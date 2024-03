Kindle-E-Books kostenlos: Todesengel, unsichtbare Welt, Musik & ein Mann aus Stein

Heute keine Krimis. Naja, fast… Ein Krimi ist gleichzeitig fantastisch paranormal. Ansonsten erwarten euch viele Fantasy-Geschichten, ungewöhnliche Romanzen und gleich mehrere Geschichten, die mit Selbsterfahrung zu tun haben.

Die nachfolgenden Bücher sind heute für jeden kostenlos, der ein Amazon-Konto hat. Viele davon sind aber jeden Tag für euch erhältlich, wenn ihr bei Kindle Unlimited bucht. Ob sich das für euch lohnt, könnt ihr bei Kindle Unlimited kostenlos testen.

Fantasy, Horror, Science-Fiction

Phoenix (Himmelsverschwörung) Urban Fantasy mit Göttern, Engeln und Hexen

Lucia, Todesengel von New York, sehnt sich nach einem normalen Leben. Doch ihr Job – die Seelen der Verstorbenen ins Jenseits zu geleiten – lässt dies nicht zu. Als ein Routineauftrag scheitert, gerät sie in die Fänge des Studenten Ezra.

Ezra birgt ein Geheimnis und bittet Lucia um Hilfe bei einem Mordfall. Widerwillig lässt sie sich einspannen und ahnt nicht, dass sie in einen apokalyptischen Machtkampf der Götter hineingezogen werden.

Zudem kämpft Lucia mit ihren Gefühlen für Ezra. Die Gefahr, in der er schwebt, stellt sie vor eine schwierige Entscheidung: Wie weit wird sie gehen, um den Mann zu beschützen, den sie liebt?

The Agreement: Eine dunkle paranormale Mafia-Romanze (Syndicate Masters)

Joshua Knight regiert London, sowohl die sichtbare als auch die unsichtbare Welt. Peyton, eine freiberufliche Reporterin auf der Suche nach ihrem Durchbruch, stößt auf einen brisanten Mordfall und wendet sich an Knight, um mehr zu erfahren. Doch die Situation gerät außer Kontrolle, Schüsse fallen und Knight bringt Peyton zu seiner eigenen Sicherheit in sein Schloss.

Peyton weiß, dass Knight ein gefährlicher Mann ist, aber die Vereinbarung, die er ihr anbietet, ist zu verlockend, um sie abzulehnen. Joshua hingegen ist von Peyton fasziniert und sieht in ihr nicht nur seine Schicksalsgefährtin, sondern auch die Zielscheibe eines unbekannten Mörders.

Als Peyton flieht, ist Joshua entschlossen, sie zurückzuholen. Denn eines ist sicher: Ob sie es nun will oder nicht, Peyton gehört ihm – für immer.

Herz des Winters: witzige Fantasy mit Schwert & Magie

Daena ist fast eine ausgebildete Kämpferin - na ja, fast. Ihr Begleiter, ein behaupteter mächtiger Zauberer, ist eher ein knochiger Zeitgenosse. Zusammen kämpfen sie sich durch mies bezahlte Jobs, bis sie in ein Abenteuer stolpern, das selbst ihre wildesten Erwartungen übertrifft und ihre Vergangenheit aufdeckt. Ihr neuer Job: Krieg - und der Lohn? Das Überleben der Menschheit. In dieser epischen High-Fantasy-Reihe wird Spannung großzügig verteilt, gewürzt mit einer ordentlichen Portion Humor!

Der Spiegel deiner Seele: Du gehörst mir mein Mädchen

Willkommen in einem Hochsicherheitsgefängnis für die Schlimmsten der Schlimmen. Drei neue Insassen, die angeblich aus einer geheimen europaweiten Untergrundorganisation stammen - die „Rebellen“. Keine Namen, keine Identität, keine Gesichter. Eine Frau erhält den Auftrag, die wahre Identität eines dieser Verbrecher zu enthüllen. Verrat, Intrigen, Hoffnung - doch bald schon wird sie an ihre körperlichen und geistigen Grenzen gebracht. Zu spät erkennt sie die wahren Absichten des Häftlings. Er hat eine Forderung, und sie versucht verzweifelt zu fliehen.

