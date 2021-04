MediaMarkt hat einen neuen Flyer veröffentlicht, mit zahlreichen reduzierten Smartphones, Konsolen-Bundles, Festplatten und mehr. Doch sind die Angebote auch echte Schnäppchen? Wir haben Preise verglichen und verraten, welche Deals sich wirklich lohnen.

MediaMarkt Frühlings-Aktion im Preis-Check

Wegen der immer noch recht hohen Corona-Fallzahlen kaufen die meisten von uns aktuell online ein. Das haben auch MediaMarkt und Saturn erkannt und versenden alles ab sofort versandkostenfrei. Zudem haben beide Märkte neue Aktionen gestartet, mit einer Vielzahl an reduzierten Technik-, Gaming-, PC- und Haushaltsartikeln. Da kann man schnell mal den Überblick verlieren, zumal nicht jedes Angebot auch gleich ein guter Deal ist. Wer am Ende wirklich sparen will, sollte vor dem Kauf immer Preise vergleichen. Das haben wir bereits für euch erledigt und listen folgend nur Produkte, die kein anderer Online-Shop aktuell günstiger anbietet als MediaMarkt und Saturn im Rahmen ihrer Frühjahres-Deals. Alle Preise gelten bis 30.04.2021 bzw. solange der Vorrat reicht.

Zum aktuellen Prospekt bei MediaMarktZu den Angeboten bei Saturn

Frühlings-Aktion bei MediaMarkt: Diese Angebote lohnen sich

Tipp: Meldet euch für den MediaMarkt-Newsletter an, um zusätzlich 10 Euro ab einem Bestellwert von 100 Euro zu sparen. Das Gleiche gilt für Saturn.

Smartphones, Smartwatches & Zubehör

Samsung Galaxy S21 mit Galaxy Buds Live und Trio-Charger + Allnet-Flat mit 15 GB LTE (50 MBit/s) im Vodafone-Netz für 31,99 Euro im Monat + einmalig 88,99 Euro (Zuzahlung + Anschlusspreis) = 856,75 Euro Gesamtkosten nach 24 Monaten Mindestlaufzeit. Mehr Infos zum Angebot.

Zum aktuellen Prospekt bei MediaMarktZu den Angeboten bei Saturn

Google Pixel 4a für 315 Euro (statt 399 Euro UVP): Kompaktes Smartphone von Google mit 5,81-Zoll-Display, 128 GB internem Speicher, 6 GB RAM, Snapdragon-730G-Prozessor und einer der besten Kameras im Mittelklasse-Bereich.

GOOGLE Pixel 4a 128 GB Just Black Dual SIM

Fitbit Versa 3 für 175 Euro (statt 229,95 Euro UVP): Beliebte Smartwatch von Fitbit mit Herzfrequenzsensor, GPS, zahlreichen Sportfunktionen, Zyklus-Tracking und einer Akku-Laufzeit von ca. 6 Tagen.

FITBIT Versa 3 Smartwatch

Konsolen & Festplatten

Nintendo Switch Lite + Animal Crossing + 3 Monate Switch Online für 219,99 Euro: Tolles Bundle-Angebot für Nintendo-Fans, deutlich günstiger als im Einzelkauf.

NINTENDO Switch Lite inkl. Animal Crossing und 3 Monate Online Mitgliedschaft

Sony DualSense Wireless-Controller

Seagate Expansion Plus 5 TB HDD für 89 Euro (statt 103,99 Euro): Große externe Festplatte mit 2,5 Zoll Formfaktor.

Seagate Expansion+, 5 TB HDD, 2,5 Zoll, extern

SanDisk Ultra 3D 1 TB SSD für 88 Euro (statt 99,99 Euro): Schnelle interne Festplatte mit 2,5 Zoll Formfaktor.

SanDisk Ultra 3D, 1 TB, SSD, 2,5 Zoll, intern

Fernseher

LG 55CX9LA OLED TV (Flat, 55 Zoll / 139 cm, UHD 4K, SMART TV, webOS 5.0 mit ThinQ)

Sony 65 Zoll LED-TV für 1.099 Euro (statt 1.699 Euro UVP): 4K-Fernseher mit 1 x HDMI 2.1, 3 x HDMI 2.0, 2 x USB und Android-TV zum Bestpreis dank 100 Euro Direktabzug an der Kasse.

SONY KD-65XH9505 LED TV (Flat, 65 Zoll / 164 cm, UHD 4K, SMART TV, Android TV)

Küche & Haushalt

Tefal OptiGrill für 99 Euro (statt 118,99 Euro): Beliebter Kontaktgrill mit 6 Grill-Programmen und 2.000 Watt Leistung für unter 100 Euro.

TEFAL GC705D OptiGrill Kontaktgrill

Braun Series 9 Rasierer für 179 Euro (statt 299,99 Euro UVP): Premium-Herrenrasierer mit Nass- und Trockenbetrieb, 60 Minuten Akku-Laufzeit, LED-Display, inkl. Ladestation und Reiseetui.

Braun Series 9 Rasierer (Active Quattro Head )

Bauchknecht Waschmaschine für 349 Euro (statt 679 Euro UVP): Große Waschmaschine mit 9 kg Fassungsvermögen und bis zu 1.400 Umdrehungen pro Minute.

Bauknecht WM 9 M100 Waschmaschine (9 kg, 1400 U/Min., D)

Sodastream Crystal 2.0 + 3 Glaskaraffen für 94,99 Euro (statt 169,90 UVP): Edler Wassersprudler von Sodastream. Statt schwere Wasserflaschen zu schleppen, einfach selbst sprudeln. Bei diesem Angebot gibt es zusätzlich noch 3 x Glaskaraffen und 1 x Kohlesäurezylinder für 60 Liter dazu.

Sodastream Crystal 2.0 + 3 Glaskaraffen

Krups Nescafé Dolce Gusto Piccolo XS für 25,99 Euro (statt 79,99 Euro UVP): Kleine Kapselmaschine extrem günstig.

KRUPS KP1A3B Nescafé Dolce Gusto Piccolo XS Kapselmaschine

Tchibo Cafissimo Pure + 60 Kapseln Kaffee für 39 Euro (statt 97,54 Euro UVP): Die kleine Cafissimo Kapselmaschine eignet sich perfekt für das Home-Office. Bei diesem Angebot bekommt ihr sogar noch 60 Kapseln Kaffee dazu.

TCHIBO CAFISSIMO Pure + 60 Kapseln

Hat dir dieser Artikel gefallen? Schreib es uns in die Kommentare oder teile den Artikel. Wir freuen uns auf deine Meinung - und natürlich darfst du uns gerne auf Facebook oder Twitter folgen.