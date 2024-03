Kindle-E-Books gratis: Genetik-Bastler, Erotik, Vamps, Rache & Kopfgeldjäger

Wer sich von der dunklen Seite der Literatur angesprochen fühlt, kann heute bei den kostenlosen Amazon-E-Books ein paar echte Schnäppchen machen. Neben einer kleinen Prise Liebe gibt es vor allem den immer wieder erfolglosen Kampf gegen das Böse und ein paar ehemals Jugendliche, die nun feststellen, dass Rache nie endet.

Die nachfolgenden Bücher sind heute für jeden kostenlos, der ein Amazon-Konto hat. Viele davon sind aber jeden Tag für euch erhältlich, wenn ihr bei Kindle Unlimited bucht. Ob sich das für euch lohnt, könnt ihr bei Kindle Unlimited kostenlos testen.

Anzeige

Für euren Kindle: Fantasy, Fiction, Mystery

Red Axe, Black Sun: Rote Axt, schwarze Sonne Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 01.03.2024 09:40 Uhr

In einer düsteren Welt, in der Schurken und Anti-Helden die Regeln brechen, steht ein Mann am Rande des Untergangs. Vergiftet und dem langsamen Tod geweiht, bleibt ihm nur eine Chance auf Rettung: Die Befreiung eines mysteriösen Mädchens, das eine Todeslisten-Tätowierung trägt. Doch dies ist erst der Anfang seiner verzweifelten Mission.

Anzeige

Denn während er sich durch die gefährlichen Straßen kämpft, um die Liebe einer mächtigen Zauberin zurückzugewinnen, offenbart sich eine noch größere Bedrohung: Sein Todfeind, der das einzige Gegengift besitzt, hält es in einer belagerten Stadt gefangen.

Die Uhr tickt unaufhörlich – nicht nur für den Anti-Helden, sondern für die gesamte Welt. Mit der herannahenden Sonnenfinsternis setzt ein tödlicher Countdown ein, der das Schicksal aller besiegeln könnte.

Anzeige

In einem atemberaubenden Wettlauf gegen die Zeit muss der Anti-Held sein Schicksal herausfordern, denn das Überleben hängt nicht nur von seinem Mut ab, sondern auch von seiner Fähigkeit, die Dunkelheit zu überwinden und das Licht der Hoffnung zu entfachen.

Die Vollkommenen: Perfektes Design Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 01.03.2024 10:03 Uhr

Veit hat alles im Griff: Sein Traumjob in einer Wunschkindpraxis ist perfekt für ihn. Als Genetikingenieur sieht er einer glänzenden Zukunft entgegen, in der Krankheiten der Vergangenheit angehören.

Philine hingegen steht auf der anderen Seite des Spektrums. Ihr fehlen die finanziellen Mittel für genetische Verbesserungen. Als ein Schicksalsschlag sie trifft, erlebt sie erneut, wie die Welt für Menschen wie sie verschlossen bleibt. Ihre Wut über die Ungerechtigkeit wächst. Doch auch Veit wird in Geschehnisse hineingezogen, die sein Weltbild erschüttern.

Drachenkind: Vertrauen | Verwandlung | Finsternis Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 01.03.2024 10:07 Uhr

Als Eric erfährt, dass er nicht menschlich ist, geraten seine Welt und sein Sinn für Realität ins Wanken. Geheime Enthüllungen und Täuschungen, seine tiefsten Ängste und die dunkelsten Mächte verändern sein Wesen gefährlich. Bald bleibt nur eine Frage: Was bin ich wirklich und wem kann ich vertrauen?

Für ihn und Jack, seinen engsten Verbündeten, beginnt eine harte Suche nach der Wahrheit. Dabei lösen sich die schützenden Grenzen ihrer Welt auf und ihre Freundschaft wird auf eine harte Probe gestellt.

Zu frech zum Beißen (Schaurige Liebesgeschichten 5) Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 01.03.2024 09:52 Uhr

Der faszinierend verwegene Mr. Macane, unwiderstehlich und scheinbar mittellos, erobert die Damenwelt im Sturm, während er behauptet, ein Vampir zu sein. Miss Elspeth Ramsay wird engagiert, um diese absurde Behauptung zu widerlegen. Doch als das Kratzen seiner Zähne an ihrem Hals ihren eigenen Appetit entfacht und sie ihn zurückbeißt, erkennt sie, dass diese plötzliche Blutlust eine Gefahr für ihre Familie und ihr Herz bedeuten könnte – oder eine Liebe für die Ewigkeit.

