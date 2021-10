Ihr seid auf der Suche nach einer PS5 mit Handyvertrag, da die NextGen-Konsole im Einzelhandel überall ausverkauft ist und ihr zudem einen neuen Tarif für euer Smartphone gebrauchen könnt? Auch Xbox Series X und Nintendo Switch sind als Prämie zum Handytarif im Netz von Telekom, Vodafone und o2 erhältlich. GIGA listet die besten Angebote.

Wer auf der Suche nach einer PS5, Xbox Series X oder Nintendo Switch in Kombination mit einem Handyvertrag im Netz von Telekom, Vodafone und o2 ist, hat aktuell gute Karten. Die Konsolen sind im Einzelhandel wegen Corona-bedingter Lieferengpässe schwer zu bekommen, doch einige Mobilfunkhändler sowie MediaMarkt und Saturn konnten sich ein paar Exemplare sichern und bieten diese nun mit Handy- oder DSL-Vertrag an. Wir haben uns die Angebote angesehen, sämtliche Kosten ausgerechnet und präsentieren euch im Folgenden die in unseren Augen lohnenswertesten Bundle-Deals. Beachtet allerdings, dass die Angebote schnell ausverkauft sein können.

Handyvertrag mit PS5 bei MediaMarkt & Saturn

Den in unseren Augen besten Deal mit der PlayStation 5 plus Handyvertag haben aktuell MediaMarkt und Saturn auf Lager. Dort bekommt ihr die NextGen-Konsole in der Disc Edition inklusive den Spielen „Deathloop“, „Death Stranding Directors Cut“ und „Ghost of Tsushima Directors Cut“ mit o2 „Free M Boost“-Vertrag für 34,99 Euro im Monat sowie einmalig 142,94 Euro (Zuzahlung + Anschlusspreis + Versand). Der Tarif beinhaltet eine Allnet-/SMS-Flat und 40 GB LTE/5G-Datenvolumen mit bis zu 300 MBit/s. Nach 24 Monaten Mindestvertragslaufzeit ergeben sich Gesamtkosten in Höhe von 982,70 Euro. Ein wirklich solides Angebot, wenn man bedenkt, dass Konsole plus Spiele zusammen einen Wert von ca. 650 Euro haben und ihr bei Rufnummernmitnahme auch noch 100 Euro Wechselbonus einstreichen könnt.

Mehr zum PS5-Bundle bei MediaMarkt und Saturn erfahrt ihr in diesem Artikel:

PS5 mit DSL-Vertrag bei 1&1

Auch 1&1 hat die PS5 im Angebot, allerdings nicht mit Handytarif, sondern in Kombination mit DSL-Vertrag. Wer ohnehin in naher Zukunft vorhat, seinen Internetanbieter zu wechseln, kann bei diesem Deal die PlayStation 5 in der Disc Edition inklusive 2. Controller sowie 12 Monate PlayStation Plus als Prämie abstauben. Der Gesamtpreis nach 24 Monaten Mindestlaufzeit hängt dabei vom gewählten Tarif ab:

1&1 DSL 100 1&1 DSL 250 1&1 Glasfaser 1.000 Geschwindigkeit: Max. 100 MBit/s

Kostenlos ins dt. Festnetz telefonieren

Inkl. bis zu 5 Rufnummern

Rufnummern 3 SIM-Karten mit jeweils 500 MB

SIM-Karten mit jeweils 500 MB 64,98 € im Monat

im Monat Ab dem 25. Monat 44,99 €

Gesamtkosten

nach 24 Monaten:

1.559,52 € Geschwindigkeit: Max. 250 MBit/s

Kostenlos ins dt. Festnetz telefonieren

Inkl. bis zu 8 Rufnummern

Rufnummern 4 SIM-Karten mit jeweils 500 MB

SIM-Karten mit jeweils 500 MB 69,98 € im Monat

im Monat Ab dem 25. Monat 49,99 €

Gesamtkosten

nach 24 Monaten:

1.679,52 € Geschwindigkeit: Max. 1.000 MBit/s

Kostenlos ins dt. Festnetz telefonieren

Inkl. bis zu 10 Rufnummern

Rufnummern 5 SIM-Karten mit jeweils 500 MB

SIM-Karten mit jeweils 500 MB 89,98 € im Monat

im Monat Ab dem 25. Monat 69,99 €

Gesamtkosten

nach 24 Monaten:

2.159,52 €

Lest hier mehr zum 1&1-Angebot mit der PS5:

PS5 mit Handyvertrag im Netz von Vodafone & Telekom

Wenn es unbedingt die PS5 mit Handyvertrag im Netz von Telekom oder Vodafone sein soll, könnt ihr bei Mobilcom-Debitel reinschauen. Dort gibt es die PlayStation 5 in der Disc Edition inklusive 2. Controller mit Allnet-Flat und 15 GB LTE-Datenvolumen mit bis zu 50 MBit/s im Vodafone-Netz oder 10 GB LTE-Datenvolumen mit bis zu 25 MBit/s im Telekom-Netz. Die Kosten belaufen sich jeweils auf 41,99 Euro im Monat sowie einmalig 89,98 Euro (Zuzahlung + Anschlusspreis), das macht insgesamt 1.097,74 Euro nach 24 Monaten Mindestlaufzeit. In unseren Augen nur bedingt empfehlenswert, da ihr deutlich weniger Leistung bekommt als beim beim o2-Angebot von MediaMarkt/Saturn.

Erfahrt hier mehr zum Vodafone-/Telekom-Bundle mit der PS5:

Aktuell ausverkauft:

Welche Konsole ist besser: Xbox Series X oder PS5? Erfahrt es in diesem kurzen Video:

Nintendo Switch mit Handyvertrag im Vodafone-Netz

Zwar ist die Switch gerade keine Mangelware wie PS5 oder Xbox Series X, doch extrem beliebt und mit Handytarif zum kleinen Preis erhältlich. Bei Logitel bekommt ihr die beliebte Nintendo-Konsole plus Switch Joy-Con 2er Set aktuell mit Otelo-Tarif. Dieser beinhaltet eine Allnet-Flat sowie 15 GB LTE-Datenvolumen mit bis zu 21,6 MBit/s im Vodafone-Netz für 19,99 Euro im Monat sowie 1 Euro Zuzahlung. Nach 24 Monaten Mindestlaufzeit ergeben sich dadurch Gesamtkosten in Höhe von 480,76 Euro. Obendrauf gibt's noch 50 Euro Bonus bei Rufnummernmitnahme, sodass sich das Angebot durchaus lohnen kann – vorausgesetzt ihr könnt mit dem Tarif auch etwas anfangen.

Xbox Series X mit Handyvertrag im Vodafone-Netz

Auch die Xbox Series X ist gerade kaum erhältlich, doch die kleine Mobilfunkbude FlyMobile konnte sich ein paar der begehrten NextGen-Konsolen sichern und bietet diese nun inklusive Vodafone „Smart XL“-Tarif an. Dieser beinhaltet eine Allnet- und SMS-Flat sowie 30 GB LTE/5G-Datenvolumen mit bis zu 500 MBit/s und kostet 39,99 Euro im Monat. Den Anschlusspreis in Höhe von 39,99 Euro könnt ihr euch in der Vodafone-App erstatten lassen, sodass ihr bei diesem Deal auf Gesamtkosten von 959,76 Euro nach 24 Monaten Mindestlaufzeit kommt. Ein faires Angebot, zumal ihr auch noch 100 Euro Wechselbonus bei Rufnummernmitnahme einstreichen könnt.

Lest hier mehr zum Bundle-Angebot im Vodafone-Netz mit der Xbox Series X:

Hinweis: Vergesst bei allen Tarifangeboten auf keinen Fall, rechtzeitig zu kündigen, also spätestens 3 Monate vor Ende der Mindestlaufzeit. Ansonsten verlängert sich der Vertrag automatisch um ein weiteres Jahr und die Grundgebühr steigt im schlimmsten Fall sogar, obwohl ihr die Konsole mit dem Tarif bereits „abbezahlt“ habt.