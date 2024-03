Kindle-Bücher gratis bei Amazon: ChatGPT, Drache, Vampir, Stalker, Robbe & Mafia

Wonach steht euch heute der Sinn? Vermutlich haben wir es… Unter den kostenlosen Kindle-E-Books werdet ihr viel Fantasy und etwas Horror finden. Außerdem gibt es heute Krimis, die nicht ganz so üblich sind. Zusätzlich noch einen überraschend netten Mafia-Paten sowie eine schrittweise Einführung in die Text-KI ChatGPT.

Die nachfolgenden Bücher sind heute für jeden kostenlos, der ein Amazon-Konto hat. Viele davon sind aber jeden Tag für euch erhältlich, wenn ihr bei Kindle Unlimited bucht. Ob sich das für euch lohnt, könnt ihr bei Kindle Unlimited kostenlos testen.

Anzeige

Kostenlos bei Amazon: Fantasy, SF & Horror

Entführt vom Drachenkönig (Die Feuer und Eis-Reihe 1) Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 08.03.2024 09:21 Uhr

Stavrok, ein Drache, ist fest entschlossen, seine Gefährtin Lucy zu beschützen, auch wenn seine animalische Seite immer schwerer zu kontrollieren wird. Lucy hingegen zweifelt an der Existenz von Seelengefährten, bis sie von einem Fremden verfolgt wird, der der Mann aus ihren Träumen ist. Als Stavroks Königreich angegriffen wird und Lucy entführt wird, setzt er alles daran, sie und seine Drachenbabys zu retten, selbst wenn er dafür die Welt in Schutt und Asche legen muss.

Anzeige

Gezähmt: Eine Sci-Fi Alien-Krieger Romanze (Die Tribut-Bräute der Krieger von Drexian 1) Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 08.03.2024 09:23 Uhr

Mandy, eine Influencerin aus L.A., wird auf eine Hightech-Raumstation entführt und mit einem heißen Alien-Krieger verlobt. Sie ist alles andere als begeistert von der Situation, besonders nicht von ihrem arroganten Kommandanten-Bräutigam. Doch als sie gemeinsam gegen eine bedrohliche Gefahr kämpfen müssen, erkennen sie, dass ihre Verbindung vielleicht doch mehr bedeutet als angenommen.

Anzeige

Leere Realität: Horrorthriller Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 08.03.2024 09:38 Uhr

Eine Liebe, die zur Besessenheit wird. Eine Realität, die ihre Gestalt verliert. Daniel und Julia, einst ein glückliches Paar, sehen sich plötzlich mit unheimlichen Ereignissen konfrontiert, ausgelöst durch eine zufällige Begegnung mit Daniels Exfreundin. Das einst sichere Haus wird zum Schauplatz seltsamer Vorkommnisse, und Julias Verstand beginnt zu erzittern. Sind die Dinge, die sie sieht und fühlt, real oder nur das Produkt ihrer eigenen Ängste?

Hinter den Kulissen des Himmels Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 08.03.2024 09:40 Uhr

Nach dem tragischen Verlust ihres Verlobten bei einem Unfall findet sich Tony nach ihrem Tod als Engel wieder. Doch das Paradies ist nicht so himmlisch, wie sie es sich vorgestellt hatte. Im Chaos des Himmels, in dem Gott und die Erzengel verschwunden sind, versucht eine Gruppe von Wiedergeborenen, die Herrschaft zu übernehmen und die Welt für immer zu verändern. Tony muss ihre neugewonnenen Kräfte nutzen, um die drohende Revolution zu stoppen. Doch während sie kämpft, stellt sich die Frage: Gibt es noch Hoffnung für sie und ihren Geliebten oder hat ihr Herz bereits für jemand anderen geschlagen?

GESPALTENE SONNEN Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 08.03.2024 09:43 Uhr

Was würdest du tun, wenn der Mann deiner Träume ohne deinen Albtraum nicht überleben kann?

