Das Google Pixel 6 zählt zu den besten kompakten Android-Smartphones auf dem Markt und ist bei Curved gerade zum absoluten Hammerpreis erhältlich. Ihr bekommt das Top-Handy mit Allnet und SMS-Flat sowie 15 GB gerade stark reduziert. Wir haben nachgerechnet und verraten, warum sich der Deal lohnt.

Google Pixel 6 mit 15 GB & Allnet-/SMS-Flat bei Curved

Bei Curved ist gerade das Google Pixel 6 mit „Blau Allnet Plus“-Tarif zum kleinen Preis im Angebot. Für 26,99 Euro im Monat erhaltet ihr eine Allnet- und SMS-Flat sowie 15 GB LTE-Datenvolumen mit bis zu 25 MBit/s. Im Vergleich zum Normalpreis von 34,99 Euro spart ihr also ganze 8 Euro jeden Monat. Hinzu kommen einmalig noch 5,99 Euro für Zuzahlung und Versand. Die Anschlussgebühr entfällt.

Das Pixel 6 verfügt über ein 6,4-Zoll-OLED-Display mit einer Auflösung von 1.080 x 2.400 Pixeln. Dank 8 GB RAM und Tensor-Prozessor läuft das Google-Phone nicht nur äußerst flüssig, sondern bringt einige coole Komfort-Funktionen mit, die wir so bisher noch bei keinem anderen Android-Smartphone gesehen haben. Die 50-MP-Kamera hat uns im Test des Pixel 6 ebenfalls überzeugt.

Tarif-Details im Überblick:

Tarif: Blau Allnet Plus 8 GB + 7 GB

Netz: o2

15 GB LTE -Datenvolumen (max. 25 MBit/s)

-Datenvolumen (max. 25 MBit/s) Allnet-/SMS-Flat

EU-Roaming inklusive

24 Monate Vertragslaufzeit, 1 Monat Kündigungsfrist

Google Pixel 6 bei Curved: Darum lohnt sich das Tarif-Bundle

Die Kosten des Angebots im Überblick Grundgebühr

(monatlich) 26,99 Euro Zuzahlung

(einmalig, zu Vertragsbeginn) 1 Euro Anschlussgebühr

(einmalig, zu Vertragsbeginn) gratis Versandkosten

(einmalig) 4,99 Euro Gesamtkosten nach 24 Monaten

(bei Kündigung zum Ende der Mindestvertragslaufzeit,

monatl. und einmalige Kosten addiert) 653,75 Euro Gerätewert

(aktueller Online-Bestpreis laut idealo.de) 509 Euro Effektivkosten Tarif

(Gesamtkosten abzügl. Gerätewert) 144,75 Euro Effektivkosten Tarif pro Monat 6,03 Euro Zum Angebot bei Curved

Das Google Pixel 6 mit 128 GB kostet laut idealo-Preisvergleich aktuell mindestens 509 Euro. Zieht man diesen Wert von den 653,75 Euro Gesamtkosten (nach 24 Monaten) für den Tarif ab, bleiben noch 144,75 Euro übrig. Das bedeutet, dass ihr effektiv 6,03 Euro pro Monat für den Tarif allein bezahlt – ein günstiger Preis für eine Allnet- uns SMS-Flat mit 15 GB LTE-Datenvolumen. Zum Vergleich: Bei Blau.de zahlt ihr für den SIM-only-Tarif etwas mehr als das Doppelte.

Die Rechnung mit dem günstigen Preis geht nur auf, wenn ihr zum Ende der Mindestvertragslaufzeit kündigt. Falls ihr das vergessen solltet, verlängert sich der Vertrag jedoch nicht um ein weiteres Jahr, sondern kann monatlich gekündigt werden.

Was das Pixel 6 so alles auf dem Kasten hat, seht ihr in unserem Hands-on-Video:

