Ihr sucht einen Handyvertrag mit viel Datenvolumen, dank dem ihr datentechnisch nie auf dem Trockenen bleibt? Dann solltet ihr die Tarife von Telekom, Vodafone und o2 kennen.

Handyvertrag mit viel Datenvolumen: Perfekt für Poweruser

Egal ob ihr viel zockt, Serien und Filme streamt oder viele Videos uploadet, dafür braucht es eine Menge Datenvolumen. Zuhause an der Konsole, dem PC oder Fernseher ist das nicht weiter dramatisch, da dort so gut wir jeder einen unlimitierten Internetvertrag hat. Wer allerdings auf seinem Smartphone auch unterwegs all seinen Hobbies nachgehen möchte, braucht dafür einen Tarif mit viel Datenvolumen.

Wir haben uns verschiedene Handytarife genauer angesehen und präsentieren euch im Folgenden die in unseren Augen aktuell lohnenswertesten Angebote.

Handyvertrag mit viel Datenvolumen: Die besten SIM-only-Angebote

Wenn ihr bereits im Besitz eines Smartphones und nur auf der Suche nach einem neuen Handyvertrag mit viel Datenvolumen seid, bieten die Telekom, o2 und Vodafone einige passende SIM-only-Handytarife an. Das sind die aktuell besten Schnäppchen mit mindestens 20 GB Datenvolumen:

Tipp: Wenn ihr Schüler, Studenten oder unter 28 Jahre alt seid, solltet ihr euch außerdem die "Junge Leute"-Tarife genauer ansehen.

Handytarife mit viel Datenvolumen im Netz der Telekom

Die Telekom bietet unterschiedliche Handytarife für Erwachsene und alle unter 28 Jahren an. Für alle Tarife gilt: Inklusive Telefon- und SMS-Flat in alle deutschen Netze, MMS kosten 39 Cent. Ihr surft im LTE- (max. 300 Mbit/s) oder 5G-Netz (max. 500 Mbit/s), je nach Verfügbarkeit in eurer Region bzw. Kompatibilität eures Smartphones.

Handytarife mit viel Datenvolumen im Netz von Vodafone

Alle Handytarife von Vodafone verfügen über eine Telefon- und SMS-Flat in alle deutschen Netze, inklusive MMS. Ihr surft im 4G- oder 5G-Netz (max. 500 Mbit/s), je nach Verfügbarkeit in eurer Region bzw. Kompatibilität eures Smartphones. Mit dem GigaDepot wird sogar ungenutztes Volumen in den Folgemonat übernommen und verfällt nicht, wie bei anderen Anbietern üblich.

Handytarife mit viel Datenvolumen im Netz von o2

Alle o2-Tarife verfügen über eine Telefon- und SMS-Flat in alle deutschen Netze, MMS kosten 39 Cent. Ihr surft im 4G- oder 5G-Netz mit bis zu 300 Mbit/s im Download und 50 MBit/s im Upload, je nach Tarif und Verfügbarkeit in eurer Region bzw. Kompatibilität eures Smartphone

Unlimitierte Handytarife: Die besten Angebote für Powernutzer

Alle aktuellen Unlimited-Tarife in der Übersicht:

Falls ihr eher auf der Suche nach einem monatlich kündbaren Handytarif seid solltet ihr in folgendem Artikel vorbeischauen:

Worauf sollte man beim Mobilfunkvertrag achten?

Das Netz: Ihr wisst nicht, ob ihr lieber Telekom, Vodafone oder o2 wählen sollt? Das hängt vor allem davon ab, wo ihr lebt oder euch regelmäßig aufhaltet. Denn die Unterschiede zwischen den Regionen sind immer noch sehr groß. Während Telekom, Vodafone und o2 in den Städten fast gleichauf liegen, sieht die Situation außerhalb bereits etwas anders aus. In ländlichen Gebieten hat die Telekom die Nase vorn, gefolgt von Vodafone und auf dem letzten Platz landet o2. Da diese Angaben jedoch nur Durchschnittswerte sind, empfiehlt es sich im Zweifelsfall, Nachbarn, Freunde und Verwandte zu befragen um in Erfahrung zu bringen, welche Mobilfunknetze bei ihnen besonders gut funktionieren

Die Geschwindigkeit: Die Anbieter geben in Megabit pro Sekunde (MBit/s) an, wie schnell Downloads und Uploads im besten Fall möglich sind. Es gilt: Je höher die MBit/s-Zahl, desto besser. Allerdings erreicht man die Maximalgeschwindigkeit selten. Bereits ab 21,6 MBit/s können jedoch so gut wie alle essentiellen Anwendungen, von WhatsApp-Nachrichten schreiben bis hin zum Anschauen von YouTube-Videos, getätigt werden. Es ist außerdem wichtig zu beachten, dass die tatsächliche Geschwindigkeit von vielen Faktoren abhängt, wie beispielsweise der Netzabdeckung und der Anzahl der Nutzer im Netz.

LTE & 5G: Zum Glück gibt es mittlerweile so gut wie gar keine Tarife mehr ohne LTE. Wenn ihr jedoch noch in einem alten Vertrag ohne LTE festhängt, solltet ihr bald kündigen, da die alten Mobilfunkstandards in naher Zukunft abgeschaltet werden sollen. Bei 5G handelt es sich um den neuesten Mobilfunkstandard mit höherer Geschwindigkeit und Kapazität.

Telefonie & SMS: Fast alle Handyverträge mit hohem Datenvolumen beinhalten heutzutage eine Flatrate für Telefonie und SMS. Jedoch schreiben die meisten Menschen heutzutage kaum noch SMS und nutzen sogar bei Telefonaten vermehrt Messenger wie WhatsApp und andere Dienste. Daher ist bei der Tarifwahl die Höhe des Datenvolumens mittlerweile viel wichtiger geworden.

Vertragslaufzeit & Kündigungsfrist: In der Regel hat ein klassischer Handyvertrag eine Mindestlaufzeit von 24 Monaten mit einer Kündigungsfrist von einem Monat. Wenn der Vertrag nicht zum Ende der Mindestlaufzeit gekündigt wird, verlängert er sich automatisch auf unbestimmte Zeit und kann jederzeit mit einer Frist von einem Monat gekündigt werden.

Rufnummernmitnahme: So funktionierts problemlos

Sicherlich möchten die meisten von euch ihre bisherige Rufnummer bei einem Wechsel des Mobilfunkanbieters behalten. Es ist mittlerweile sogar gesetzlich vorgeschrieben, dass Mobilfunkanbieter die Rufnummer bei einer Kündigung freigeben und zu einem neuen Anbieter übertragen müssen. Seit Ende 2021 ist die Rufnummernmitnahme vollständig kostenlos, und einige Anbieter bieten sogar einen Bonus von bis zu 50 Euro für die Mitnahme der alten Handynummer an.

