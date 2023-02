Der Mobilfunkdiscounter Lebara bietet flexible Prepaid-Tarife ohne Vertragsbindung, mit denen ihr günstig auch ins ferne Ausland telefonieren könnt. Aktuell bekommt ihr satte 15 GB Datenvolumen für nur 9,99 Euro im Monat. Wir verraten, wie die Aktion funktioniert.

„Hello!“-Prepaid-Tarife von Lebara: Fettes Datenupgrade für kurze Zeit Falls ihr an Lebara interessiert seid, lohnt sich ein Tarif gerade besonders: Vom 09.02. bis zum 15.02.2023 gibt es den „Hello! S“ mit satten 15 GB Datenvolumen statt der üblichen 6 GB (zum Angebot bei Lebara). Der Preis von 9,99 Euro für 28 Tage bleibt dagegen gleich. Um das Datenupgrade zu erhalten, müsst ihr den Gutscheincode 9GBEXTRA im Warenkorb eingeben. Die 9 GB mehr erhalten dauerhaft alle Neukunden, die das Angebot über die Webseite von Lebara wahrnehmen und per SEPA-Lastschrift, PayPal oder Kreditkarte bezahlen. Alle weiteren Hinweise entnehmt ihr der Aktionsseite.

Lebara: Günstig & flexibel in 50 Länder der Welt telefonieren

Die „Hello!“-Prepaid-Tarife von Lebara eignen sich für alle, die viel mit Freunden oder Verwandten auf der ganzen Welt telefonieren und sich nicht an einen Vertrag binden wollen. Je nach gewählter Option stehen euch bis zu 1.000 Frei-Minuten in 50 Länder der Welt zur Verfügung. Darunter alle EU-Länder sowie USA, Russland, Türkei, Indien und viele weitere.

Darüber hinaus besteht maximale Flexibilität und Kostenkontrolle, da ihr die Tarife nur dann nutzen könnt, wenn auch Guthaben vorhanden ist. Aufladen lässt sich dieses wahlweise per Banküberweisung, Kreditkarte, PayPal oder klassisch per Guthabenkarte, die in Super- und Drogeriemärkten sowie in Lebara-Partnershops erhältlich sind.

Lebara Prepaid-Tarife im Überblick

Alle Tarife nutzen das Telefónica-Netz (o2) und bieten eine Allnet-/SMS-Flat innerhalb Deutschlands sowie LTE-Datenvolumen mit bis zu 25 MBit/s.

Tarif Hello! S Hello! M Hello! L Hello! XL Datenvolumen 15 GB (nur bis 15.02.) 12 GB 18 GB 25 GB Ausland 50 Minuten in 50 Länder 50 Minuten in 50 Länder 250 Minuten in 50 Länder 1.000 Minuten in 50 Länder Preis pro 28 Tage 9,99 Euro 14,99 Euro 19,99 Euro 29,99 Euro Alle Prepaid-Tarife bei Lebara ansehen

Die SIM-Karte von Lebara ist übrigens kostenlos und kann ganz einfach online aktiviert werden. Wie das genau funktioniert erklären wir in folgender Anleitung:

