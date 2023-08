Große Solaranlage mit 10.375 Watt und 10-kWh-Akku jetzt noch günstiger erhältlich

Immer mehr Menschen wollen sich eine Solaranlage kaufen, doch die Preise für Modelle mit Akku-Speicher sprengen oft das Budget. Doch das muss nicht sein, denn ihr bekommt aktuell eine 10-kWp-Solaranlage mit 10-kWh-Akku, passendem Growatt-Wechselrichter und mehr für unter 9.000 Euro.

Große Solaranlage mit Akku-Speicher zum Schnäppchenpreis

Wenn ihr ein großes Dach besitzt, auf dem ihr eine Solaranlage installieren wollt, dann könnte dieses Angebot etwas für euch sein. Bei Actec gibt es aktuell ein richtig starkes Angebot mit einer 10-kWp-Solaranlage mit Akku-Speicher, Wechselrichter und weiterem Zubehör für nur 9.999 Euro (bei Actec anschauen). Ihr könnt die Anlage auch selbst abholen. Ansonsten kommen noch Speditionsgebühren dazu.

Actec Solar ist dabei ein deutscher Händler, der bekannt ist für seine guten Preise von Solaranlagen und Balkonkraftwerken. Aktuell gibt es eben dieses Angebot für unter 10.000 Euro. Normalerweise müsstet ihr einige Tausend Euro mehr bezahlen, wenn ihr euch die Komponenten einzeln besorgen würdet. Da in Deutschland auf Solar-Technik beim Verkauf an Privatkunden keine Mehrwertsteuer anfällt, wird hier auch keine Mehrwertsteuer ausgewiesen.

Folgende Komponenten sind dabei:

1x Growatt SPH 10000TL3-BH-UP mit Smartmeter

4x Growatt ARK 2.5H-A1 Hochvolt Batterie (gesamt 10.2 kWh)

1x Growatt Shinewifi-X WiFi-Stick

1x Growatt ARK-2.5H-A1 Base für Hochvolt-Batterien

1x Growatt ARK XH Hochvolt Batterie Kabel

1x Growatt BMS HVC-60050-A1 Hochvolt SPH

25x Hantech Ulica Silver Frame 415 Watt

Damit bekommt ihr im Grunde alles, was ihr an Technik benötigt, um eine Solaranlage mit Akku-Speicher bei euch zu verbauen. Ihr braucht nur noch das Montagematerial zur Befestigung auf dem Dach und die passenden Kabel zum Anschluss und zur Erdung, die bei großen Anlagen gewisse VDE-Normen erfüllen muss. Wenn euch dieses Set nicht passt, dann findet ihr auch andere Solaranlagen bei dem Händler (bei Actec anschauen).

Ist euch das alles zu mächtig, könnte ein Balkonkraftwerk etwas für euch sein:

Montage und Anschluss einer Solaranlage

Ihr könnt in Deutschland eine Solaranlage selbstständig montieren. Dazu müsst ihr handwerkliches Geschick besitzen oder jemanden kennen, der euch hilft. Den finalen Anschluss ans Netz kann aber nur ein Elektriker durchführen. Der schaut sich die Konstruktion, Verkabelung und Erdung an, damit alles nach gültigen Normen passiert ist. Macht ihr das meiste allein, könnt ihr mit so einem Set wirklich viel Geld sparen.