichkeit eines Zurückstoßens zu riskieren? Erlebe eine Geschichte voller Magie, Liebe und unerwarteter Wendungen. Erlebe die Geschichte von Helena und Eric.

Jagdsaison: Bewacht durch die Wandler Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 13.03.2024 08:04 Uhr

Owen, ein Werwolf, trifft auf Stasia und spürt sofort eine Verbindung zu ihr. Obwohl er als ihr Leibwächter fungieren soll, will er mehr, auch wenn sein Job auf dem Spiel steht. Stasia, genervt von eingebildeten Männern, ist zunächst skeptisch gegenüber Owens Charme. Als sie jedoch in seine Welt voller Werwölfe und Schicksalsgefährten gezogen wird, muss sie sich ihrer wachsenden Anziehung zu ihm stellen.

Riskante Gefühle: Im Kampf um die Freiheit (Elfenjäger Saga 1) Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 13.03.2024 08:00 Uhr

Lilly sehnt sich nach einem gewöhnlichen Leben, doch wie definiert man Normalität, wenn man eine Elfe ist?

Die Funken fliegen, als Lilly Mark zum ersten Mal trifft. Doch ihr Glück wird von Marks Freundin Caroline und einer ungewissen Zukunft bedroht. Auch Lillys schmerzhafte Vergangenheit holt sie schneller ein, als sie es sich erhofft hatte. Was, wenn die einzige Person, der du vertraust, eigentlich dein größter Feind ist?

Das stille Alpha Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 13.03.2024 10:22 Uhr

Natalia, die einst geliebte menschliche Luna des Silver Crest Packs, entdeckt am Tag, an dem sie erfährt, dass sie schwanger ist, dass ihre Alpha-Gefährtin sie mit ihrer Schwester betrogen hat. Zane, der mit einem Stottern geboren wurde und von seinem brutalen Vater, dem Alpha des Scarlet Haven-Rudels, verstoßen wurde, trifft zufällig auf Natalia. Gemeinsam versuchen sie, ihre gebrochenen Seelen zu heilen, doch ihre Vergangenheit könnte sie einholen und ihre Zukunft bedrohen.

Das Ewigkeitsprojekt Gewinner des Chrysalis Award der European Science Fiction Society Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 13.03.2024 08:14 Uhr

Stell dir vor, du wachst auf und bist plötzlich der Einzige auf der ganzen Welt.

Ein friedlicher Morgen in einer scheinbar idyllischen Kleinstadt. Die junge Ärztin Sarah Berger beginnt ihren Tag wie gewohnt, doch als sie aus der Tür tritt, macht sie eine beunruhigende Entdeckung: Alle anderen Bewohner sind über Nacht spurlos verschwunden. Die Stadt liegt verlassen da, als hätte es nie jemanden gegeben – mit unverschlossenen Türen und perfekt aufgeräumten Häusern.

Sarah versucht zu fliehen, doch sie merkt schnell, dass eine unsichtbare Macht sie gefangen hält. Während sie gegen diese mysteriöse Kraft ankämpft, stellt sie sich die Frage: Was wäre, wenn sie wirklich die Einzige auf der ganzen Welt wäre?

Wolfheim (Update - Überarbeitete Version, die Fehler sind getilgt) Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 13.03.2024 10:22 Uhr

Es war einmal ein Werwolf, der alles verlor, und eine Dunkelelfe, die nie etwas besaß. Ihre Geschichte spielt in einer düsteren Zukunftswelt, geprägt von den schrecklichen Fesseln familiärer Bindungen. Inmitten dieser Kulisse entfaltet sich eine Liebesgeschichte, deren zarte Bande nur bei genauerem Hinsehen erkennbar sind. Grayn, ein ehemaliger Soldat, und Imris, eine Kopfgeldjägerin, tragen schwere Lasten von Hass und Trauer. Während er von diesen Gefühlen erfüllt ist, ist sie von einer scheinbar unnahbaren Kälte umgeben, die jedoch nach und nach zu schwinden beginnt.

Beide kämpfen sie in einer Welt, die sie abweist, und finden in ihrem gemeinsamen Kampf zueinander. Inmitten einer Gesellschaft, die von Totalitarismus geprägt ist, müssen sie sich mit Verlust auseinandersetzen und dabei herausfinden, was ihr Leben trotz des Schmerzes noch lebenswert macht. In einer Welt, in der jene, mit denen sie ihr Leben teilten, verschwunden sind, suchen sie verzweifelt nach Sinn.

Und doch ist ihre Geschichte nicht nur von Dunkelheit geprägt – sie ist gespickt mit atemberaubender Action: Laserschlachten, Explosionen und packende Nahkämpfe gegen Roboter.

Matchmaking-Missgeschicke – Kristin Glockner Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 13.03.2024 08:05 Uhr

Die 23-jährige Emma Woodhouse führt ein sorgenfreies Leben in der Upper East Side, bis sie plötzlich mit dem Heiratshobby ihrer Schwester und einem Umzug in die Innenstadt konfrontiert wird. Mit ihrer Schwester weg und Freunde im Ausland, kämpft Emma mit Langeweile während ihres letzten Studienjahres. Als sie die herzliche Nadine kennenlernt, sieht sie nicht nur eine potenzielle Freundin, sondern auch ein neues Projekt. Doch ihr überheblicher Nachbar George Knightley macht ihr das Leben schwer. Trotz ihrer Differenzen beginnen Emma und Knightley, einander näherzukommen, während sie mit den Herausforderungen des Erwachsenwerdens kämpfen.

Eine weitere Chance für die Liebe Liebe im Star Valley Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 13.03.2024 07:36 Uhr

Nachdem ein viraler Skandal ihren Ruf ruiniert hat, findet sich die Manhattan-Erbin Emily in einer ausweglosen Lage wieder. Um einen Neuanfang zu suchen, entscheidet sie sich, einen Sommerjob als Ranchhelferin in Wyoming anzunehmen, wobei sie ihre wahre Identität verbirgt. Zwischen ihr und Tyler, dem raubeinigen Besitzer der Ranch, entbrennt sofort eine Auseinandersetzung. Doch während Emily sich immer mehr in die harte Arbeit einbringt, beginnt zwischen den beiden eine unerwartete Bindung zu wachsen.

Als Emily bei einem Unfall verletzt wird, öffnet sie sich Tyler und offenbart ihm ihr Geheimnis, was ihre Verbindung noch intensiviert. Doch als Emily anonym weiterhin auf der Ranch aushilft, entstehen Missverständnisse, die ihre Beziehung auf die Probe stellen. Als schließlich Emilys wahre Identität ans Licht kommt, stehen sie vor einer ungewissen Zukunft, und selbst ihr ehrliches Geständnis ihrer Liebe zu einem einfacheren Leben könnte vielleicht nicht ausreichen, um ihre Verbindung zu retten.

Ein prickelnder Auftakt - Kristin Glockner Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 13.03.2024 07:52 Uhr

In diesem spektakulär unterhaltsamen und zufälligen Abenteuer gerät das sorgfältig aufgebaute Leben der strengen Serena Khan ins Chaos, als sie während einer wilden Nacht auf einer Mardi-Gras-Junggesellinnenparty eine zufällige romantische Begegnung erlebt.

Serena, die als elende Trauzeugin fungiert, hat mit einem Kater aus der Hölle und dem lauten Mardi-Gras-Gedränge wenig Freude an dieser viertägigen Junggesellenparty in New Orleans. Doch dann springen Funken über, als sie einen gutaussehenden Fremden trifft – jemanden, der ebenfalls aus Seattle stammt – beim letzten Halt der Damen des Abends, einer Bar in der Bourbon Street.

Die besten Crock-Pot Rezepte: kulinarische Köstlichkeiten einfach zubereitet Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 13.03.2024 08:15 Uhr

Entdecken Sie mit Peter Schmitts exklusiver Sammlung von über 90 Crock-Pot Rezepten die Geheimnisse der langsamen Küche. Mit seiner 25-jährigen Erfahrung als renommierter Restaurantbesitzer bringt Peter die Kunst des Schmorens, Dünstens und langsamen Kochens direkt in Ihre Küche. Dieses Buch, gefüllt mit 100 Seiten kulinarischer Weisheit, lädt Sie ein, die Aromen und Traditionen zu erleben, die Peter in seinen zwei erfolgreichen Restaurants perfektioniert hat. Beeindrucken Sie Ihre Familie und Freunde mit Gerichten, die Geschmack und Einfachheit meisterhaft verbinden.

Die 30 besten Low Carb Rezepte: inkl. Einkaufsliste Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 13.03.2024 08:04 Uhr

Immer mehr Menschen entdecken die kohlenhydratarme Ernährung, bekannt als „Low Carb“. Dieses Buch bietet Rezepte für eine ausgewogene Ernährung ohne übermäßige Kohlenhydrate wie Brot, Reis und Nudeln. Es ermutigt dazu, die Ernährungsgewohnheiten anzupassen und eine überzuckerte Welt hinter sich zu lassen.