In den schillernden Nächten von Los Angeles ist Skylar Summers eine seltene Erscheinung. Zwischen den Bruchstücken ihrer Familie und den Trümmern ihrer Vergangenheit kämpft sie sich mühsam durch ihr Medizinstudium. Plötzlich taucht ihr Ex Tyler wieder auf, obwohl sie ihn nie wiedersehen wollte. Doch etwas ist anders: Der Mann, der Tyler wie aus dem Gesicht geschnitten ist, nennt sich Liam und unterscheidet sich bis auf sein Äußeres vollkommen von Skys Ex. Liam ist sanft, beschützend und weckt Gefühle in ihr, an die sie längst nicht mehr geglaubt hat. Doch trotz ihrer starken Anziehungskraft zu ihm lässt das Rätsel um die mysteriöse Ähnlichkeit zu Tyler sie nicht los. Bald schon gerät sie auf die Spur eines noch größeren und gefährlicheren Geheimnisses.

Anzeige

Gabriel Blakemore (Die Drachen von Paragon 1) Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 08.03.2024 09:46 Uhr

Nach einem dreihundertjährigen Exil in New Orleans steht Gabriel Blakemore vor dem Aus durch einen Voodoo-Fluch. Seine letzte Hoffnung liegt in einem Gegenmittel, das nur mit Hilfe einer Menschenfrau zu finden ist.

Raven Tanglewood, nach fünf Jahren vergeblicher Kämpfe gegen ihren Gehirntumor, akzeptiert schließlich den Tod. Doch inmitten ihrer Verzweiflung rettet Gabriel sie mit Drachenmagie vor dem sicheren Ende.

Für Raven bedeutet die Verbindung mit Gabriel eine neue Form der Gefangenschaft. Kann Gabriel rechtzeitig Ravens Liebe und Vertrauen gewinnen, um die lebensrettende Magie in ihr zu aktivieren? Oder wird seine feurige Persönlichkeit und seine besitzergreifende Art sie verjagen und somit sein Schicksal besiegeln?

Odyssee des Magiers: Erwachen des Arkanen Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 08.03.2024 10:31 Uhr

Tauche ein in Ethan Starbornes Meisterwerk und erlebe Geschichten, die deine Vorstellungskraft sprengen! In diesem mitreißenden Märchen für Erwachsene verschmelzen Magie und Wildnis zu einem faszinierenden Abenteuer. Begleite ein Kind unbekannter Herkunft auf seiner schicksalhaften Reise. Mit außergewöhnlichen magischen Fähigkeiten gesegnet und unter den geheimnisvollen Tiermenschen aufgewachsen, stellt dieser einzigartige Magier die Grenzen der magischen Traditionen auf die Probe. Tauche ein in eine Welt voller Wunder und erlebe eine Reise voller Wachstum, Selbsterkenntnis und Akzeptanz.

Animaris: Die Seelenwandlerin Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 08.03.2024 10:34 Uhr

Die fünfzehnjährige Mali ist keine gewöhnliche Schülerin der Zauberschule. Als Seelenwandlerin hat sie die Fähigkeit, ihre Seele mit anderen zu tauschen. Doch an ihrer Schule ist sie nicht wegen dieser Gabe bekannt, sondern wegen ihrer Einsamkeit. Als ein Mitschüler unter mysteriösen Umständen stirbt und eine ihrer Seelenwanderungen schiefgeht, wird ein uraltes und bedrohliches Wesen auf die Schule losgelassen, das die gesamte magische Welt bedroht. Gemeinsam mit drei unerwarteten Gefährten begibt sich Mali auf eine gefährliche Reise, um das Leben aller zu retten.

Ein Vampir zum Träumen: Halloween in Motovun Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 08.03.2024 10:45 Uhr

Die Freundinnen Alexis und Sina brechen gut gelaunt zu einer Halloweenparty auf einer Festung mit mittelalterlichem Flair auf. Doch bald nach ihrer Ankunft im Hotel geschehen eigenartige Dinge, die mit dem attraktiven Antonio zusammenhängen. Alexis‘ Herz schlägt für ihn, und sie ignoriert seine Warnungen. Als sie schließlich erkennt, dass hinter dem scheinbar perfekten Gruselerlebnis eine böse Absicht steckt, ist es bereits zu spät.

