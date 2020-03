Handyketten 2020: Die besten Handyhüllen zum Umhängen für iPhone und Samsung Galaxy

Handykordel, Smartphone-Necklace, Mobile Strap – unterschiedliche Bezeichnungen, ein Zweck: das Smartphone lässig und griffbereit an der Hüfte tragen. Das Original von Xouxou Berlin, die praktische mit Kartenfach, die edle aus Leder, die minimalistische von Amazon oder exklusive vom Designer-Modelabel – GIGA zeigt dir alle Handyketten im ausführlichen Ratgeber.

Bildquelle: Jalouza

Von günstig bis teuer: Die besten Handyketten 2020

Eine große Auswahl an Handyketten für alle gängigen Smartphone-Modelle ist bei Amazon ( ) zu finden. Nachteil dort: So manches kleine und exklusive Label ist dort nicht vertreten – dafür muss man dann im Zweifel den offiziellen Onlineshop des Herstellers aufsuchen.

Grundsätzlich wichtig beim Kauf einer Handykette: Auf das passende Handymodell achten. Dabei geht es natürlich nicht um die Kordel, sondern um die daran angebrachte Hülle (Case), in die das Smartphone hineingesteckt wird. Mit welchem Handymodell eine Handykette (bzw. Case) kompatibel ist, kann man normalerweise der Produktbeschreibung entnehmen (z. B. ).

Etwas flexibler sind geschlossene Beutel oder . Hier passen unterschiedliche Modelle hinein – allerdings ist dabei das Display nicht so schnell zugänglich wie bei einem einfachen Case.

Die Preisspanne für Handyketten ist ähnlich wie bei Mode-Accessoires recht groß: Günstige Handyketten sind für zu finden, ein Modell von einer Luxusmarke kann aber auch weit über 100 Euro kosten.

Das Original aus Berlin: Handykette von Xouxou

View this post on Instagram A post shared by Keep your hands free 🙌🏾🙌🏿🙌🏼 (@xouxou) on May 24, 2019 at 3:05am PDT

Damit hat alles angefangen: Die Handyketten von Xouxou sind „das Original“, das den Look auf die Straßen brachte. Mittlerweile bietet die Marke aus Berlin zahlreiche Modellvarianten mit Hüllen für unterschiedliche Smartphones an. Preislich liegen die im Mittelfeld.











Minimalistische Handykette von Jalouza für 15 Euro

Ganz simpel vom Design her und daher mit fast jedem Stil kombinierbar ist dieses . Das leicht glänzende und schmutzabweisende Material der silberfarbenen Kordel ist übrigens „Polypropylen Multifilament“ – daraus werden auch gemacht. Wie fast jede Handykette gibt’s dieses Modell auch in Varianten für andere Smartphones, etwa das oder .

Beliebt auf Amazon sind auch die Handyketten der . Unsere Empfehlung ist dieses silberfarbene und schlichte Modell:

Handykette mit Kartenfach von Jalouza für 35 Euro

Wer es robust mag, sollte sich die Handyketten der Serie aus Berlin anschauen. Statt einer filigranen Kordel kommt hier ein Outdoor-inspiriertes und längenverstellbares Band zum Einsatz. Der Look erinnert an die Ausrüstung von Profifotografen, die ihre Spiegelreflexkamera an ähnlich aussehenden Gurten um den Körper tragen. Praktisch ist beim UrbanXBody das integrierte „Smartphone Wallet“. Es bietet Platz für mindestens 2 Karten (z. B. Ausweis, Kreditkarte) und etwas Bargeld.

Handykette aus Leder

Handykette aus geflochtenem Leder bei Amazon

Dieses Accessoire stammt aus einer . Die geflochtene Kordel ist aus hochwertigem Rindsleder. Exklusive Handarbeit, der Preis ist mit 79 Euro entsprechend höher. Zudem ist mit einer Lieferzeit von einigen Tagen zu rechnen. Das passende iPhone-Modell wählt man bei Amazon unter der Option „Größe“ aus.

Fürs Samsung Galaxy S8 gibt’s Alternativen, etwa den Traggurt von Oneflow für rund 22 Euro:

Handykette im Metallic-Look für 44 Euro

Handykette im Metallic-Look bei Etsy

Ebenfalls aus Leder ist diese von Etsy-Kunden gut bewertete Handykette von illyandmommy*. Wahlweise im silbernen oder goldenen Metallic-Look zu haben.

Handykette aus Metall: Echte Kettenglieder für den Jewelry-Look

Goldfarbene Handykette aus Metall bei Amazon

Dieses Modell von Oneflow ist eine Handykette im wahrsten Sinne des Wortes: Sie besteht aus echten Metallgliedern und nicht aus Synthetik-Kordel. Der Look passt zur schicken Abendgarderobe, kann aber auch als Kontrast zum Streetwear-Outfit gesetzt werden. Mit rund gar nicht mal so teuer.

Dekorative Handykette für 50 Euro

Dekorative Quasten-Handykette bei Etsy

Je auffälliger, desto schöner? Diese dekorative Quasten-Handykette von kijujiBerlin* ist handgemacht und empfiehlt sich in Kombination mit unifarbenen Outfits. Material: Baumwolle.

Günstige Handykette für 13 Euro

Besonders günstig ist die iPhone-8-Handykette von Snipes, die für knapp 13 Euro zu haben ist. Da ist dann allerdings auch klar und deutlich das Logo des Fashion-Händlers aufgedruckt.

Handyketten: Diese Marken muss man kennen

Die wichtigsten Marken für Handyketten stammen aus dem Modebereich und sind in der Technikszene größtenteils unbekannt. Statt auf die gängigen Hersteller für Smartphone-Zubehör trifft man auf Namen wie Lapàporter, Nuri, StudioNooks, Jalouza*, IPhoria, BAM France, Liebeskind Berlin oder Ancord.

View this post on Instagram A post shared by Keep your hands free (@xouxou) on Jan 29, 2019 at 11:27am PST

Als Erfinderin der Handykette gilt Yara Jentzsch mit ihrem Label Xouxou Berlin. Wie das Magazin Gründerszene berichtet, besorgte sich die junge Mutter eines Tages eine durchsichtige Handyhülle, stach zwei Ösen durch das Gehäuse und zog ein langes Band hindurch. Fertig war die Handykette zum Umhängen! Mittlerweile ist die Produktion längst professionalisiert, das Erfolgsprodukt aus der deutschen Hauptstadt ist schließlich auf der ganzen Welt gefragt.

Handyketten 2020: Das sagt die Mode-Expertin zum praktischen Smartphone-Zubehör

Erst Hipster-Accessoire, dann Mainstream und mittlerweile schon out? Der rasante Aufstieg der Handykette wurde von Anfang an belächelt und von Kritik begleitet. Sie werden in Meinungsartikeln als „Zeichen für Handy-Abhängigkeit“ (Stern, 2019) eingestuft und lassen uns „ein bisschen blöd aussehen“ (Zeit, 2019). Das darf man freilich so sehen – aber glücklicherweise gibt es auch eine ganz andere Perspektive.

Wir haben uns mit Mode-Expertin Susanne Faller von Desired unterhalten. Die Fashionista hat den Handy-Trend schon bei der Entstehung beobachtet, als er von Berlin aus startete und dann bei den ersten Influencern weltweit auf Instagram auftauchte. Ihre Einschätzung:

Handyketten sind ein Trend, der gekommen ist, um zu bleiben. Auch 2020 tragen wir unsere Smartphones wieder „crossbody“, stylisch an einer Kette und natürlich sicher in eine Hülle gepackt. Es zeichnen sich jedoch neue Handyketten-Trends ab: So sind nun, passend zu anderen Modetrends, leuchtende Farben wie „Classic Blue“ (die Pantone Farbe des Jahres), Violett und knalliges Pink angesagt, aber auch dunkles Waldgrün und Beige in seiner ganzen Bandbreite – von Cognac bis zu Pudertönen.

Neben der Farbe ändert sich auch die Haptik der Handyketten 2020: Statt der klassischen Kordeln gibt es jetzt , ebenso bunte Perlenketten, die gerade im Sommer perfekt zu leichten Outfits passen werden. Und für eher Sportliche: , die an Gym Bags erinnern. Man sieht: Die Handyketten-Trends sind dieses Jahr durch eine immense Vielfalt geprägt, sodass spätestens jetzt jeder das passende Modell für sich findet.

Handykette umhängen: So trägt man sie richtig

Verbreitet ist die Trageweise „Crossbody“, also diagonal über die Brust wie bei einer Umhängetasche. Alternativ geht auch einfach um den Hals hängen, wie einen Brustbeutel. Bei beiden Varianten sollte man beachten, dass bei den meisten Handyketten eine Smartphone-Hülle dabei ist, die das Display selbst nicht abdeckt. Bei schnellen Bewegungen oder im Getümmel sollte man das Handy lieber mit der Hand festhalten, um Stöße und Kratzer direkt auf den Bildschirm zu vermeiden.

Handyketten bei Saturn anschauen

Bei der Auswahl der richtigen Handykette eine grundlegende Frage: Welche Kleidung soll darunter getragen werden und passt das dann farblich? Denn in Onlineshops sind die Kordeln meist vor weißem Hintergrund zu sehen, aber in der Praxis müssen sie dann zum gemusterten Kleid oder dem Sweater passen.

Handyketten für Männer

Dürfen Männer Handyketten tragen? Ja klar, warum auch nicht! Wer sich in Berlin und Hamburg umschaut, kann bestätigen, dass Handyketten von allen Menschen getragen werden – ganz unabhängig von Geschlecht, Alter oder sonstigen Aspekten.

Denn am Ende zählt eine Gemeinsamkeit: Wir alle tragen heutzutage ein Phablet Smartphone mit uns herum, das kaum noch in die Hosentasche einer engen Jeans passt. Früher waren die Handys eben klein und nur zum Telefonieren da, mittlerweile sind sie auf die Größe einer Schokoladentafel angewachsen und wir sie brauchen als Landkarte, Musikabspieler oder Videokamera (einen Camcorder hängt man ja auch um).

Dezente Handykette für iPhone 7/8 bei Amazon

Unser Tipp für Jungs: Wenn ihr euch trotzdem noch unsicher seid, dann wählt erstmal ein dezentes Modell wie die . Es geht also nicht um die Frage, wer Handyketten tragen darf – sondern eher darum welche und wie.