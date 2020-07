Bildquelle: SanDisk

Gute Nachrichten für alle, die noch eine HDD als Systemlaufwerk nutzen oder ihren SSD-Speicher günstig erweitern wollen: Die 1 TB große SanDisk Ultra 3D ist gerade bei Otto besonders günstig im Angebot. GIGA verrät, für wen sich der Kauf des schnellen Datenspeichers lohnt.

Update vom 02.07.2020:

Otto bietet gerade die SanDisk Ultra 3D SSD mit 1 TB Speicher für einen neuen Bestpreis von 90,83 Euro an. Normalerweise werden durch die in letzter Zeit gestiegenen Preise für Speichermedien 110–120 Euro für die SSD fällig. Im Gegensatz zum Plus-Modell von SanDisk bietet die Ultra-Variante schnellere Schreib- und Leserate, sowie eine längere Herstellergarantie.

SanDisk Ultra 3D SSD: Zum Angebot bei Otto.de

Damit ihr auf den Deal-Preis kommt, müsst ihr den Neukundenrabatt über den Code „85583“ aktivieren. So senkt ihr den aktuell bereits attraktiven Preis von 105,83 Euro auf die neue Bestmarke. Versandkosten fallen dann für euch nicht an. Ihr zählt bei Otto.de auch als Neukunde, wenn ihr euer bereits existierendes Konto mindestens 2 Jahre nicht mehr genutzt habt.

Der Aktionspreis für die SanDisk Ultra 3D (1 TB) läuft offiziell bis zum 07.07.2020 solange der Vorrat reicht.

Die Eigenschaften im Überblick:

Kapazität: 1 TB

Formfaktor: 2,5 Zoll

Geschwindigkeit: 560 MB/s (lesen), 530 MB/s (schreiben)

5 Jahre Hersteller-Garantie / 400 TB TBW

Speichermodule: 3D-NAND TLC

Schnittstelle: SATA 3

Amazon-Bewertung: 4,7 von 5 möglichen Sternen

Produkt-Einschätzung: Sehr gut

SanDisk bietet SSDs in unterschiedlichen Preis- und Qualitätskategorien an – die SanDisk Ultra 3D SSD gehört definitiv zu den besser ausgestatteten Modellen und steht selbst Konkurrenten wie der bekannten Samsung 860 EVO in fast nichts nach. Schreib- und Lesegeschwindigkeiten bewegen sich auf einem Top-Niveau, zudem bietet SanDisk eine fünfjährige Garantie an.

Einziges Manko: Ein SATA-Kabel wird der SSD nicht beigelegt. Schade, aber bei einem solchen Preis sicherlich kein Beinbruch.

Deal-Einschätzung: Sehr gut

Andere Modelle wie die hauseigene SanDisk SSD PLUS bieten zwar die gleiche Kapazität zu einem noch günstigeren Preis, dann gibt es aber auch nur 3 Jahre Garantie auf den Datenspeicher und man muss sich mit langsameren Lese- und Schreibraten zufriedengeben. Wer diese Einschränkungen nicht in Kauf nehmen will, bekommt mit der SanDisk Ultra 3D SSD eine hochwertige SSD mit großer Speicherkapazität zum Bestpreis geboten.

SanDisk Ultra 3D SSD: Angebot auf Otto.de ansehen

Wer nicht so viel Speicher benötigt, kann alternativ die 500-GB-Variante der SanDisk-SSD bestellen. Auch hier sorgt der Neukundenrabatt für einen attraktiven Preis.

