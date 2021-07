Wer sich aktuell ein neues E-Bike kaufen, aber nicht so viel Geld ausgeben will, der kann entweder bei Aldi zuschlagen oder aber ein Angebot von Lidl in Anspruch nehmen. Dort wird ein einfaches City-Pedelec zum absoluten Kampfpreis angeboten.

Lidl verkauft City-E-Bike für 899 Euro

Es muss nicht immer gleich ein Pedelec für mehrere Tausend Euro sein. Wer hin und wieder mit dem Fahrrad unterwegs sein möchte und einfach nur etwas Unterstützung eines Elektromotors wünscht, der kann auch zu einem günstigen Modell vom Discounter greifen. Lidl bietet aktuell das Prophete-E-Bike Alu-City mit 28-Zoll-Reifen und 7 Gängen zum Preis von nur 899 Euro (bei Lidl anschauen) statt 1.399 Euro an. Die Versandkosten belaufen sich auf 14,90 Euro, sodass man im Endeffekt bei 913,90 Euro landet.

Doch was bekommt man zu einem so geringen Preis? Überraschenderweise ein ziemlich solides Gesamtpaket. Der Antrieb des E-Bikes ist an der Front verbaut, sodass man bei der Fahrt gezogen wird. Dieser besitzt eine Leistung von 250 Watt und kann auf einen 374-Wh-Akku zugreifen, der eine Reichweite von maximal 100 km ermöglichen soll. Nutzt man eine höhere Unterstützungsstufe, sollte man realistischerweise von der Hälfte ausgehen. Der Akku sitzt relativ mittig am Fahrrad und sorgt so für einen niedrigen Schwerpunkt. Er kann entnommen und auch unabhängig vom Fahrrad aufgeladen werden. Ansonsten ist alles am Prophete-Fahrrad verbaut, was man im Alltag benötigt. Dazu gehört ein Fahrradständer, Beleuchtung und ein Gepäckträger.

In diesem Video seht ihr, wie zukünftige E-Bikes mit ABS noch sicherer werden:

Was taugt das Prophete-E-Bike von Lidl?

Obwohl der Preis mit 899 Euro sehr niedrig ausfällt, sind die Bewertungen bei Lidl für das City-Pedelec von Prophete ziemlich gut. Bei über 300 Bewertungen gibt es 4,6 von 5 möglichen Sternen (bei Lidl anschauen). Viele Käuferinnen und Käufer haben nicht viel erwartet von dem E-Bike und wurden positiv überrascht. Nur ganz wenige Käuferinnen und Käufer hatten Probleme, die aber vom Support gelöst werden konnten. Scheint also ein kleiner Geheimtipp zu sein, wenn man nicht viel Geld für ein E-Bike ausgeben möchte.