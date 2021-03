Gerade erst ein neues Smartphone gekauft und nach einem Sturz schon wieder Kratzer auf dem Display oder Gehäuse? Dass euch Handyhüllen, Schutzfolien und Panzerglas genau davor sichern sollen, ist längst bekannt – doch nicht jedes Produkt hält dabei, was es verspricht. Wir zeigen euch drei Modelle, die sich nicht nur lohnen, sondern auch zu einem günstigen Preis bei MediaMarkt erhältlich sind.

Hama Kamera-Schutzglas unter 10 Euro

Gerade die aktuellen Smartphone-Flaggschiffe trumpfen mit Triple- oder Quad-Kameras auf. Fällt euch euer Handy aber ungeschickt darauf, nützt keines der beeindruckenden Features mehr. Um euch davor zu schützen, gibt es von HAMA bereits für 7,99 Euro ein passendes Kamera-Schutzglas. Damit sind eure Linsen gegen Kratzer und Stöße ausreichend gesichert, ohne die Qualität eurer Fotos und Videos zu beeinträchtigen. Außerdem ist das HAMA Kamera-Schutzglas:

aus flexiblem Glas

Case-friendly

leicht zu reinigen

rückstandslos wieder entfernbar

Das Angebot gilt für Modelle wie dem iPhone 12 Max Pro, Galaxy S21+ und für viele weitere Smartphones. Ob auch euer Modell für das Schutzglas geeignet ist, findet ihr direkt über die Suche bei MediaMarkt heraus.

HAMA Kamera-Schutzglas bei MediaMarkt bestellen

Sichtschutz durch Privacy-Schutzglas unter 30 Euro

An der Kasse im Supermarkt, beim Warten auf den Bus oder selbst zuhause: Neugierige Blicke auf das eigene Smartphone-Display können nervig sein. Wer nicht will, dass andere Personen immer mitlesen können, was euch Kontakte im privaten WhatsApp-Chat und Co. schreiben, kann dem Ganzen Abhilfe schaffen: Für 27,99 Euro gibt bei MediaMarkt ein Display-Schutzglas mit integrierter Sichtschutzfolie. Damit schützt ihr euer Smartphone nicht nur vor Stößen und Fingerabdrücken auf dem Display, sondern auch vor unerwünschten Blicken. Die Privacy-Funktion funktioniert dabei so, dass euer Smartphone-Bildschirm für andere dunkel erscheint – sofern ihr euer Handy im Hochformat nutzt. Zu den weiteren Details zählen:

gehärtetes Glas

maximaler Kratzschutz (10H-Nano-Tech-Beschichtung)

Perfect-Touch-Oberfläche

Anti-Fingerabdruck-Beschichtung

saugt sich elektrostatisch an

rückstandslos wieder entfernbar

vereinfachtes Anbringen (Easy-On Fixierhilfen)

inkl. Mikrofasertuch zur Reinigung

Case-friendly

HAMA Privacy Schutzglas bei MediaMarkt bestellen

Handyhülle mit Umhängeband unter 21 Euro

Wer sein Smartphone ständig irgendwo verlegt oder schnell griffbereit haben will, findet mit dem Hama Cross-Body-Cover eine praktische Lösung für 20,99 Euro. Auch hier gilt das Angebot wieder für verschiedene Smartphones – passende Hüllen gibt es egal ob für Android-Modelle oder iPhones. Als „Shock-Protection“ bietet euch die Hülle außerdem besonderen Schutz vor Stößen durch den verstärkten Eckenschutz und eine gehärtete Cover-Rückseite. Zu den genauen Produkt-Highlights gehören außerdem:

längenverstellbare, austauschbare Kordel

wasserabweisende, transparente Rückseite

leicht am Smartphone anzubringen

hochwertige Kordelendstücke aus Metall

Hama Cross-Body-Cover bei MediaMarkt bestellen

