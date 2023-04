Für alle, die sich mal wieder so richtig fürchten wollen, hält Disney+ endlich die deutsche Fassung der neuesten Fortsetzung dieser Serie bereit.

Horror-Fans aufgepasst! Die „American Horror Story“ ist noch längst nicht zu Ende. Am Mittwoch, dem 19. April 2023, startet bei Disney+ endlich „American Horror Story“ Staffel 11! Alle, die bereits in den Genuss der bisherigen zehn Staffeln gekommen sind, können ahnen, was sie erwartet – starke Horror-Feelings, schauderhafte Gänsehaut-Momente und wieder eine neue Horror-Story. Wir verraten euch, was wir über die Handlung der neuen Staffel wissen.

Wir sind der Meinung, gute Horror-Filme und -Serien kann es nie genug geben. Findet ihr nicht auch? Im folgenden Video unserer Kolleg*innen von kino.de stellen wir euch elf Highlights des Horror-Genres vor, die 2023 auf euch warten.

„American Horror Story“ Staffel 11: „New York City“

Die Handlung der elften Staffel findet in New York statt – beziehungsweise in der Vergangenheit und New York. Wie in bisherigen Staffeln, beispielsweise „Asylum“ („American Horror Story“ Staffel 2) und „1984“ („American Horror Story“ Staffel 9“), gehört ein ausgereifter Serienkiller zur Grundhandlung. Angst und Schrecken sind vorprogrammiert … Übrigens könnt ihr euch schon jetzt auf weitere Fortsetzungen der Serie freuen. Sowohl „American Horror Story“ Staffel 12 als auch 13 wurden bereits bestätigt. Nach der neuen „NYC“-Staffel ist die Horror-Story somit noch lange nicht vorbei. Bis dahin lohnt sich ein Blick in das Serien-Spin-off „American Horror Stories“, welches ebenfalls bei Disney+ verfügbar ist. Außerdem hat auch Netflix sehenswerte Horror-Serien im Programm.

„American Horror Story“ Staffel 11 – unheimlich spannend

Wie es uns die bisherigen, in sich abgeschlossenen, letzten zehn Staffeln gezeigt haben, schafft es die Serie immer wieder, einen zu fesseln. Mit düsteren, intensiven Geschichten und Handlungssträngen wird dem Publikum stets das Fürchten gelehrt. Fans von „American Horror Story“ Staffel 1 bis 10 dürfen sich zudem über bekannte Gesichter wie Jessica Lange und Sarah Paulson freuen. Die beiden Darstellerinnen gelten als absolute „American Horror Story“-Urgesteine und beherrschen das Genre perfekt. Wir freuen uns schon jetzt und schauen ab Mittwoch, den 19. April 2023, ganz sicher bei Disney+ vorbei!

