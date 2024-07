Günstige Handyverträge im Telekom-Netz: Aktuelle Angebote unter 20 Euro im Überblick

Das Telekom-Netz gilt als das beste Mobilfunknetz in Deutschland – entsprechend teuer sind die Handyverträge des Magenta-Konzerns. Es geht allerdings auch günstiger: Bei etlichen Anbietern gibt es inzwischen Tarife, mit denen ihr ebenfalls im Telekom-Netz unterwegs seid, und das oftmals zu deutlich günstigeren Konditionen. Welche Verträge es schon für unter 20 Euro im Monat gibt, und worauf man dabei verzichten muss, zeigen wir hier.

Wer die Tarif-Seite der Telekom unbedarft öffnet, fällt vor Überraschung womöglich vom Stuhl: Der günstigste Tarif kostet knapp 35 Euro im Monat - bei einer Laufzeit von zwei Jahren und inklusive Anschlussgebühr überweist ihr unterm Strich also über 800 Euro an den Mobilfunkbetreiber.

Anzeige

Zum Glück gibt es wesentlich günstigere Wege ins (erwiesenermaßen) beste Netz: Eine ganze Reihe von Anbietern führt inzwischen Handyverträge, die ebenfalls im Telekom-Netz funken. Diese Drittanbieter nutzen die Infrastruktur der Telekom, schnüren aber eigene Tarife zu eigenen Konditionen. Und die sind mitunter deutlich erschwinglicher. Auch bei den Telekom-Marken Congstar und fraenk finden sich günstige Tarife.

Welche dieser Angebote es aktuell gibt, zeigt die folgende Tabelle. Für alle dargestellten Tarife gilt: Es handelt sich immer um Allnet-Flats, die unbegrenztes Telefonieren und Versenden von SMS in alle Netze erlauben. Außerdem ist in allen Tarifen LTE & EU-Roaming inklusive. Unter der Tabelle erklären wir außerdem, was es bei der Buchung zu beachten gilt – und in welchen Belangen die günstigen Tarife schlechter abschneiden als die teureren Angebote, die es direkt bei der Telekom gibt.

Handyvertrag im Telekom-Netz: Angebote unter 20 Euro im Monat

Im Video: Neuer Handyvertrag: Diese Fehler solltest du auf jeden Fall vermeiden

Neuer Handyvertrag? Diese Fehler vermeiden! Abonniere uns

auf YouTube

Darauf müsst ihr bei günstigen Handyverträgen achten

Keine Höchstgeschwindigkeit: Gegenüber den offiziellen Telekom-Tarifen unterscheiden sich die Discounter-Tarife im Telekom-Netz praktisch immer bei der Geschwindigkeit: Sowohl Download- als auch Upload-Geschwindigkeit sind in der Regel limitiert. Die Download-Geschwindigkeit liegt häufig bei maximal 21,6, 25 oder 50 Megabit pro Sekunde - theoretisch wären im Telekom-Netz bis zu 300 MBit/s möglich.

Gegenüber den offiziellen Telekom-Tarifen unterscheiden sich die Discounter-Tarife im Telekom-Netz praktisch immer bei der Geschwindigkeit: Sowohl Download- als auch Upload-Geschwindigkeit sind in der Regel limitiert. Die Download-Geschwindigkeit liegt häufig bei maximal 21,6, 25 oder 50 Megabit pro Sekunde - theoretisch wären im Telekom-Netz bis zu 300 MBit/s möglich. Kein 5G: In den aktuellen Tarifen der Telekom ist 5G bereits inklusive - bei Drittanbietern ist das nicht der Fall. Gegenwärtig ist das kein Problem, denn 5G ist ohnehin nur an wenigen Orten verfügbar und auch 5G-Smartphones erscheinen erst nach und nach.

In den aktuellen Tarifen der Telekom ist 5G bereits inklusive - bei Drittanbietern ist das nicht der Fall. Gegenwärtig ist das kein Problem, denn 5G ist ohnehin nur an wenigen Orten verfügbar und auch 5G-Smartphones erscheinen erst nach und nach. Höherer Preis ab dem 25. Monat: Unbedingt beachten: Einige günstige Tarife werden ab dem 25. Monat deutlich teurer. Daher: Kündigungsfrist im Blick behalten und rechtzeitig vor der automatischen Vertragsverlängerung kündigen.