Die Stunde der Feen: Schattenfinsternis Fantastische Fortsetzung der märchenhaften Fantasyreihe um Götter und Feen Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 01.03.2024 09:58 Uhr

Finja, die erste Fee von Terrent, wächst behütet auf der zauberhaften Insel auf, wo das Herz der gefallenen Göttin noch immer schlägt. Unter der Mitternachtssonne lernt sie von ihrer Mutter die Magie dieser Welt und entwickelt ihre eigenen Fähigkeiten.

Doch drohende Schatten nähern sich. Omnipot, ein einstiger Feind Terrents, erwacht als Schattengott und strebt nach Rache. Die Götter entsenden Kaunis, einen ehemaligen Soldaten, um der Bedrohung entgegenzutreten. Als Finja und Kaunis sich begegnen, entdecken sie eine Zuneigung zueinander, doch die Welt um sie herum verdunkelt sich. Omnipots Rachepläne gefährden nicht nur die Insel, sondern auch ihre junge Liebe.

Krimis, Detektive, Kopfgeldjäger, Abenteuer

Tote Unschuld: SoKo Hamburg 1 Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 01.03.2024 10:18 Uhr

Eine Frauenleiche im Stadtpark stellt Kommissarin Heike Stein von der Hamburger Polizei vor eine persönliche und berufliche Zerreißprobe.

Als der Beginn einer möglichen Mordserie vermutet wird, hegt Heike Zweifel. Während sie sich gegenüber ihrem sturen Vorgesetzten behaupten muss, scheint ein übermächtiger Gegner immer einen Schritt voraus zu sein.

Als auch noch die Liebe ihr Leben kompliziert macht, scheint die Lösung des Rätsels in weite Ferne zu rücken. Hat Heike Stein sich in eine teuflische Falle verstrickt?

Dark River Falls: Poisondrunk (Dark Romance) Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 01.03.2024 10:09 Uhr

Jahrelang war Dark River Falls nur eine Erinnerung für Hadrian. Ein Ort voller Schmerz und Schuld, den er hinter sich gelassen glaubte. Doch ein Anruf holt ihn zurück in die Vergangenheit: Toms Leiche wurde gefunden. Er, der vor Jahren spurlos verschwand, ist tot.

Getrieben von Trauer und dem Wunsch nach Gerechtigkeit kehrt Hadrian nach Dark River Falls zurück. Seine Suche nach Antworten führt ihn zu den drei Hawthorne-Schwestern, die ein düsteres Geheimnis hüten.

Während Hadrian den Schleier der Vergangenheit lüftet, entfesselt er eine Welle der Rache. Alte Wunden brechen auf und die Grenzen zwischen Gut und Böse verschwimmen. In einem verzweifelten Kampf um Gerechtigkeit droht Hadrian selbst zu verlieren, was ihm am meisten am Herzen liegt.

Anzeige

SWEEPER CALL Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 01.03.2024 09:54 Uhr

Willkommen im fesselnden Auftakt des epischen Sweeper-Sagas! Agenten, Polizisten, Detektive - das war gestern. Jetzt treten die Sweeper auf den Plan und fegen den kriminellen Abschaum von den Straßen, ohne mit der Wimper zu zucken. Begleiten Sie Cloey Carter, eine neu gebackene Kopfgeldjägerin der Neuzeit, auf ihrer Suche nach Verbündeten, während sie gesuchte Verbrecher jagt und nach dem schnellen Geld strebt. Diese Geschichte entfaltet sich wie eine packende Fernsehserie, und Cloey führt Sie durch ein actiongeladenes Abenteuer voller Spannung und unerwarteter Wendungen.

Kinder, die zum Töten taugen Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 01.03.2024 10:05 Uhr

Bei ihrer ausgelassenen Abiturfeier geraten drei Schüler in einen Albtraum. Das Böse selbst führt Regie und beansprucht ihre Seelen. Fast gelingt der perfide Plan, doch einer der jungen Männer entkommt und wird Pfarrer. Neunzehn Jahre später konfrontiert sie der Teufel mit den Folgen ihrer Taten in jener verhängnisvollen Sommernacht, als sie einem jungen Mädchen Unheil zufügten.

Romantik, Liebe, Drama – E-Books kostenlos

Meisterstück: Der Anfang Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 01.03.2024 10:00 Uhr

Für erotisches Kopfkino:

Eine leidenschaftliche Liebesgeschichte, gewürzt mit Drama und kleinen Hindernissen, in drei Teilen. Dieses Buch bietet nicht nur mitreißende Unterhaltung, sondern auch Anleitungen für Sie und Ihn, die Ihre Fantasie beflügeln werden.

