Rasant und günstig: Bei Amazon, Media Markt und Saturn ist aktuell eine externe SSD-Festplatte im Angebot, für die sonst deutlich tiefer in die Tasche gegriffen werden muss. Jetzt gibt es die Western Digital My Passport schon für 68,90 Euro. Die unverbindliche Preisempfehlung war fast doppelt so hoch.

SSD-Festplatte von Western Digital für 68,90 Euro

Die externe SSD-Festplatte Western Digital My Passport ist gerade besonders günstig bei Amazon, Saturn und Media Markt zu bekommen. Aktuell werden nur noch 68,90 Euro für die SSD verlangt. Vorher lag der Preis bei Amazon bei 90,90 Euro. Das entspricht nun einer Ersparnis von 24 Prozent. Noch besser sieht es aus, wenn die unverbindliche Preisempfehlung mit ins Boot geholt wird. Ursprünglich wollte der Hersteller Western Digital 129,99 Euro für die externe SSD-Festplatte haben.

Die SSD Western Digital My Passport besitzt eine Kapazität von 500 GB. Wie schnell sich die externe SSD Festplatte gibt, machen die Lese- und Schreibgeschwindigkeiten deutlich. Daten können bei der SSD mit 1.050 Megabyte in der Sekunde gelesen werden. Beim Schreiben sieht es mit 1.000 Megabyte in der Sekunde nicht viel schlechter aus.

Western Digital hat zudem an eine Backup-Software gedacht, die Daten nach einmaliger Einrichtung automatisch sichern kann. Positiv hervorzuheben ist auch das starke Metallgehäuse, welches die externe SSD-Festplatte nach Angaben des Herstellers vor Stürzen aus bis zu 2 Meter Höhe schützt.

Das sollte man über SSDs wissen:

SSD-Festplatte im Angebot: Nur eine Farbe ist günstig

Bei dem Angebot gilt es unbedingt zu beachten, dass nur eine Farbvariante der SSD-Festplatte von Western Digital deutlich im Preis reduziert wurde. Interessierte sollten sich für die Variante in Mitternachtsblau entscheiden. Bei anderen Farben werden bis zu 100 Euro verlangt.

Ob die SSD-Festplatte mit einer Kapazität von 500 GB bei Amazon, Media Markt oder Saturn bestellt wird, macht bei den Versandkosten keinen Unterschied. Alle drei Händler bieten die SSD versandkostenfrei an.