Günstig reisen mit der Bahn: So sichert ihr euch einen Sitzplatz ohne Reservierung

Eine Bahnfahrt steht an, ihr wollt auf jeden Fall sitzen, aber die Kosten für die Sitzplatzreservierung sparen? Wir zeigen euch, wie das funktioniert.



Mehr als nur der Hauptbahnhof

Dieser Trick für das Sparen der Sitzplatzreservierung funktioniert nicht immer und bei jedem. Damit ihr von unserem Tipp profitieren könnt, müsst ihr in einer der großen Städte des Landes wohnen, in denen die Fernverkehrszüge der Deutschen Bahn, also InterCity und InterCity-Express, mehr als nur einen Bahnhof anfahren.

In Berlin, Hamburg und München starten die wenigsten Fernverkehrszüge am Hauptbahnhof. Sie werden meist an kleineren Startbahnhöfen eingesetzt, an denen sich die Betriebswerke und Werkstätten der Deutschen Bahn befinden. Hier werden die Züge für die nächste Fahrt wieder aufbereitet und starten dann ihre Reise durch Deutschland und ins benachbarte Ausland.

Geldsparen durch Start am ersten Bahnhof

Die genannten Bahnhöfe liegen meist weniger zentral im Stadtgebiet, trotzdem sind sie gut angebunden. Beispiele für Bahnhöfe dieser Art sind etwa in Hamburg der Bahnhof Altona und in Berlin der Ostbahnhof, der zu DDR-Zeiten der Ost-Berliner Hauptbahnhof war. Diese Bahnhöfe sind euch sicherlich bekannt, da sie auch die Endbahnhöfe der Züge sind – der Halt wird also auf jeder Bahnfahrt durchgegeben und an den Unterwegsbahnhöfen angezeigt.

Wenn ihr also an diese Bahnhöfe fahrt und eure Reise dort startet, seid ihr die ersten Fahrgäste im Zug. Damit habt ihr einige Minuten Vorsprung vor den Menschenmassen, die am Hauptbahnhof in den IC(E) einsteigen und könnt ganz entspannt ohne Trubel euren Wunschplatz einnehmen. Achtet darauf, dass diese Plätze nicht ab dem Hauptbahnhof reserviert sind oder erst ab dem Bahnhof, an dem ihr wieder aussteigen werdet.

Wenn ihr diesen Tipp befolgt, werdet ihr bei Einfahrt in den Hauptbahnhof schon entspannt mit verstautem Gepäck sitzen, während sich die anderen Fahrgäste hektisch ihren Sitzplatz suchen müssen – und im blödesten Falle leer ausgehen. Wie ihr sonst noch während einer Zugfahrt sparen könnt, verrät euch dieser Artikel.