Als Joanna beim Joggen zufällig auf Kenneth trifft, ist sie zunächst gar nicht begeistert. Er stört ihren Rhythmus und bringt sie aus der Fassung. Doch er gibt nicht auf, und schon bald entspinnt sich ein fesselndes Spiel zwischen den beiden.

Fearless: Liebesroman (Hamiltown Hitze 1) Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 01.03.2024 09:42 Uhr

Blake van Hamilton: Sie ist wunderschön, reich und begehrt. Doch Blake hat ein dunkles Geheimnis und wird zur Zielscheibe einer skrupellosen Bande.

Hutch Winston: Als Bodyguard ist er der beste der Besten. Doch Blake hasst ihn, denn er ist der einzige Mann, der ihr je wirklich wehtat.

Als Blakes Leben in Gefahr ist, muss sie sich entscheiden: Kann sie Hutch vertrauen, obwohl er ihr Herz gebrochen hat?

Zwischen den beiden entflammt ein Feuer, das alles zu zerstören droht. Doch die Gefahr lauert im Dunkeln und nur zusammen können sie überleben.

In einem rasanten Wettlauf gegen die Zeit müssen Blake und Hutch ihre Vergangenheit überwinden und lernen, einander zu vertrauen. Denn nur so können sie die mörderische Bedrohung besiegen und ihre Liebe retten.

Anzeige

Headlight (Jassy-Trilogie 2) Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 01.03.2024 09:50 Uhr

Für Jassy schien das Leben endlich wieder in Ordnung zu sein, nachdem sie den Tod ihrer Mutter überwunden hatte. Doch als sie ihren Freund dabei erwischt, wie er ihre beste Freundin küsst, gerät alles erneut außer Kontrolle. Und dann ist da noch Leon: mal charmant, mal distanziert. Trotz aller Bemühungen, einander aus dem Weg zu gehen, können sie einfach nicht voneinander loskommen.

Kostenlose Kindle-Bücher von gestern

Und hier könnt ihr sehen, welche Kindle-Bücher gestern gratis waren. Oft erstrecken sich solche Aktionen nämlich über mehrere Tage!

Heute sind beide Bände der „Glacias-Reihe“ kostenlos:

Glacias: Zersplitterte Wirklichkeit Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 01.03.2024 10:34 Uhr

Glacias wirkt auf den ersten Blick wie eine normale Stadt. Doch hinter der Fassade aus Autos und Reihenhäusern verbirgt sich ein Geheimnis: Es gibt keine Tiere, keine grünen Flächen, keinen Wind. Als Olivia Craine entführt wird, erfährt sie die schockierende Wahrheit über ihre Heimatstadt. Plötzlich steht alles, was sie über Glacias zu wissen glaubte, auf dem Spiel.

Glacias: Verlorenes Ich Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 01.03.2024 10:24 Uhr

Was tut man, wenn man erfährt, dass die eigene Existenz in zwei Monaten ausgelöscht wird? Aufgeben und sich im Selbstmitleid verlieren? Das mag verlockend erscheinen, aber ich weigere mich, wie eine Spielfigur auf einem Schachbrett hin- und hergeschoben zu werden. Wenn mein Ende naht, werde ich mit einem lauten Knall gehen. Ich werde für meine Freiheit kämpfen. Eine neue Welt voller Gefahren erwartet mich, doch dieses Mal habe ich einen entscheidenden Vorteil: In diesem finalen Spiel der Kräfte ist nicht ich der Unwissende, sondern Jared.

Berge der Stille (Dunkle Seelen 1) Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 01.03.2024 10:34 Uhr

Quinn Darkova, befreit von den Fesseln der Sklaverei, sinnt auf Rache an ihren Verkäufern. Doch mit wachsenden dunklen Kräften und ihrem bevorstehenden Aufstieg muss sie ihre Blutrache vorerst zurückstellen, um zu überleben.

Lazarus Fierté, ein Adliger von unvergleichlicher Herkunft, wartet seit sechs Jahren auf eine Frau – keine gewöhnliche Frau, sondern eine dunkle Maji von enormer Macht. Sie könnte der Schlüssel zu allem sein, was er hütet.

Doch das Unvorhergesehene tritt ein: Sie wird sowohl seine Retterin als auch seine Zerstörerin.

Die Tochter des Uhrmachers: Glass & Steele Glass and Steele Serie 1 Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 01.03.2024 09:18 Uhr

Wieder oder immer noch(?) kostenlos.

