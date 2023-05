Der Sommer steht vor der Tür und damit viele Sonnenstunden, die ihr nutzen könnt. Bei Lidl wird aktuell ein praktisches Gadget verkauft, das euch unabhängig von einer Steckdose macht. Mit Sonnenenergie könnt ihr Handys, Tablets und mehr aufladen.

Lidl verkauft faltbares Solarladegerät

Wenn ihr gern unterwegs seid, aber keine Möglichkeit habt, um euer Handy oder andere Geräte regelmäßig laden zu können, dann solltet ihr euch das faltbare Solarladegerät bei Lidl anschauen. Zum Preis von 49,99 Euro (bei Lidl anschauen) erhaltet ihr ein Modell, das zwei Geräte gleichzeitig laden kann und bis zu 21 Watt an Leistung erzeugt. Wollt ihr euch die Versandkosten sparen, könnt ihr auch lokal bei Lidl zuschlagen. Ein mit 28 Watt etwas stärkeres Modell kostet bei Amazon 65 Euro (bei Amazon anschauen).

TRONIC Faltbares Solarladegerät »TSLF 21 A1«, bis zu 2 Geräte Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 30.05.2023 11:05 Uhr

Das faltbare Solarladegerät von Lidl hat insgesamt zwei USB-A-Anschlüsse, an die ihr Handy, Tablets und andere Geräte anschließen könnt. Wollt ihr euer Handy nicht mehrere Stunden am Solarladegerät liegen lassen, könnt ihr auch eine Powerbank mit Sonnenergie aufladen und später euer Handy oder Tablet. Das alles funktioniert, solange die Sonne scheint.

Zusammengeklappt kommt das Solarladegerät auf etwa auf die Größe eines Din-A4-Blatts und lässt sich so im Rucksack gut transportieren. Alternativ könnt ihr das Solarladegerät auch auf eurem Rucksack befestigen und so beim Wandern oder Ähnlichem Geräte direkt aufladen. Da gibt es viele Möglichkeiten.

Mit einem Balkonkraftwerk könnt ihr eure Stromkosten senken:

Für wen lohnt sich so ein Solarladegerät?

Im Grunde für alle, die unterwegs keinen Zugriff auf eine Steckdose haben und gleichzeitig lange an einem sonnigen Ort verweilen. Denn nur so kann das volle Potenzial des Solarladegeräts ausgeschöpft werden. Ich habe ein ähnliches Modell gerne im Garten verwendet, als ich dort noch keine Steckdose hatte. So konnte ich mein Tablet mit Energie versorgen und Musik oder Serien schauen. Alle anderen sollten vielleicht eher zu einer Powerstation mit Solarzellen greifen (bei Amazon anschauen).