Spannende Krimis kostenlos für den Kindle

Ein Inneres Feuer Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 08.03.2024 09:25 Uhr

Grayce Walters hütet ein großes Geheimnis: Sie verbirgt ihre intuitiven Gaben vor der Welt, bis sie an der Küste von Seattle zur Schlüsselzeugin eines Verbrechens wird. Nun muss sie den attraktiven und stets rationalen Brandermittler Ewan Davis davon überzeugen, dass das Feuer Teil einer Verschwörung ist. Auf einer gefährlichen Mission, unterstützt von ihrem besten Freund, der gerne Frauenkleidung trägt, ihrer auf der Straße aufgewachsenen Assistentin und Davis‘ Pudel, muss Grayce Dinge akzeptieren, die sie weder sehen noch verstehen kann. Nur so kann sie das Rätsel lösen und vielleicht sogar die Liebe finden, an die sie aufgehört hat zu glauben.

Weiße Nacht: Ein Provinz-Romantik-Krimi (Nordische Nächte 1) Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 08.03.2024 10:42 Uhr

Kannst du deinen Instinkten trauen, wenn sie dich in der Vergangenheit verraten haben?

Litza York, eine Naturfreundin mit einem düsteren Geheimnis, sieht in der Chance, ihre Doktorarbeit in Ostfinnland zu beenden und die seltene Saimaa-Robbe zu erforschen, die Möglichkeit, einen Neuanfang zu machen. Doch die verlockende Schönheit der Landschaft wird schnell von einer bedrohlichen Bedrohung überschattet. Als ein unbekannter Saboteur beginnt, das Objekt ihrer Studie zu vergiften, steht Litza vor einem Wettlauf gegen die Zeit, um das bedrohte Tier zu retten.

Unterstützt vom furchtlosen Parkranger Niilo Vuorokoski begibt sie sich auf eine gefährliche Jagd nach dem Täter. Doch während sie die Wahrheit aufdecken, geraten sie beide in ein Netz aus Intrigen und tödlichen Gefahren, die ihre eigenen Leben bedrohen.

Anzeige

Liebe, Erotik & Leidenschaften

In der Hand des Mafiabosses (London Mafia Bosses - Deutsche Ausgabe) Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 08.03.2024 09:34 Uhr

Er ist einflussreich, hinreißend und doppelt so alt wie ich – und scheint von mir besessen zu sein. Obwohl ich unschuldig bin und mein früheres Leben hinter mir gelassen habe, finde ich mich heute auf der Beerdigung meiner Freundin wieder, um Rache am Mafiaboss King zu nehmen.

Doch King hat andere Pläne für mich. Ich hätte ahnen sollen, dass das Konsequenzen haben würde, als er mich entführt. Jetzt hat er mich in seiner Gewalt. Trotzdem ich immer noch den Wunsch hege, ihn umzubringen, spüre ich gleichzeitig eine unerklärliche Erregung.

Als er mir dann einen Gefallen anbietet, kann ich einfach nicht widerstehen. Auch wenn er verspricht, mich gehen zu lassen, frage ich mich, was passiert, wenn ich bleiben möchte. Bei ihm.

Kostenlose Sachbücher bei Amazon

Beherrsche ChatGPT in 24 Stunden: Lerne, ChatGPT in Nur 24 Stunden zu Nutzen Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 08.03.2024 09:28 Uhr

„Beherrsche ChatGPT in 24 Stunden“ ist dein ultimativer Leitfaden, um das volle Potenzial von ChatGPT, einem führenden KI-Tool, zu nutzen. Entdecke, wie du ChatGPT in Bildung, Arbeit, kreativem Schreiben und persönlicher Entwicklung effektiv einsetzen kannst. Diese interaktive Reise führt dich von den Grundlagen zu fortgeschrittenen Anwendungen, um ChatGPT als wertvollen Verbündeten in allen Lebensbereichen zu nutzen.

Kostenlose Kindle-Bücher von gestern

Und hier könnt ihr sehen, welche Kindle-Bücher gestern gratis waren. Oft erstrecken sich solche Aktionen nämlich über mehrere Tage!

Phoenix (Himmelsverschwörung) Urban Fantasy mit Göttern, Engeln und Hexen Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 08.03.2024 10:52 Uhr

Lucia, Todesengel von New York, sehnt sich nach einem normalen Leben. Doch ihr Job – die Seelen der Verstorbenen ins Jenseits zu geleiten – lässt dies nicht zu. Als ein Routineauftrag scheitert, gerät sie in die Fänge des Studenten Ezra.

Ezra birgt ein Geheimnis und bittet Lucia um Hilfe bei einem Mordfall. Widerwillig lässt sie sich einspannen und ahnt nicht, dass sie in einen apokalyptischen Machtkampf der Götter hineingezogen werden.