India Steele steht vor einem Abgrund. Ihr Vater ist gestorben, ihr Verlobter hat sie um ihr Erbe gebracht, und sie kann keine Arbeit finden, obwohl sie jahrelang als Uhrmacherin gearbeitet hat. Die Londoner Uhrmacher scheinen sich vor ihr zu fürchten. Verzweifelt und mittellos lässt sich India von einem geheimnisvollen Amerikaner anstellen, der eine seltsame Taschenuhr besitzt, die ihn heilt, wenn er krank wird.

Matthew Glass muss einen speziellen Uhrmacher finden, doch er verrät India nicht, warum es unbedingt dieser sein muss. Auch sein Beruf im Ausland und seine finanzielle Lage bleiben ein Geheimnis. Als India vom Eintreffen des amerikanischen Gesetzlosen Dark Rider in England hört, vermutet sie, dass Mr. Glass der Flüchtige ist. Als die Gefahr näher rückt, wird ihre Vermutung zur Gewissheit. Doch zur Polizei zu gehen würde bedeuten, ihre Anstellung zu verlieren und den Mann zu verraten, der ihr das Leben gerettet hat.

A slave in the dark (Mates of the Gha'gor 1) Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 01.03.2024 10:34 Uhr

Unsere Helden werden auf eine gefährliche Mission zum Sulu-Mond im Dronzo-Distrikt geschickt. Dort sollen sie eine Lundigo-Mine untersuchen, die den Verdacht auf illegale Sklavenarbeit lenkt. Was als vermeintlich einfache und sichere Mission beginnt, entpuppt sich schnell als tödliche Falle. Werden unsere Helden die Wahrheit aufdecken und die Mission erfolgreich abschließen können, oder werden sie in den dunklen Machenschaften des Dronzo-Distrikts gefangen?

Galway Hunters: Feuertaufe Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 01.03.2024 10:30 Uhr

Seit dem Outing der Paranormalen 2005 herrscht eine neue, fragile Weltordnung, die nun bedroht ist.

Michael O’Hara hat endlich sein Hunter-Team gefunden und hofft auf eine Atempause, nachdem der stalkende Vampir Gabriel O’Mordha in Haft sitzt und ein vielversprechender Plan entwickelt wurde, um den Sidhe-Serientäter Redlog zu fangen.

Doch plötzlich überschlagen sich die Ereignisse und zwingen die Hunters in ihre Feuertaufe: Eine totgeglaubte Feindin ist zurück und bereit, die Welt in Flammen zu setzen. Werden die Hunters sie aufhalten können?

E.B.E. 21: Die Jagd Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 01.03.2024 10:04 Uhr

Als Hannes, der Staplerfahrer, nachts von der Arbeit nach Hause fährt, wird er Zeuge eines entsetzlichen Unfalls. Im Kofferraum des verunglückten Wagens entdeckt er eine verschnürte Stoffrolle, aus der Blut sickert. Jemand ist darin gefangen – gefesselt und offensichtlich verletzt. Hat Hannes hier eine Entführung vereitelt, vielleicht sogar einen Mord verhindert? Entschlossen bergen Hannes und sein zittriges Herz die Rolle, entschlossen, sie zu öffnen, die verletzte Person in Sicherheit zu bringen und die Polizei zu informieren. Doch als er die Stoffrolle entwirrt, wird Hannes klar, dass sein Leben nie mehr dasselbe sein wird.

Du musst mich lieben: Psychothriller Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 01.03.2024 10:01 Uhr

Er hat verzweifelt versucht, seine dunklen Neigungen zu unterdrücken. Doch seit Alicia in sein Leben getreten ist, ist nichts mehr wie zuvor ... Damian, der neue Kollege von Alicia und Rebecca, bemüht sich um Anschluss im Büro, aber seine Lügen und Geheimnisse verstricken ihn immer tiefer. Alicia spürt instinktiv, dass mit ihm etwas nicht stimmt. Wird er zur realen Gefahr für sie und ihre Kolleginnen?

DER FALL DES BENJAMIN BARNES: Thriller Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 01.03.2024 10:34 Uhr

Seit Sarah mit ihrer Familie in das neue Haus eingezogen ist, nimmt ihr Leben eine unheimliche Wendung. Ihr Mann Tom verändert sich auf seltsame Weise, während ihr Sohn Jacob eine intensive Beziehung zu dem kinderlosen Ehepaar entwickelt, das nebenan wohnt. Die scheinbare Normalität der Nachbarn beginnt langsam zu bröckeln, und als Sarah einem düsteren Geheimnis zu nahe kommt, ist es bereits zu spät. Misstrauen breitet sich aus und eine gnadenlose Jagd auf Leben und Tod entfesselt sich. Sarah steht allein gegen eine unvorstellbare Bedrohung.