Kupferkrone: Der Hauch des Todes

Nelly genießt ein sorgloses Studentenleben in der Wolkenstadt Santa Anita, bis ein verheerendes Erdbeben alles ändert. Mit ihrer Freundin Selkis, die sich merkwürdig verhält, und dem widerwilligen Begleiter Arden versucht sie dem Chaos und den bedrohlichen Monstern zu entkommen. Doch während sie fliehen, stoßen sie auf Widerstand in London, das sich weigert, Flüchtlinge aufzunehmen, da ein mysteriöses Virus aus Santa Anita die Menschen in Zombies verwandeln soll.

Adrians Gefährtin (Alphas in Alaska)

Adrian Stone, ein Pumawandler ohne Rudel, rettet eine Hexe ohne Magie vor einem Grizzly. Sofort ist sein Tier von ihr fasziniert, doch Darcy hat andere Pläne: Sie will endlich dem Hexenzirkel ihrer Tante beitreten.

Darcy und Adrian verbindet eine unwiderstehliche Anziehungskraft, doch ihre Welten könnten unterschiedlicher nicht sein. Kann ihre Liebe die Gegensätze überwinden?

Liebe & Leidenschaft

Melodien in Farbe

Helena, eine junge Pianistin mit Synästhesie, lebt in Berlin. Sie sieht und fühlt Musik in einem Kaleidoskop von Farben und Formen. Ihre Gabe bringt sowohl Schönheit als auch Einsamkeit in ihr Leben.

Als sie Nico trifft, einen begabten Graffitikünstler mit einer dunklen Vergangenheit, ändert sich alles. Ihre gemeinsame Reise führt sie durch eine emotionale Achterbahnfahrt von Liebe, Angst und Verlust.

Helenas Schwester Valeria steht ihr immer zur Seite. Obwohl sie unterschiedliche Perspektiven haben, verbindet sie eine tiefe Liebe. Valeria verliebt sich in Simon, der eine wichtige Rolle im Kampf gegen Nicos dunkle Vergangenheit spielt.

Inmitten von Licht, Klang und Farbe müssen Helena und Nico lernen, mit ihren Ängsten und Traumata umzugehen, um die Liebe zu finden, die sie verdienen.

Chicago Café : Liebe und Apple Crumble

Durch einen tragischen Unglücksfall wird Penelope Swans Leben auf den Kopf gestellt und liegt seither in Trümmern. Sie kann die Mosaikteile nicht wieder zusammenfügen. Ein Hilferuf aus Chicago erreicht sie. Mutig überwindet Penelope ihre Zweifel und folgt dem Ruf ihrer Tante Bernadette, die im Krankenhaus liegt. Bernadette führt dort ein erfolgreiches Café. Penelope entdeckt nicht nur das Café und die Stadt, sondern auch Kris, der jedoch nicht ehrlich zu ihr ist. Wird sie sich der Herausforderung stellen, anderen und sich selbst wieder zu vertrauen?

Der Steinmann

Leon, ein reicher Junge, der nur an sich selbst denkt, trifft Elias, einen jungen Mann mit einer unheilbaren Krankheit. Elias‘ Körper versteinert langsam. Diese Begegnung verändert Leons Leben. Er lernt, dass es im Leben mehr gibt als Geld und Vergnügen.

Zusammen reisen Leon und Elias nach Amerika, um ein Medikament zu finden, das Elias helfen könnte. Doch die Zeit ist knapp und sie müssen viele Herausforderungen meistern. Ihre Freundschaft wird auf die Probe gestellt, aber sie lernen auch, was Liebe und Opferbereitschaft bedeuten.

Falling Dark Stars

Verschneite Straßen, ein gemütliches Café und ein geheimnisvoller Zettel – für Carrie beginnt an diesem Wintertag in New York ein magisches Abenteuer. Seit Jahren träumt die Studentin davon, ein eigenes Buch zu schreiben, doch schlägt sie sich bisher mit Gelegenheitsjobs als Ghostwriterin durch. Bis sie Robert trifft.

Der charismatische Mann arbeitet an einem Konzept für ein True-Crime-Format und sofort sprühen zwischen ihnen die Funken. Doch Carries Selbstzweifel trüben ihr Glück. Kann sie es schaffen, den Mut aufzubringen, ihre eigenen Träume zu verfolgen und gleichzeitig die Liebe ihres Lebens zu finden?

Verbrannt (Destiny Falls 1)

Suttons Leben ändert sich schlagartig, als ihre Mutter stirbt. Sie hinterlässt ihr eine Liste mit Aufgaben, die Sutton im nächsten Jahr erledigen soll. Ganz oben steht: den Sommer bei einem ihr unbekannten Großonkel in Destiny Falls verbringen.

Widerwillig stimmt Sutton zu und findet sich in einer kleinen Stadt voller Überraschungen wieder. Sie arbeitet in der Mystery Cabin ihres Onkels, lernt den charmanten Handwerker Teller kennen und findet neue Freundinnen.

Doch der Sommer birgt auch Herausforderungen. Der schmierige Sohn des Bürgermeisters macht ihr das Leben schwer, und Sutton muss sich entscheiden, ob sie ihren Traum von einer Karriere in Boston aufgeben will.

Der Seelendieb (Die Horizon Chroniken 1)

Alexa ist tot – doch anstatt sich ihrem Schöpfer zu stellen, wird sie in die Legion der Schutzengel eingegliedert, eine geheime Organisation, die die Seelen der Sterblichen vor Dämonen bewahrt.

Ihr Leben nimmt eine dramatische Wendung, als sie in die Welt der Sterblichen zurückkehrt, um eine Reihe von Morden und verschwundenen Seelen aufzudecken. Doch ein Dämon greift sie an. Sind die Dämonen wirklich für die Morde verantwortlich oder lauert eine andere Gefahr?

Ein uralter, böser Schatten breitet sich aus und bringt eine zerstörerische Gewalt mit sich. Kann Alexa ihn stoppen oder ist die Welt der Sterblichen für immer verloren?

Berge der Stille (Dunkle Seelen 1)

Befreit von den Ketten der Sklaverei sehnt sich Quinn Darkova nach Rache an ihren Peinigern. Doch ihr eigenes Überleben steht auf dem Spiel, denn ihre dunklen Kräfte wachsen unaufhaltsam. Lazarus Fierté, ein Adliger von unbändigem Stolz und Kontrollsucht, hat sechs Jahre auf eine Frau gewartet: eine dunkle Maji mit unermesslicher Macht, die sowohl Retterin als auch Zerstörerin sein kann. Als Quinn und Lazarus aufeinandertreffen, entfacht sich ein Kampf um Macht, Liebe und das Schicksal der Welt. In diesem fesselnden Spiel aus Rache, Verlangen und Verrat müssen beide entscheiden, ob sie Verbündete oder Feinde sein werden.

Greyford Wolves - Lines (Serie Greyford Wolves 1)

Amelia Campbell will nur noch ihr Abschlussjahr hinter sich bringen. Die Highschool war für das schüchterne Mädchen eine Qual, und sie sehnt sich nach einem Neuanfang. Dass ihr ein beliebter Frauenheld einst das Herz gebrochen hat, und sein bester Freund sie ständig hänselt, macht die Sache nicht besser.

Derek King hingegen liebt Drama – bis Maximillian Sanders in sein Leben tritt. Max bringt Chaos in Dereks Clique und gleichzeitig Amelia zum Lächeln. Doch der Junge, der ihr einst das Herz gebrochen hat, ist nicht bereit, sie gehen zu lassen. Derek will Amelia für sich gewinnen, während sie fest entschlossen ist, ihm nicht erneut zu vertrauen.

Roxannia: Mysterythriller

Zum 50. Geburtstag schenken Alberts Freunde ihm eine antike Schreibmaschine aus dem 19. Jahrhundert. Er ist begeistert, denn die Maschine bereichert seine wertvolle Sammlung und weckt nostalgische Gefühle. Obwohl er einen PC besitzt, beschließt er, auf Roxannia, wie er sie tauft, Kurzgeschichten über seine Mitmenschen zu schreiben.

