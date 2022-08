Gebrauchte Elektronik ist auf eBay einiges Wert. Der Händler hat eine Liste mit den Wiederverkaufspreisen von April bis Juli 2022 zusammengestellt. Wir zeigen euch, für welche Handys, Tablets, Kopfhörer und Laptops ihr ordentlich Geld zurückbekommt.

Gibt die Technik langsam den Geist auf, verstauben viele Geräte in unseren Schubladen. Aber das muss nicht sein: Den gebrauchten Geräten ein zweites Leben zu schenken, ist nicht nur nachhaltig, sondern bringt euch auch etwas Geld ein. Der Händler eBay hat nun veröffentlicht, wie viel gebrauchte Smartphones, Kopfhörer, Tablets und Laptops von April bis Juli 2022 wert waren. Die besten Angebote (im Vergleich zu den aktuellen Neupreisen) wollen wir euch natürlich nicht vorenthalten.

Gebrauchte Handys verkaufen

Klar: Je neuer ein Gerät, umso mehr Geld gibt es zurück. Kein Wunder, dass ein iPhone 13 Pro fast 900 Euro einbringt. Allerdings ist selbst das Xiaomi Poco F3 aus dem Jahr 2021 noch einiges wert, ebenso ein 2020 erschienenes Samsung Galaxy A22. Die durchschnittlichen Wiederverkaufspreise zu den iOS- und Android-Geräten haben wir euch im Folgenden zusammengefasst:

Smartphones mit iOS im Überblick

Das iPhone 13 ist sogar selbst nach einem Jahr immer noch viel wert (Bildquelle: GIGA)

Smartphones mit Android im Überblick

Geld zurück für alte Kopfhörer

Wenn ihr dachtet, dass Kopfhörer kaum noch etwas einbringen, da es sich gerade bei In-Ear-Geräten um Hygieneprodukte handelt, haben wir gute Nachrichten. Wollt ihr euch von euren Apple AirPods Pro trennen, gab es bei eBay bisher im Durchschnitt über 350 Euro zurück, für Samsung Galaxy Buds 2 immerhin knapp 50 Euro:

Gebrauchte Tablets: Fast 700 Euro zurück für iPad Pro

Ungenutzte Tablets müssen ebenfalls nicht in eurem Schrank versauern, selbst hier lohnt sich der Verkauf. Während man ein iPad Pro 11″ (3. Generation) von Apple bisher für bis zu 700 Euro bei eBay loswurde, macht man auch mit Android-Geräten ein gutes Geschäft:

Apple-Tablets im Überblick

Modell Verkaufspreis Neupreis Apple iPad Pro 11′‘ 3. Gen (128 GB) 677 Euro 820 Euro Apple iPad Pro 11′‘ 2. Gen (128 GB) 588 Euro 770 Euro Apple iPad mini 6 (64 GB) 474 Euro 500 Euro Apple iPad 2021 9. Gen (64 GB) 295 Euro 350 Euro Apple iPad mini 5 (64 GB) 295 Euro 380 Euro Apple iPad Air 2 (128 GB) 154 Euro 230 Euro

Android-Tablets im Überblick

Modell Verkaufspreis Neupreis Huawei MediaPad T3 (16 GB) 52 Euro 130 Euro Samsung Galaxy Note 20 (256 GB) 468 Euro 700 Euro Samsung Galaxy Tab S7 FE (64 GB) 433 Euro 410 Euro Samsung Galaxy Tab S6 Lite (64 GB) 281 Euro 300 Euro Xiaomi Pad 5 (128 GB) 299 Euro 325 Euro

Selbst für das bereits recht günstige Xiaomi Pad 5 bekommt man noch viel Geld zurück (Bildquelle: GIGA)

Selbst Laptops sind kein Problem

Zugegeben, bei Laptops ist es häufig eine schwierige Entscheidung, ob man sie einfach so verkaufen will oder lieber so lang wie möglich nutzt. Schließlich handelt es sich um eine große Anschaffung. Möchte man sich aber endgültig trennen, wird man bei eBay belohnt. So gab es bisher für das Apple MacBook Pro 14″ 2021 mit über 1.600 Euro ein nettes Taschengeld und selbst ein gebrauchtes Vivobook von Asus ist noch über 100 Euro wert.

Bevor ihr die Technik verkauft

Waren eure Geräte, von denen ihr euch trennen möchtet, nicht aufgelistet, könnt ihr das Modell einfach in der Suchleiste bei eBay eingeben. In der Menüleiste auf der linken Seite scrollt ihr zu „Nur anzeigen“ und klickt anschließend auf „Beendete Angebote“ und „Verkaufte Artikel“. Dann bekommt ihr eine Übersicht zu den Verkaufsanzeigen eures jeweiligen Geräts und könnt euch an den Preisen orientieren.

Bei eBay kann man schnell herausfinden, wie viel die eigene Technik noch wert ist (Bildquelle: GIGA)

Habt ihr euch dazu entschieden, eure gebrauchte Technik bei eBay zu verkaufen, könnt ihr vor allem mit schicken Fotos bei den Kaufenden punkten. Reinigt dafür das Gerät gründlich (was ihr sowieso vor dem Verkauf tun solltet). Schließlich will man selbst kein „neues“ Handy in der Hand halten, auf dem noch jede Menge Fingerabdrücke und Flecken von wer weiß wem oder was drauf sind. Übrigens könnt ihr in eurer Anzeige mit Zubehör (Ladekabel, Schutzhülle, etc.) punkten, ebenso wirken Originalverpackung und Kaufbeleg vertrauenswürdig.

Achtet außerdem auf eure Daten: Sichert eure Dokumente, Fotos und so weiter am besten in der Cloud, auf dem Laptop oder einer externen Speicherplatte. Dann könnt ihr getrost das Gerät auf Werkseinstellung zurücksetzen. Mehr Tipps und Tricks zum Verkauf gebrauchter Technik verraten wir euch in unserem separaten Artikel.

Umfrage: Refurbished oder Neuware?