Zudem kämpft Lucia mit ihren Gefühlen für Ezra. Die Gefahr, in der er schwebt, stellt sie vor eine schwierige Entscheidung: Wie weit wird sie gehen, um den Mann zu beschützen, den sie liebt?

The Agreement: Eine dunkle paranormale Mafia-Romanze (Syndicate Masters) Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 08.03.2024 09:18 Uhr

Joshua Knight regiert London, sowohl die sichtbare als auch die unsichtbare Welt. Peyton, eine freiberufliche Reporterin auf der Suche nach ihrem Durchbruch, stößt auf einen brisanten Mordfall und wendet sich an Knight, um mehr zu erfahren. Doch die Situation gerät außer Kontrolle, Schüsse fallen und Knight bringt Peyton zu seiner eigenen Sicherheit in sein Schloss.

Peyton weiß, dass Knight ein gefährlicher Mann ist, aber die Vereinbarung, die er ihr anbietet, ist zu verlockend, um sie abzulehnen. Joshua hingegen ist von Peyton fasziniert und sieht in ihr nicht nur seine Schicksalsgefährtin, sondern auch die Zielscheibe eines unbekannten Mörders.

Als Peyton flieht, ist Joshua entschlossen, sie zurückzuholen. Denn eines ist sicher: Ob sie es nun will oder nicht, Peyton gehört ihm – für immer.

Herz des Winters: witzige Fantasy mit Schwert & Magie Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 08.03.2024 10:52 Uhr

Daena ist fast eine ausgebildete Kämpferin - na ja, fast. Ihr Begleiter, ein behaupteter mächtiger Zauberer, ist eher ein knochiger Zeitgenosse. Zusammen kämpfen sie sich durch mies bezahlte Jobs, bis sie in ein Abenteuer stolpern, das selbst ihre wildesten Erwartungen übertrifft und ihre Vergangenheit aufdeckt. Ihr neuer Job: Krieg - und der Lohn? Das Überleben der Menschheit. In dieser epischen High-Fantasy-Reihe wird Spannung großzügig verteilt, gewürzt mit einer ordentlichen Portion Humor!

Der Spiegel deiner Seele: Du gehörst mir mein Mädchen Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 08.03.2024 10:52 Uhr

Willkommen in einem Hochsicherheitsgefängnis für die Schlimmsten der Schlimmen. Drei neue Insassen, die angeblich aus einer geheimen europaweiten Untergrundorganisation stammen - die „Rebellen“. Keine Namen, keine Identität, keine Gesichter. Eine Frau erhält den Auftrag, die wahre Identität eines dieser Verbrecher zu enthüllen. Verrat, Intrigen, Hoffnung - doch bald schon wird sie an ihre körperlichen und geistigen Grenzen gebracht. Zu spät erkennt sie die wahren Absichten des Häftlings. Er hat eine Forderung, und sie versucht verzweifelt zu fliehen.

Kupferkrone: Der Hauch des Todes Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 08.03.2024 09:18 Uhr

Nelly genießt ein sorgloses Studentenleben in der Wolkenstadt Santa Anita, bis ein verheerendes Erdbeben alles ändert. Mit ihrer Freundin Selkis, die sich merkwürdig verhält, und dem widerwilligen Begleiter Arden versucht sie dem Chaos und den bedrohlichen Monstern zu entkommen. Doch während sie fliehen, stoßen sie auf Widerstand in London, das sich weigert, Flüchtlinge aufzunehmen, da ein mysteriöses Virus aus Santa Anita die Menschen in Zombies verwandeln soll.

Adrians Gefährtin (Alphas in Alaska) Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 08.03.2024 10:52 Uhr

Adrian Stone, ein Pumawandler ohne Rudel, rettet eine Hexe ohne Magie vor einem Grizzly. Sofort ist sein Tier von ihr fasziniert, doch Darcy hat andere Pläne: Sie will endlich dem Hexenzirkel ihrer Tante beitreten.

Darcy und Adrian verbindet eine unwiderstehliche Anziehungskraft, doch ihre Welten könnten unterschiedlicher nicht sein. Kann ihre Liebe die Gegensätze überwinden?

