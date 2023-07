Bei MediaMarkt und Saturn sind die „Sommer Deals“ gestartet, mit einer Vielzahl an Produkten zu vermeintlichen Schnäppchenpreisen. Wir haben uns sie Angebote ganz genau angesehen, Preise verglichen und verraten die tatsächlichen Highlights.

MediaMarkt-Saturn: Sommer Deals im Preis-Check

Noch bis 24. Juli habt ihr Zeit, bei den „Sommer Deals“ von MediaMarkt und Saturn zuzuschlagen (Aktion bei MediaMarkt ansehen). Egal ob neue Konsole, neuer Kaffeevollautomat oder Laptop – es winken Schnäppchen in nahezu allen Kategorien. Ihr könnt eure Bestellung versandkostenfrei im Markt abholen, ab einem Bestellwert von 59 Euro ist der Versand ohnehin gratis. Beliebte Produkte können vorzeitig ausverkauft sein, bei Interesse solltet ihr also nicht allzu lange zögern.



MediaMarkt-Saturn Sommer-Flyer: Die 9 besten Deals

Xiaomi 1S Kompressor Statt 59,99 Euro UVP: Elektrische Pumpe für Fahrrad-, Auto- und Motorradreifen, Bälle, Luftmatratzen & mehr. Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 18.07.2023 12:42 Uhr

PS5 (Disc Edition) + God of War Ragnarök Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 18.07.2023 12:03 Uhr

Xiaomi Redmi Note 12 Pro 5G (256 GB) Statt 379,90 Euro UVP: Android-Smartphone mit 6,67-Zoll-AMOLED-Display, Full-HD-Auflösung, 120 Hz, MediaTek-Dimensity-1080-Prozessor, 8 GB RAM, 50-MP-Triple-Cam und 5.000-mAh-Akku. Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 18.07.2023 10:03 Uhr

Sandisk Ultra Plus (512 GB) Statt 139 Euro UVP: Speicherkarte für Mobilgeräte aller Art inkl. Adapter. Lesegeschwindigkeit von bis zu 160 MB/s. Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 18.07.2023 12:26 Uhr

Apple Smart Keyboard Statt 199 Euro UVP: Tastatur passend für iPad Air (3. Generation), iPad (7. Generation), 10,5" iPad Pro & iPad (8. Generation). Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 18.07.2023 12:27 Uhr

Asus Vivobook Pro 15 OLED Statt 999 Euro UVP: Notebook mit 15,6 Zoll Display, AMD Ryzen 7 Prozessor, 16 GB RAM, 1 TB SSD & AMD Radeon Graphics. Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 18.07.2023 12:22 Uhr

Asus VY249HE-W (23,8 Zoll) Statt 179,90 Euro UVP: Full-HD Monitor mit 1 ms Reaktionszeit und 75 Hz Aktualisierungsrate. Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 18.07.2023 12:49 Uhr

Logitech G Pro X Gaming Headset Statt 139 Euro UVP: Kabelgebundene Over-Ear-Kopfhörer mit 7.1 Surround Sound. Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 18.07.2023 12:30 Uhr

Siemens TE657509DE EQ.6 Plus S700 Kaffeevollautomat Statt 1.569 Euro UVP: Mit Mit 1.500 Watt, 19 bar & Keramikmahlwerk. Für Zubereitung von Cappuccino, Espresso, Espresso Macchiato, geschäumter Milch, Heißwasser, Kaffee, Latte Macchiato & Milchkaffee. Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 18.07.2023 10:44 Uhr

MediaMarkt & Saturn: So spart ihr noch mehr

Die Elektronikfachmärkte MediaMarkt und Saturn zählen wohl zu den größten Anbietern von Technik- und Multimedia-Artikeln in Deutschland. In regelmäßigen Abständen gibt es neue Aktionen, Prospekte und Kampagnen, die mit vielen verschiedenen Angeboten aus Bereichen wie TV und Audio, Gaming und sogar Spielzeug locken. Vor allem wer auf der Suche nach einem neuen Smartphone ist, kann hier fündig werden und sich in der MediaMarkt-Tarifwelt bzw. Saturn Tarifwelt direkt einen günstigen Handytarif dazu sichern. Auch im Outlet und in der Fundgrube versteckt sich so mancher Schnäppchen-Geheimtipp.

Zudem bieten MediaMarkt und Saturn unter den Namen „myMediaMarkt“ und „mySaturn“ Bonusprogramme an. Mit jedem Kauf sammelt ihr Punkte, die wiederum in Einkaufsgutscheine eingetauscht werden können. Da die Mitgliedschaft komplett kostenlos ist, lohnt sie sich für wiederkehrende Käufer durchaus.

