Gummimatten richtig reinigen: So erstrahlen sie wieder in dunklem Glanz

Gummimatten im Fußraum des Autos fristen oft ein Schattendasein. Mit der Zeit verdrecken sie und werden spröde. Einige einfache Maßnahmen können helfen, damit sie salonfähig bleiben.

Wasser marsch: Hochdruckreiniger oder Bürste

Ein wichtiger Hinweis vorweg: Wenn ihr euer Auto zu Hause waschen wollt, solltet ihr immer auf die örtlichen Bestimmungen achten. Chemische Reiniger sind tabu und dürfen nicht in die Kanalisation gelangen. Der ADAC gibt ausführliche Tipps. Für eine gründliche Reinigung solltet ihr eine SB-Waschanlage nutzen.

Sind die Gummimatten staubig und dreckig, muss Wasser ran. Entfernt zunächst die Matten aus dem Auto, damit der Fußraum nicht nass wird. Schüttelt die Matten zuerst gut aus. Groben Schmutz könnt ihr auch mit einem Staubsauger oder einer Bürste entfernen. Klebt noch Dreck am Gummi fest, helfen ein Schaber oder ein Spachtel.

Die besten Ergebnisse erzielt ihr mit einem Hochdruckreiniger. Der starke Wasserdruck entfernen selbst hartnäckigen Schmutz. Ihr könnt auch den Gartenschlauch nutzen. Wenn ihr besonders gründlich sein wollt, nehmt ihr zusätzlich eine Bürste und eine milde Seife. Zum Abspülen könnt ihr dann auch die Gießkanne verwenden. Alternativ könnt ihr auch spezielle Reiniger für Gummi nehmen (wie dieses Produkt auf Amazon).

So bleiben die Gummimatten geschmeidig und dunkel

Damit eure Gummimatten nicht spröde werden, müsst ihr sie vor Austrocknung schützen. Dafür gibt es eine große Produktauswahl an Pflegemitteln (hier ein Beispiel auf Amazon). Das reibt ihr dann mit einem Schwamm gründlich auf eure Gummimatten. Tragt am besten Handschuhe und seid dafür an einem gut belüfteten Ort. Danach habt ihr gut gepflegte und auch endlich wieder dunkle Gummimatten.

Koch Chemie Guf Gummifix | Kunststoff- & Gummipflege Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 24.08.2025 19:18 Uhr

Hausmittel gegen Salzränder und Mief

Im Winter bilden sich auf den Gummimatten schnell hässliche Salzränder. Dagegen gibt es wirkungsvolle Hausmittel. Sprüht ihr Essig auf die Ränder und entfernt diesen nach einer kurzen Einwirkzeit, dürften die Ränder verschwunden sein. Lasst die Matten anschließend gut auslüften, damit der Essiggeruch verschwindet.



Salzränder und unangenehme Gerüche auf Gummimatten lassen sich durch ein beinahe universelles Hausmittel ebenfalls beseitigen. Verrührt Backpulver mit Wasser, bis eine zähflüssige Paste entsteht. Diese verteilt ihr auf der Matte und lasst sie einige Zeit einwirken.