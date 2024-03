Kindle-Bücher kostenlos: Hexenjagd, U-Boot, Heiratshobby, Skandal & Low-Carb-Küche

200 Jahre bereichert sich eine Familie und schreckt auch vor Hexenjagden nicht zurück – bis sie selbst jemand jagt… Diese und andere spannende Geschichten erwarten euch heute bei den kostenlosen Amazon-E-Books. Außerdem ein paar Lovestorys mit humorvollen Wendungen und Rezepte für gesundes Essen.

Die nachfolgenden Bücher sind heute für jeden kostenlos, der ein Amazon-Konto hat. Viele davon sind aber jeden Tag für euch erhältlich, wenn ihr bei Kindle Unlimited bucht. Ob sich das für euch lohnt, könnt ihr bei Kindle Unlimited kostenlos testen.

Krimis, Geheimnisse & Mord

Die Hexe von Dix

In Alta California profitierte die Dixtonis-Familie einst durch Betrug, Mord und sogar Hexenverfolgung. 225 Jahre später, als der aktuelle Familienchef eine alte Drohung ignoriert, geschehen unerklärliche Morde in der Stadt. Detective Dean O'Connor von der San Diego Police untersucht den Fall und trifft dabei auf Maureen Lomez und die mysteriöse Marcia, die Interesse an Maureen zeigt. Maureens Familie sucht in der Geschichte nach Antworten und erkennt bald eine gefährliche Bedrohung zum 225. Stadtjubiläum. Als Maureen verschwindet, wird Dean von einer Unbekannten beauftragt, sie zu finden und zu schützen.

Irreparabler Schaden (Ein Sasha McCandless Justizthriller)

Die ehrgeizige Anwältin Sasha McCandless wird mit einem wichtigen Fall betraut, als ein Verkehrsflugzeug abstürzt und sie die Fluggesellschaft verteidigen soll. Doch bald stellt sie fest, dass der Absturz geplant war und Menschen sterben, die mit dem Fall zu tun hatten. Sie verbündet sich mit einem Flugsicherungsbegleiter, um ein weiteres Flugzeugunglück zu verhindern und einen Wahnsinnigen zu stoppen, der auch sie töten will.

Ungebrochenes Schweigen

Im April 1982 wird in den schwedischen Hoheitsgewässern der Ostsee ein ausländisches U-Boot gesichtet, was zu Spannungen inmitten des Kalten Krieges führt. Die Annahme, es handle sich um ein sowjetisches U-Boot, wird jedoch durch Ungereimtheiten in Frage gestellt. Machtkämpfe und persönliche Animositäten innerhalb der schwedischen Akteure erschweren die Aufklärung des Vorfalls, während jeder seine eigenen Interessen verfolgt. Letztendlich stellt sich die Frage, ob zwei Teenager unbewusst eine diplomatische Krise und beinahe eine U-Boot-Katastrophe ausgelöst haben könnten.

Science-Fiction, Fantasy, Mystery & Horror

Die Legenden der geheimen Reiche - Herz aus Eis

Willkommen in einem eisigen Märchenreich, in dem Helena nach einer Entführung durch eine Hexe gestrandet ist. Doch ihr Schicksal ändert sich, als der rätselhafte Eric sie vor dem Erfrieren rettet. Zwischen ihnen entwickelt sich eine unerwartete Bindung, obwohl Helena eigentlich dazu bestimmt ist, sich in den Sohn der Eisfee zu verlieben, um einen alten Fluch zu brechen.

Und dann ist da Eric, halb Mensch, halb Eisfee, der sich als abscheuliches Monster in den Augen der Menschen sieht und einsam am Rande ihres Dorfes lebt. Doch als er Helena begegnet, erwacht in ihm wieder die Hoffnung auf Liebe. Kann er es jedoch wagen, sich ihr ohne seine Maskierung zu zeigen und die Möglichkeit eines Zurückstoßens zu riskieren? Erlebe eine Geschichte voller Magie, Liebe und unerwarteter Wendungen. Erlebe die Geschichte von Helena und Eric.

Jagdsaison: Bewacht durch die Wandler

Owen, ein Werwolf, trifft auf Stasia und spürt sofort eine Verbindung zu ihr. Obwohl er als ihr Leibwächter fungieren soll, will er mehr, auch wenn sein Job auf dem Spiel steht. Stasia, genervt von eingebildeten Männern, ist zunächst skeptisch gegenüber Owens Charme. Als sie jedoch in seine Welt voller Werwölfe und Schicksalsgefährten gezogen wird, muss sie sich ihrer wachsenden Anziehung zu ihm stellen.

Riskante Gefühle: Im Kampf um die Freiheit (Elfenjäger Saga 1)

Lilly sehnt sich nach einem gewöhnlichen Leben, doch wie definiert man Normalität, wenn man eine Elfe ist?

Die Funken fliegen, als Lilly Mark zum ersten Mal trifft. Doch ihr Glück wird von Marks Freundin Caroline und einer ungewissen Zukunft bedroht. Auch Lillys schmerzhafte Vergangenheit holt sie schneller ein, als sie es sich erhofft hatte. Was, wenn die einzige Person, der du vertraust, eigentlich dein größter Feind ist?

Das stille Alpha

Natalia, die einst geliebte menschliche Luna des Silver Crest Packs, entdeckt am Tag, an dem sie erfährt, dass sie schwanger ist, dass ihre Alpha-Gefährtin sie mit ihrer Schwester betrogen hat. Zane, der mit einem Stottern geboren wurde und von seinem brutalen Vater, dem Alpha des Scarlet Haven-Rudels, verstoßen wurde, trifft zufällig auf Natalia. Gemeinsam versuchen sie, ihre gebrochenen Seelen zu heilen, doch ihre Vergangenheit könnte sie einholen und ihre Zukunft bedrohen.

Das Ewigkeitsprojekt Gewinner des Chrysalis Award der European Science Fiction Society

Stell dir vor, du wachst auf und bist plötzlich der Einzige auf der ganzen Welt.

Ein friedlicher Morgen in einer scheinbar idyllischen Kleinstadt. Die junge Ärztin Sarah Berger beginnt ihren Tag wie gewohnt, doch als sie aus der Tür tritt, macht sie eine beunruhigende Entdeckung: Alle anderen Bewohner sind über Nacht spurlos verschwunden. Die Stadt liegt verlassen da, als hätte es nie jemanden gegeben – mit unverschlossenen Türen und perfekt aufgeräumten Häusern.

Sarah versucht zu fliehen, doch sie merkt schnell, dass eine unsichtbare Macht sie gefangen hält. Während sie gegen diese mysteriöse Kraft ankämpft, stellt sie sich die Frage: Was wäre, wenn sie wirklich die Einzige auf der ganzen Welt wäre?

Wolfheim (Update - Überarbeitete Version, die Fehler sind getilgt)

Es war einmal ein Werwolf, der alles verlor, und eine Dunkelelfe, die nie etwas besaß. Ihre Geschichte spielt in einer düsteren Zukunftswelt, geprägt von den schrecklichen Fesseln familiärer Bindungen. Inmitten dieser Kulisse entfaltet sich eine Liebesgeschichte, deren zarte Bande nur bei genauerem Hinsehen erkennbar sind. Grayn, ein ehemaliger Soldat, und Imris, eine Kopfgeldjägerin, tragen schwere Lasten von Hass und Trauer. Während er von diesen Gefühlen erfüllt ist, ist sie von einer scheinbar unnahbaren Kälte umgeben, die jedoch nach und nach zu schwinden beginnt.

Beide kämpfen sie in einer Welt, die sie abweist, und finden in ihrem gemeinsamen Kampf zueinander. Inmitten einer Gesellschaft, die von Totalitarismus geprägt ist, müssen sie sich mit Verlust auseinandersetzen und dabei herausfinden, was ihr Leben trotz des Schmerzes noch lebenswert macht. In einer Welt, in der jene, mit denen sie ihr Leben teilten, verschwunden sind, suchen sie verzweifelt nach Sinn.

