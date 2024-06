Günstig bei Amazon: Unverzichtbar für Aldi-Kunden – nicht nur in der Stadt

Wer in der Stadt wohnt, der braucht zum Einkaufen bei Aldi, Lidl und Co. nicht unbedingt ein Auto. Schneller ist man da zu Fuß, mit den öffentlichen Verkehrsmitteln und einem „Hackenporsche“. Der ist längst nicht mehr nur Rentnern vorbehalten, wie ein besonders schickes und dennoch günstiges Modell bei Amazon unter Beweis stellt.

Schlaue Großstädter wissen es längst. Ein Einkaufstrolley ist ungeheuer praktisch – für Alt und Jung. So ein „Hackenporsche“ muss auch alles andere als altbacken aussehen. Schick und modern kommt beispielsweise der Gimi Tris bei Amazon daher. Den bekommen wir bereits ab 36,99 Euro (rotes Modell) beziehungsweise für 37,99 (in Schwarz und Khaki) – gar nicht mal so teuer (bei Amazon ansehen).

Anzeige

Gimi Tris Einkaufstrolley, 3-Rad-System, 52 Liter Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 25.06.2024 11:38 Uhr

Gimi Tris Einkaufstrolley, 3-Rollen-System, 52 Liter Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 25.06.2024 11:39 Uhr

Gimi Tris Einkaufstrolley, 3-Rollen-System, 52 Liter Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 25.06.2024 11:41 Uhr

Tipp: Wer Versandkosten sparen möchte, der sollte über ein Prime-Abo verfügen (30 Tage kostenlos testen), andernfalls werden die Kosten erst ab einem Bestellwert von 39 Euro aufwärts inkludiert.

Anzeige

Perfekt für den Einkauf bei Aldi: Preiswerter Einkaufstrolley bei Amazon

Mit dem schicken „Hackenporsche“ von Amazon könnt ihr beispielsweise die ganzen Technik-Schnäppchen von Aldi bequem mit nach Hause transportieren. Platz genug ist da. Ganze 52 Liter fasst die Tasche aus robustem Polyester und bis zu 30 Kilogramm kann die Höchstlast betragen.

Anzeige

Schauen wir mal in den Trolley hinein:

Gimi Tris Einkaufstrolley

Besonders ausgeklügelt: Dank der drei Rollen auf jeder Seite ist der Gimi Tris sogar in der Lage, Treppen zu steigen. So kommt ihr überall schnell voran. Doch nicht nur in der Stadt zeigt der Einkaufstrolley seine Vorzüge. Er lässt sich nämlich leicht zusammenklappen und passt so auch platzsparend in den Kofferraum eines jeden Autos – ideal für den Wochenendeinkauf.

Und dann sind da noch die kleinen, ausgefuchsten Dinge:

Die Tasche ist abnehmbar und lässt sich leicht reinigen.

Ohne Tasche dient das Gestell als „Sackkarre“, beispielsweise für Getränke.

Hinten befindet sich ein Haken zum Aufhängen am Einkaufswagen – cool.

Eine Innentasche mit Reißverschluss nimmt Portmonee und Einkaufszettel auf.

Ein Spritzschutz an den Rollen verhindert das Verschmutzen der Tasche, ebenso ist die Tasche wasserabweisend und besitzt einen Kordelzugverschluss.

Anzeige

Noch ein Tipp von uns: Im Sommer solltet ihr unbedingt Kühlakkus in die Tasche legen, damit Frischware wie Fleisch, Käse oder auch Obst und Gemüse optimal gekühlt werden kann beim Transport (bei Amazon ansehen).

Mit dabei: 2 Jahre Garantie

Der Hersteller selbst hat hohes Vertrauen in sein Produkt und gibt direkt zwei Jahre Garantie. Doch was sagen Kundinnen und Kunden? Die vergeben aktuell im Schnitt 4,2 von maximal 5 Sternen. Ganze 62 Prozent ist Gimi Tris die volle Punktzahl wert, 17 Prozent ziehen nur ein Pünktchen ab. Macht in Summe 79 Prozent mehr als zufriedene Käufer – passt.

Gimi Tris Einkaufstrolley, 3-Rad-System, 52 Liter Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 25.06.2024 11:38 Uhr

Gimi Tris Einkaufstrolley, 3-Rollen-System, 52 Liter Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 25.06.2024 11:39 Uhr

Gimi Tris Einkaufstrolley, 3-Rollen-System, 52 Liter Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 25.06.2024 11:41 Uhr

Kurzum: Wer sich mit seinen Einkäufen bei Aldi und Lidl in Zukunft nicht mehr abmühen möchte, für den ist ein solcher Einkaufstrolley unverzichtbar.

Hat dir der Beitrag gefallen? Folge uns auf WhatsApp und Google News und verpasse keine Neuigkeit rund um Technik, Games und Entertainment.