Doch Roxannia ist keine gewöhnliche Schreibmaschine. Sie hat einen eigenen Willen und kann Alberts Geschichten beeinflussen. Sie kennt die intimsten Geheimnisse seiner Bekannten und Freunde und offenbart sie ihm schonungslos. Mit jedem neuen Text, den Albert auf Roxannia tippt, dringt er tiefer in die verborgenen Abgründe der Menschen um ihn herum ein.

Die Tante: Jeder hütet ein Geheimnis: Thriller

Die lebensfrohe Skye flieht mit ihrer sechsjährigen Tochter vor ihrem gewalttätigen Ehemann und der Polizei, die sie wegen Entführung sucht. Ein abgeschiedenes Cottage in den schottischen Highlands scheint die perfekte Zuflucht zu bieten.

Doch kaum angekommen, stößt Skye auf eine Leiche. Die Polizei rufen? Nicht möglich. Das Cottage verlassen? Ebenfalls ausgeschlossen, denn draußen zieht ein gewaltiger Schneesturm auf.

Plötzlich tauchen fünf Fremde auf, von denen jeder ein Geheimnis verbirgt. Auf engstem Raum zusammengepfercht, wird Skye immer klarer, dass dieses Zusammentreffen nicht so zufällig war, wie es den Anschein hatte.

Zwischen Licht und Ratten: Heinze & Brockmanns dritter Fall

Nina Heinze, eine toughe Stuntfrau im Single-Modus mit dem attraktiven Autor Erik Brockmann, plant einen Kurzurlaub im Ostseebad Heiligendamm, um abzuschalten. Doch alles läuft anders als geplant: Erik ist in England und schwer zu erreichen, Ninas Freundin verschwindet spurlos und eine Leiche wird unterhalb des Gespensterwaldes entdeckt.

Obwohl Nina sich ihren Urlaub anders vorgestellt hat, wecken die mysteriösen Vorfälle ihren Ermittlungseifer. Zum Missfallen der Polizei mischt sie sich in die laufenden Untersuchungen ein und zieht damit die Aufmerksamkeit des Täters auf sich.

Saras Spiel: Ein Thriller (Die Sara Winthrop Thriller Serie 1)

Saras Ehemann verschwand vor zwei Jahren spurlos. Trotz intensiver Suche und Hinweisen bleibt sein Schicksal ungeklärt. Nun verschwinden auch ihre drei Kinder gleichzeitig. Eine mysteriöse Notiz unter ihrem Auto fordert sie heraus: „Bist du bereit, das Spiel zu spielen?“ Sara muss um ihr Leben und das ihrer Kinder kämpfen, wenn sie sie je wiedersehen will.

Irland-Thriller - Vergessenes Leid: Eine packende Irland-Novelle

Ein bedeutungsschwerer Fund erschüttert die Welt der deutschstämmigen Maggy Shean: Hinter ihrem Haus wird ein ungeweihter Friedhof entdeckt. Plötzlich steht ihr ruhiges Leben in der irischen Kleinstadt Kopf. Angst vor den Geistern der Vergangenheit greift um sich, und Maggy fürchtet um ihr Zuhause, ihre Kundschaft und ihre Existenz. Wird auch ihr Haus bald in Flammen aufgehen, wie das auf dem Nachbargrundstück?

Mein englischer Kaffee

Liz Torres sehnt sich nach einem Neuanfang, um die Trümmer ihres Liebeslebens hinter sich zu lassen, sich auf ihre Karriere zu fokussieren und den Sprung ins internationale Management zu wagen. Ethan Bentley, ein charismatischer Schauspieler, der über Nacht auf der britischen Bühne für Aufsehen gesorgt hat, bietet ihr genau diese Chance. Doch als Liz Ethan zum ersten Mal begegnet, ahnt sie nicht, welche Gefühle er in ihr auslösen wird. Was als Duell der Egos beginnt, verwandelt sich allmählich in eine verbotene Anziehung, der beide widerstehen müssen. Eine unwiderstehliche Versuchung, die sie beide herausfordert.