Und doch ist ihre Geschichte nicht nur von Dunkelheit geprägt – sie ist gespickt mit atemberaubender Action: Laserschlachten, Explosionen und packende Nahkämpfe gegen Roboter.

Romantik, Herzschmerz & Humor

Matchmaking-Missgeschicke – Kristin Glockner

Die 23-jährige Emma Woodhouse führt ein sorgenfreies Leben in der Upper East Side, bis sie plötzlich mit dem Heiratshobby ihrer Schwester und einem Umzug in die Innenstadt konfrontiert wird. Mit ihrer Schwester weg und Freunde im Ausland, kämpft Emma mit Langeweile während ihres letzten Studienjahres. Als sie die herzliche Nadine kennenlernt, sieht sie nicht nur eine potenzielle Freundin, sondern auch ein neues Projekt. Doch ihr überheblicher Nachbar George Knightley macht ihr das Leben schwer. Trotz ihrer Differenzen beginnen Emma und Knightley, einander näherzukommen, während sie mit den Herausforderungen des Erwachsenwerdens kämpfen.

Eine weitere Chance für die Liebe Liebe im Star Valley

Nachdem ein viraler Skandal ihren Ruf ruiniert hat, findet sich die Manhattan-Erbin Emily in einer ausweglosen Lage wieder. Um einen Neuanfang zu suchen, entscheidet sie sich, einen Sommerjob als Ranchhelferin in Wyoming anzunehmen, wobei sie ihre wahre Identität verbirgt. Zwischen ihr und Tyler, dem raubeinigen Besitzer der Ranch, entbrennt sofort eine Auseinandersetzung. Doch während Emily sich immer mehr in die harte Arbeit einbringt, beginnt zwischen den beiden eine unerwartete Bindung zu wachsen.

Als Emily bei einem Unfall verletzt wird, öffnet sie sich Tyler und offenbart ihm ihr Geheimnis, was ihre Verbindung noch intensiviert. Doch als Emily anonym weiterhin auf der Ranch aushilft, entstehen Missverständnisse, die ihre Beziehung auf die Probe stellen. Als schließlich Emilys wahre Identität ans Licht kommt, stehen sie vor einer ungewissen Zukunft, und selbst ihr ehrliches Geständnis ihrer Liebe zu einem einfacheren Leben könnte vielleicht nicht ausreichen, um ihre Verbindung zu retten.

Ein prickelnder Auftakt - Kristin Glockner

In diesem spektakulär unterhaltsamen und zufälligen Abenteuer gerät das sorgfältig aufgebaute Leben der strengen Serena Khan ins Chaos, als sie während einer wilden Nacht auf einer Mardi-Gras-Junggesellinnenparty eine zufällige romantische Begegnung erlebt.

Serena, die als elende Trauzeugin fungiert, hat mit einem Kater aus der Hölle und dem lauten Mardi-Gras-Gedränge wenig Freude an dieser viertägigen Junggesellenparty in New Orleans. Doch dann springen Funken über, als sie einen gutaussehenden Fremden trifft – jemanden, der ebenfalls aus Seattle stammt – beim letzten Halt der Damen des Abends, einer Bar in der Bourbon Street.

Kochen, Backen & lecker essen

Die besten Crock-Pot Rezepte: kulinarische Köstlichkeiten einfach zubereitet

Entdecken Sie mit Peter Schmitts exklusiver Sammlung von über 90 Crock-Pot Rezepten die Geheimnisse der langsamen Küche. Mit seiner 25-jährigen Erfahrung als renommierter Restaurantbesitzer bringt Peter die Kunst des Schmorens, Dünstens und langsamen Kochens direkt in Ihre Küche. Dieses Buch, gefüllt mit 100 Seiten kulinarischer Weisheit, lädt Sie ein, die Aromen und Traditionen zu erleben, die Peter in seinen zwei erfolgreichen Restaurants perfektioniert hat. Beeindrucken Sie Ihre Familie und Freunde mit Gerichten, die Geschmack und Einfachheit meisterhaft verbinden.

Die 30 besten Low Carb Rezepte: inkl. Einkaufsliste

Immer mehr Menschen entdecken die kohlenhydratarme Ernährung, bekannt als „Low Carb“. Dieses Buch bietet Rezepte für eine ausgewogene Ernährung ohne übermäßige Kohlenhydrate wie Brot, Reis und Nudeln. Es ermutigt dazu, die Ernährungsgewohnheiten anzupassen und eine überzuckerte Welt hinter sich zu lassen.

Kostenlose Kindle-Bücher von gestern

Und hier könnt ihr sehen, welche Kindle-Bücher gestern gratis waren. Oft erstrecken sich solche Aktionen nämlich über mehrere Tage!

Die Federn der Kamere: Romantische High Fantasy (Sormiedenherz 1)

Die Welt des Sormiedenkriegers Gabriel steht kurz vor dem Untergang. Um sie zu retten, begibt er sich in die Menschenwelt, wo er auf die stumme Hanna trifft, die unter der Tyrannei ihres Herrn leidet. Hanna sehnt sich danach, ihren Bruder zu finden, der als Kamere, ein göttliches Wesen, nur in Gabriels Welt existiert. Unwissend über die enge Verbindung ihrer Schicksale müssen sie bald erkennen, dass nicht nur der Untergang von Gabriels Welt eine Bedrohung darstellt, sondern auch andere Gefahren auf sie lauern.

Vampire geben keine Knutschflecken (Der Harem der Jägerin 1)

Belle Harrison, eine Vampirjägerin, erhält ein ultimatives Angebot von einem Dämon: „Heirate den Teufel ... oder stirb.“ Belle weigert sich und steht vor der Herausforderung, dem Teufel klarzumachen, dass sie nicht interessiert ist. Doch das ist leichter gesagt als getan, denn der Teufel akzeptiert kein Nein. Glücklicherweise eilen ihr drei unwiderstehliche Vampire zur Hilfe, die sie dabei unterstützen, den Heiratsantrag des Teufels abzuwehren und eine dunkle Macht zu besiegen, die nach ihrem Leben trachtet.

Plötzlich Reaper (Deadside Reaper 1)

In Necro City, dem Hotspot für alles nach dem Leben, übernehmen die Reaper das Geschäft des Seelensammelns. Doch als eine Prügelei in einer Bar einen toten Reaper hinterlässt, findet sich eine junge Frau plötzlich im Besitz der Sense eines mächtigen Reapers wieder. Damit zieht sie ungewollt die Aufmerksamkeit von drei gefährlichen Reapern auf sich und muss nicht nur mit ihrer neuen Verantwortung klarkommen, sondern auch den Zorn der mächtigsten Reaper der Welt abwehren.

Kakao, die Liebe und der Tod

Der junge Diego Rodriguez Acosta begibt sich 1869 von Sevilla aus auf die Reise nach Venezuela, um das Erbe seines verstorbenen Bruders anzutreten: die Kakaoplantage ihres Vaters. Doch die Reise ist von Zweifeln und Geheimnissen umgeben, insbesondere bezüglich des mysteriösen Todes seines Bruders. In Venezuela angekommen, muss Diego nicht nur mit den Schatten der Vergangenheit kämpfen, sondern auch gegen die Erwartungen seines dominanten Vaters ankämpfen. Währenddessen begegnet er einer geheimnisvollen Frau, die sein Schicksal beeinflussen könnte. Wird Diego den Tod seines Bruders aufklären und sich aus den familiären Fesseln befreien können?

Der Vollstrecker der Todesengel

Ein Banküberfall auf die österreichische Nationalbank endet tragisch mit dem Tod der Räuber, deren Mörder unauffindbar bleibt. Doch als zwei weitere grausame Morde geschehen, wird klar, dass die Ermittler es mit einem international gesuchten Serienmörder zu tun haben. Mit jedem Hinweis verdichten sich die düsteren Geheimnisse, und die Kommissare stehen vor der Herausforderung, die Verbindung zwischen den scheinbar unzusammenhängenden Verbrechen zu entschlüsseln. In ihrer Verzweiflung holen sie sich Unterstützung von Profilern aus den Vereinigten Staaten, um dem Killer auf die Spur zu kommen.

