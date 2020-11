Ein neues iPad ist da – und plötzlich passt kein altes Zubehör. Diese böse Überraschung erleben viele Tablet-Nutzer. Abhilfe schafft hier ein praktisches Zubehör auf Amazon, das aktuell mit einem Coupon günstiger zu haben ist.

Originalartikel:

Amazon verkauft USB-C-Hub für das iPad günstiger

Bei Amazon wird im Rahmen des Black Friday ein praktischer USB-C-Hub günstiger verkauft, der aus einem USB-C-Anschluss an einem aktuellen iPad das Maximum herausholt. Für nur 34,99 Euro statt 58,99 Euro bekommt man mit dem Adapter nicht nur einen HDMI-Anschluss und USB-Port, sondern noch eine 3,5-mm-Klinkenbuchse. Zudem lässt sich das iPad dann auch noch gleichzeitig aufladen, während man alle anderen Anschlüsse verwendet. Dieser Adapter wurde laut Satechi speziell für das iPad entwickelt und soll deswegen so gut funktionieren.

Zum Angebot bei Amazon

Bei über 700 Bewertungen wurden 4 von 5 möglichen Sternen vergeben. Gelobt wird das tolle Design, die einfache Funktionsweise und die Auswahl an Anschlüssen. Besonders der vollwertige USB-Port und die 3,5-mm-Klinkenbuchse sind ein willkommenes Extra, das mit iPadOS 14 sein volles Potenzial ausschöpft. Das iPad wird immer mehr zu einem Mac und so kann man dann einfach noch mehr herausholen. Man muss natürlich ein iPad besitzen, das schon mit USB-C-Anschluss ausgestattet ist. Ohne geht es nicht. Nur dort hat man diese Möglichkeiten.

iPad Air 4 bei Amazon kaufen

Neues iPad Air mit USB-C:

Besonders für Käufer des neuen iPad Air ist der Kauf eines solchen Adapters interessant. Bisher waren nämlich nur die deutlich teureren iPad-Pro-Modelle kompatibel und konnten mit solchen Adaptern verwendet werden. Jetzt ist der Einstieg in den professionellen Bereich günstiger und man kann sich hier kostengünstig zusätzliche Anschlüsse schaffen. Apple hat zudem iPadOS 14 besser für den produktiven Einsatz gemacht und fördert so die Nutzung als Arbeitsgerät. Insgesamt also eine gute Investition, die es bei Amazon nur für kurze Zeit günstiger gibt.