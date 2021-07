Wer sich aktuell einen richtig großen 4K-Fernseher kaufen will, ist sicher über das Angebot von Aldi gestoßen. Dort gibt es einen 75-Zoll-Fernseher von Medion zum attraktiven Preis. Bei Otto gibt es aber einen gleichgroßen LG-Fernseher im Angebot, der über 150 Euro günstiger ist.

Otto verkauft 75-Zoll-Fernseher von LG für 683 Euro

Was für ein unglaublich niedriger Preis. Otto will für den LG 75UN71006LC mit 4K-Auflösung auf dem 75-Zoll-Bildschirm und WebOS als Betriebssystem nur schlappe 683,60 Euro (bei Otto anschauen) haben. Der Fernseher ist aktuell sowieso schon reduziert auf nur 769 Euro. Zusätzlich könnt ihr bis zum 25. Juli 2021 15 Prozent auf den TV-Kauf sparen, wenn ihr im Warenkorb den Code 11029 eingebt. Dadurch sinkt der Preis auf 653,65 Euro. Bei der Größe kommt der Fernseher natürlich per Spedition, was 29,95 Euro kostet. Am Ende landet ihr bei den 683,60 Euro.

Im Vergleich dazu: Aldi verlangt für seinen 75-Zoll-Fernseher, der im Grunde nichts besser kann, 849 Euro. Otto verkauft hier einen echten Marken-TV von LG, der mal 1.600 Euro gekostet hat. Durch das WebOS-Betriebssystem kann man auf alle Dienste zugreifen, die man braucht. Dazu gehören auch Netflix und Co. Zudem ist die Bedienung des Fernsehers extrem einfach. Ich spreche da aus eigener Erfahrung.

Technisch ist man bei dem LG 75UN71006LC auf dem neuesten Stand. Es gibt WLAN, Bluetooth, drei HDMI-Ports und zwei USB-Anschlüsse. Dazu einen Triple-Tuner, Active HDR, einen Quad-Core-Prozessor, Unterstützung für den Google Assistant sowie Alexa und sogar Support für AirPlay 2. Mehr braucht man nicht.

In diesem Video erklären wir euch den Unterschied zwischen LCD und OLED:

Für wen lohnt sich der Kauf des LG-Fernsehers bei Otto?

Im Grunde für alle, die sich ein echtes Heimkino zum kleinen Preis einrichten wollen. Einen 75-Zoll-Fernseher für deutlich unter 700 Euro bekommt man nur ganz selten. Bei Otto gibt es sogar ein Modell vom Markenhersteller LG. Da kann man nur zugreifen.