Melodien in Farbe Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 08.03.2024 10:52 Uhr

Helena, eine junge Pianistin mit Synästhesie, lebt in Berlin. Sie sieht und fühlt Musik in einem Kaleidoskop von Farben und Formen. Ihre Gabe bringt sowohl Schönheit als auch Einsamkeit in ihr Leben.

Als sie Nico trifft, einen begabten Graffitikünstler mit einer dunklen Vergangenheit, ändert sich alles. Ihre gemeinsame Reise führt sie durch eine emotionale Achterbahnfahrt von Liebe, Angst und Verlust.

Helenas Schwester Valeria steht ihr immer zur Seite. Obwohl sie unterschiedliche Perspektiven haben, verbindet sie eine tiefe Liebe. Valeria verliebt sich in Simon, der eine wichtige Rolle im Kampf gegen Nicos dunkle Vergangenheit spielt.

Inmitten von Licht, Klang und Farbe müssen Helena und Nico lernen, mit ihren Ängsten und Traumata umzugehen, um die Liebe zu finden, die sie verdienen.

Chicago Café : Liebe und Apple Crumble Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 08.03.2024 09:18 Uhr

Durch einen tragischen Unglücksfall wird Penelope Swans Leben auf den Kopf gestellt und liegt seither in Trümmern. Sie kann die Mosaikteile nicht wieder zusammenfügen. Ein Hilferuf aus Chicago erreicht sie. Mutig überwindet Penelope ihre Zweifel und folgt dem Ruf ihrer Tante Bernadette, die im Krankenhaus liegt. Bernadette führt dort ein erfolgreiches Café. Penelope entdeckt nicht nur das Café und die Stadt, sondern auch Kris, der jedoch nicht ehrlich zu ihr ist. Wird sie sich der Herausforderung stellen, anderen und sich selbst wieder zu vertrauen?

Der Steinmann Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 08.03.2024 10:52 Uhr

Leon, ein reicher Junge, der nur an sich selbst denkt, trifft Elias, einen jungen Mann mit einer unheilbaren Krankheit. Elias‘ Körper versteinert langsam. Diese Begegnung verändert Leons Leben. Er lernt, dass es im Leben mehr gibt als Geld und Vergnügen.

Zusammen reisen Leon und Elias nach Amerika, um ein Medikament zu finden, das Elias helfen könnte. Doch die Zeit ist knapp und sie müssen viele Herausforderungen meistern. Ihre Freundschaft wird auf die Probe gestellt, aber sie lernen auch, was Liebe und Opferbereitschaft bedeuten.

Falling Dark Stars Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 08.03.2024 10:52 Uhr

Verschneite Straßen, ein gemütliches Café und ein geheimnisvoller Zettel – für Carrie beginnt an diesem Wintertag in New York ein magisches Abenteuer. Seit Jahren träumt die Studentin davon, ein eigenes Buch zu schreiben, doch schlägt sie sich bisher mit Gelegenheitsjobs als Ghostwriterin durch. Bis sie Robert trifft.

Der charismatische Mann arbeitet an einem Konzept für ein True-Crime-Format und sofort sprühen zwischen ihnen die Funken. Doch Carries Selbstzweifel trüben ihr Glück. Kann sie es schaffen, den Mut aufzubringen, ihre eigenen Träume zu verfolgen und gleichzeitig die Liebe ihres Lebens zu finden?

Verbrannt (Destiny Falls 1) Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 08.03.2024 10:52 Uhr

Suttons Leben ändert sich schlagartig, als ihre Mutter stirbt. Sie hinterlässt ihr eine Liste mit Aufgaben, die Sutton im nächsten Jahr erledigen soll. Ganz oben steht: den Sommer bei einem ihr unbekannten Großonkel in Destiny Falls verbringen.

Widerwillig stimmt Sutton zu und findet sich in einer kleinen Stadt voller Überraschungen wieder. Sie arbeitet in der Mystery Cabin ihres Onkels, lernt den charmanten Handwerker Teller kennen und findet neue Freundinnen.

Doch der Sommer birgt auch Herausforderungen. Der schmierige Sohn des Bürgermeisters macht ihr das Leben schwer, und Sutton muss sich entscheiden, ob sie ihren Traum von einer Karriere in Boston aufgeben will.

Hat dir der Beitrag gefallen? Folge uns auf WhatsApp und Google News und verpasse keine Neuigkeit rund um Technik, Games und Entertainment.