Die perfekte Frau (Ein spannender Psychothriller mit Jessie Hunt) Band Eins Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 01.03.2024 10:34 Uhr

Kriminalpsychologin Jessie Hunt glaubt fest, dass sie ihre düstere Kindheit hinter sich gelassen hat. Zusammen mit ihrem Mann Kyle zieht sie in eine luxuriöse Villa am Westport Beach. Doch bald bemerkt sie seltsame Entwicklungen: Die Nachbarn und Au Pairs verbergen Geheimnisse, der Yachtclub, dem Kyle beitreten will, ist voller betrügerischer Eheleute, und ein Serienmörder in der psychiatrischen Klinik scheint über Jessies Leben Bescheid zu wissen. Als ihre Welt zusammenbricht, zweifelt Jessie an allem – auch an ihrem Verstand. Hat sie eine gefährliche Verschwörung in einer sonnigen, wohlhabenden kalifornischen Stadt aufgedeckt? Kennt der Massenmörder ihre privaten Alpträume? Oder holt sie schließlich ihre quälende Vergangenheit ein?

Boss's Pretend Wife Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 01.03.2024 10:34 Uhr

Die erste Regel einer Scheinehe? Bleib cool. Als mein göttlich aussehender Chef mich in sein Büro ruft, denke ich, dass ich gefeuert werde. Doch stattdessen macht CEO Bryce Hollis einen überraschenden Vorschlag: Heirate ihn für sechs Monate, um sein Playboy-Image zu korrigieren und sein Unternehmen zu retten – im Austausch für einen beträchtlichen Geldbetrag. Ich spiele mit. Wie schwer kann das schon sein? Die Antwort: sehr. Denn sobald er mich bei unserer inszenierten Hochzeit küsst, weiß ich, dass meine Vorsätze nicht lange standhalten werden. Wir brechen alle Regeln, die wir uns selbst auferlegt haben.

Der Milliardär und die Schauspielerin (Schein-)Verlobte gesucht, 1 Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 01.03.2024 10:16 Uhr

Die junge, unabhängige Stand-up-Comedian Ivy Clemens antwortet auf eine Anzeige, ohne zu ahnen, dass sie sich auf die Rolle ihres Lebens einlässt! Ihr Auftraggeber, Simon Stone, heuert sie an, um bei einer Familienfeier seine Verlobte zu spielen. Plötzlich wird die finanziell knappe Künstlerin zur reichen Tochter einer Diamantenhändler-Familie. Ivy nimmt die Herausforderung an, doch ihr verführerischer Schein-Verlobter bringt sie zwischen Fiktion und Wirklichkeit völlig durcheinander.

Chinesisches Kochbuch: Einfache und Schritt-für-Schritt-Anleitungen zu über 100 Rezepten aus China m Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 01.03.2024 10:09 Uhr

Begleite Lien Fang, eine erfahrene Köchin mit tiefer Verwurzelung in der chinesischen Gastronomie, auf diesem kulinarischen Abenteuer. Ihre Reise spiegelt deine wider – die Suche nach Meisterschaft in der chinesischen Kochkunst zu Hause. Durch jahrelange Erfahrung und eine Leidenschaft für das Teilen ihrer Erkenntnisse überbrückt Lien die Kluft zwischen traditionellen chinesischen Techniken und moderner Heimküche. Sie versteht die Herausforderungen, vor denen du stehst, und steht bereit, dich durch eine kulinarische Transformation zu führen, nachdem sie selbst sie gemeistert hat.

Kochbuch für Dinnerpartys: 121 Rezepte für komplette Mahlzeiten Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 01.03.2024 10:25 Uhr

Lust auf eine Dinnerparty, die alle verzaubert? Dieses Kochbuch ist dein Ticket für einen romantischen Abend voller Liebe, Lachen und köstlicher Aromen.

Mit 121 Rezepten für komplette Menüs – von der Vorspeise bis zum Dessert – die garantiert beeindrucken.

Von klassisch-französischer Küche bis hin zu moderner Fusion ist für jeden Geschmack etwas dabei.

Einfache Anleitungen und nützliche Tipps machen selbst Kochanfängern den kulinarischen Erfolg leicht.

