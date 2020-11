Im Microsoft Store gibt es zurzeit viele Xbox One-Games im Angebot. Wir haben für euch eine Auswahl der besten Schnäppchen zum Black Friday zusammengefasst, hier findet ihr „AAA-Games“ wie den Western-Hit „Red Dead Redemption 2 Ultimate Edition“ mit einem Preisverfall von 65 Euro und andere coole Action-Adventure wie Far Cry 5 für nur noch 13,99 Euro.

Black Friday bei Microsoft: AAA-Games für die Xbox One bis zu 50% reduziert

Die Aktion im Microsoft-Store läuft noch bis zum 1. Dezember 2020.

Also ihr habt noch ein bisschen Zeit ein Spiel auszusuchen, das vielleicht schon länger auf eurer Liste stand und jetzt zu saftigen Rabatten angeboten wird. Momentan zwingt uns die Corona-Pandemie dazu viel Zeit auf dem Sofa zu verbringen und so mancher Gamer ist bestimmt dankbar, wenn er ein paar zeitaufwendige Action-Adventure wie Assassin‘s Creed Odyssey (20,99 Euro), Assassin's Creed Origin (13,99) Euro zocken kann, irgendwann ist das Angebot auf Netflix ja auch mal erschöpft, dann muss ein neuer Zeitvertreib her.

Assassins‘s Creed Odyssey ist zurzeit aber auch bei Amazon im Angebot und zwar etwas billiger für 19,49 Euro.

Wer aber auf Sport steht, für den ist vielleicht das aktuelle NBA 2K21 eine Lösung, das gibt es zum halben Preis (34,99 Euro) oder ihr zieht in den Krieg gegen die Warlords in „Tom Clancy's The Division 2“, was jetzt nur noch spöttische 9 Euro kostet. Aber auch Grusel-Action wie das legendäre Resident Evil 3, ist ganze 40 Euro im Preis reduziert und kostet nur 19,79 Euro. Das Survival-Horror-Game ist ein Remake von „Resident Evil 3: Nemesis“ und kam am 3. April 2020 in den Handel.

Es folgt eine Auswahl der besten Angebote im Microsoft-Store. Die Xbox-Spiele sind bis zu 50% reduziert und es finden sich auch zahlreiche Sondereditionen im Angebot, welche normalerweise immer noch ca. 100 Euro im Handel kosten.

Der Black Friday spielt sich mittlerweile nicht nur am an einem Tag im November ab, viele Händlern bieten schon Tage vorher gute Angebote an. Der Entwickler und Publisher Ubisoft hat zahlreiche Games im Angebot und natürlich auch Amazon. Die besten Angebote der „Black Week“ bei MediaMarkt haben wir ebenfalls für euch zusammengefasst.