Das 10 Thriller Paket März 2024

Dieses E-Book bietet Ihnen 1250 Seiten geballte Krimi-Spannung der Sonderklasse. Tauchen Sie ein in acht knallharte, actionreiche und überraschende Kriminalromane, die Sie bis zur Auflösung in Atem halten werden. Begleiten Sie Ermittler auf den Spuren skrupelloser Verbrecher und erleben Sie eine Vielzahl von packenden Geschichten, ideal als Urlaubslektüre. Enthalten sind die Romane:

„Kubinke und der Mord in Wien“

„Stadt der Schweinehunde“

„Wir fanden Knochen“

„Die Apartment-Killer“

„Chinatown-Juwelen“

„Der Hacker“

„Im Zeichen der Fliege“

„Die nackte Mörderin“

Außerdem erwartet Sie „Schweigen ist Silber, Rache ist Gold“ sowie „Kommissar Jörgensen und der Fall mit dem Knie“.

Jasmin, verzweifelt gesucht!

Nick erlebt Liebe auf den ersten Blick, als er Jasmin in einer Kneipe trifft. Sie verbringen eine leidenschaftliche Nacht zusammen, aber sie verschwindet am nächsten Morgen spurlos. Mit nur ihrem BH als Hinweis macht sich Nick auf die Suche nach ihr. Nach vielen Bemühungen gelingt es ihm, Jasmin wiederzufinden, doch seine Herausforderungen sind noch lange nicht vorbei.

Badtime Stories - Eine Familie für den Millionär (Boston Badtimes)

Ich hatte eigentlich nur vor, sein Haus zu putzen, aber dann erwischte ich ihn dabei, wie er mit einer fremden Frau in seinem Schlafzimmer zugange war. Nun bin ich im Besitz seines Geheimnisses ... und verstehe, warum ich nach Einbruch der Dämmerung verschwinden sollte. Eine Geschichte voller Spannung, Leidenschaft und einem garantierten Happy End.

Eine reizende Diebin

Als der wohlhabende Kunstsammler Marcus Moncrieff die schöne Olivia beim Versuch erwischt, ein wertvolles Kunstwerk aus seiner Sammlung zu stehlen, schlägt er ihr einen Handel vor. Doch während Olivia bisher unentdeckt geblieben ist, stellt sich die Frage, ob Marcus sich mit seinem Vorschlag möglicherweise übernommen hat. Denn nun möchte der attraktive Mann, den sie ausrauben wollte, sie bestrafen – und die Strafe, die er vorschlägt, könnte sogar ihren Gefallen finden.

Flitterwochen allein: Ein Kreuzfahrt-Liebesroman (Karibikträume Reihe 1)

Um dem Tratsch in der Kleinstadt zu entgehen, begibt sich die Braut Michelle Bradford allein auf ihre Flitterwochen-Kreuzfahrt. Dort lernt sie einen abenteuerlustigen und attraktiven Mann kennen, mit dem sie sich sofort verbunden fühlt. Trotz der Unwahrscheinlichkeit einer Wiederbegegnung gibt sie sich zum ersten Mal ihren Gefühlen hin und genießt die Reise in vollen Zügen. Doch schon bald nach ihrer Rückkehr holt sie die Realität ein, und das, was auf dem Kreuzfahrtschiff passiert ist, wirkt sich auf ihr tägliches Leben aus.

CKD Stage 4 Kochbuch für Senioren Der ultimative Leitfaden und leicht verständliche Speisepläne und leckere Gerichte zur Verbesserung der Nierenfunktion und Gesundheit

Entdecken Sie das „CKD-Stage-4-Kochbuch für Senioren“ – Ihr perfekter Begleiter für eine gesunde Nierenfunktion und Vitalität im Alter. Mit praktischen Lösungen, köstlichen Rezepten und Expertenratschlägen unterstützt dieser umfassende Leitfaden Senioren dabei, ihre Beziehung zu Lebensmitteln zu verändern und die Kontrolle über ihre Nierengesundheit zu übernehmen.

