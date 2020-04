Bildquelle: GIGA - Samsung Galaxy S10 Plus

Jetzt wo das Samsung Galaxy S20 Plus auf den Markt gekommen ist, wird das Galaxy S10 Plus zu absoluten Bestpreisen verkauft – mit Vertrag und nettem Geschenk. MediaMarkt legt nämlich die Galaxy Buds oben drauf und man bekommt sogar einen sehr attraktiven Vodafone-Tarif dazu. Effektiv macht man sogar 70 Euro Gewinn.

Samsung Galaxy S10 Plus mit Galaxy Buds und 10 GB Vodafone-Tarif

Wer aktuell auf der Suche nach einem richtig guten Tarif-Deal ist, der sollte sich das Angebot von MediaMarkt nicht entgehen lassen. Zum Preis von 24,99 Euro im Monat bekommt man das Galaxy S10 Plus mit 128 GB internem Speicher, die kabellosen Kopfhörer Galaxy Buds und den Vodafone-Tarif „green LTE 10GB Promotion“ von Mobilcom-Debitel dazu. Die Zuzahlung für die Hardware liegt nur bei 29 Euro, sodass man effektiv sogar einen satten Gewinn macht, wenn man dieses Angebot nutzt.

Folgende Kosten erwarten euch:

Samsung Galaxy S10 Plus & Galaxy Buds für einmalig 29 Euro

Vodafone-Tarif von Mobilcom-Debitel für 24 x 24,99 Euro im Monat (599,76 Euro)

Anschlussgebühr von einmalig 39,99 Euro

= 668,75 Euro

Zum Angebot bei MediaMarkt *

Auf zwei Jahre gerechnet zahlt ihr also für den Vertag, das Smartphone und die Galaxy Buds nur 668,75 Euro. Das Galaxy S10 Plus hat aktuell einen Wert von circa 650 Euro, die Galaxy Buds kosten 89 Euro. Macht zusammen 739 Euro. Der Gewinn liegt also bei 70,25 Euro. Zusätzlich bekommt ihr aber noch einen richtig guten Vodafone-Tarif mit 10 GB LTE-Datenvolumen – quasi kostenlos dazu.

Alle wichtigen Tarif-Details im Überblick:

Anbieter: Mobilcom-Debitel

Netz: Vodafone

Allnet-Telefonie-Flat in alle deutschen Handynetze & dt. Festnetz

10 GB LTE-Datenvolumen (max. 50 MBit/s Download)

EU-Roaming inklusive

Datenautomatik: nein

Bis auf die SMS-Flat bekommt man alles, was man benötigt. Nach 24 Monaten sollte man kündigen, da der Preis dann auf 31,99 Euro im Monat steigt.

Zum Angebot bei MediaMarkt *

Das Samsung Galaxy S10 Plus im Detail vorgestellt:

Für wen lohnt sich dieser Tarif-Deal?

Für alle, die ein Samsung Galaxy S10 Plus mit gutem Vodafone-Tarif haben wollen, der monatlich nicht zu viel kostet. Die Galaxy Buds gibt es im Grunde kostenlos oben drauf. Bis auf die SMS-Flat ist der Tarif von Mobilcom-Debitel sehr gut ausgestattet, sodass man hier einen richtig guten Deal macht. Unsere Empfehlung: Zuschlagen, solange es noch geht.