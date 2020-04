Folge Deutscher Titel Originaltitel Joyn ProSieben

1 (343) Ohne Netz und doppelten Boden Nothing Left To Cling To 29.04.2020 06.05.2020

Die dramatischen Ereignisse im Nebel haben alles verändert: Nach dem Wanderausflug trennen sich Maggie und Jackson. Alex, Richard und Meredith werden gefeuert, zudem wird Meredith zu Sozialstunden verdonnert. Während Jo eine Therapie in einer Klinik antritt, ist die frisch gebackene Mutter Teddy mit ihrer neuen Rolle völlig überfordert. Derweil lernen sich Amelia und Link besser kennen. Eine unerwartete Nachricht wirft sie jedoch aus der Bahn. (Text: ProSieben)

2 (344) 150 Meter Back In The Saddle 06.05.2020 13.05.2020

Koracick wurde zum ärztlichen Direktor befördert - sehr zum Missfallen von Owen und Bailey. Die frustrierte Bailey drillt die Assistenzärzte, um dabei so etwas wie Freude zu empfinden. Owen behandelt einen verunglückten E-Roller-Fahrer, der im Schockraum kollabiert. Es gelingt ihm, ihn zu reanimieren. Als Koracick dazukommt, verpasst Owen ihm versehentlich eine Ladung mit dem Defibrillator - mit der Folge, dass er sich seinem Vorgesetzten nur noch auf 150 Meter nähern darf. (Text: ProSieben)

3 (345) Wiedervereint Reunited 13.05.2020 vsl. 20.05.2020

4 (346) Vom Himmel gefallen It’s Raining Men vsl. 20.05.2020 vsl. 27.05.2020

5 (347) Ich bin schwanger Breathe Again vsl. 27.05.2020 vsl. 03.06.2020

6 (348) Das Flüstern im Walde Whistlin‘ Past The Graveyard vsl. 03.06.2020 vsl. 10.06.2020

7 (349) Wider besseres Wissen Papa Don’t Preach vsl. 10.06.2020 vsl. 17.06.2020

8 (350) Mein Tag My Shot vsl. 17.06.2020 vsl. 24.06.2020

9 (351) Zuhause Let’s All Go To The Bar Sept. 2020 Sept. 2020

10 (352) TBA Help Me Through The Night TBA TBA

11 (353) TBA A Hard Pill To Swallow TBA TBA

12 (354) TBA The Last Supper TBA TBA

13 (355) TBA Save The Last Dance For Me TBA TBA

14 (356) TBA A Diagnosis TBA TBA

15 (357) TBA Snowblind TBA TBA

16 (358) TBA Leave A Light On TBA TBA

17 (359) TBA Life On Mars? TBA TBA

18 (360) TBA Give A Little Bit TBA TBA

19 (361) TBA Love Of My Life TBA TBA

20 (362) TBA Sing It Again TBA TBA