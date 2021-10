Ihr seid auf der Suche nach einem Handyvertrag mit viel Datenvolumen, der sich prima zum Gamen eignet? Dann solltet ihr euch die folgenden Tarif-Angebote im Netz von Telekom, Vodafone und o2 genauer ansehen.

Spiele sehen mittlerweile nicht nur optisch einfach fantastisch aus, sie bieten oft auch eine lange Spieldauer. Das hat aber auch seine negativen Seiten. Zuhause an der Konsole oder dem PC ist das nicht weiter dramatisch, da dort so gut wir jeder einen unlimitierten Internetvertrag hat. Wer allerdings auf seinem Smartphone auch unterwegs zocken möchte, braucht dafür nicht nur ein geeignetes Handy mit genügend Leistung, auch ein Tarif mit viel Datenvolumen muss her. Denn beliebte Spiele wie Minecraft und Fortnite verbrauchen bis zu 300 MB pro Spielstunde und können einen kleinen Tarif schnell an seine Grenzen bringen.

Auch die Übertragungsgeschwindigkeit sollte mindestens 50 MBit/s im Download und 25 MBit/s im Upload betragen, um in stressigen Kämpfen nicht dem sogenannten Lag zum Opfer zu fallen, der einem schnell mal den Sieg kosten kann.

Wir haben uns verschiedene Handytarife und Smartphone-Bundles genauer angesehen, sämtliche Kosten ausgerechnet und präsentieren euch im Folgenden die in unseren Augen aktuell lohnenswertesten Angebote.

Bleiben wir beim Beispiel Fortnite. Wenn ihr das Spiel unterwegs auf dem Smartphone zocken möchtet, braucht ihr mindestens Android 8.0 oder iOS 11. Empfehlenswert sind auch Gaming-Handys mit mindestens 4 GB Arbeitsspeicher und 128 GB internem Speicher bzw. einem Kartenslot um diesen durch SD-Karten zu erweitern.

Ein aktueller und schneller Prozessor ist auch immens wichtig, um die Spiele flüssig darstellen zu können. Der schnellste aktuelle Prozessor ist der Snapdragon-888+. Aber auch der Exynos 2100 ist fürs Gaming sehr gut geeignet. Beim iPhone sollte mindestens ein A11 Bionic-Chip verbaut sein.

Auch solltet ihr auf die Bildwiederholrate achten: Mit einem 60-Hz-Smartphone werdet ihr zwar hinkommen, aber bei schnelleren Spielen schon mal mit der ein oder anderen Verzögerung rechnen müssen. Ideal sind 120 Hz damit auch das anspruchsvollste Spiel mit 120 Bildern pro Sekunde flüssig dargestellt wird.

Asus ROG Phone 5 5G mit 30 GB im Vodafone-Netz

Das 6,78 Zoll Asus ROG wurde speziell fürs mobile Gaming gemacht. Es bietet ein 144-Hertz-AMOLED-Display, Snapdragon-888-Prozessor, 16 GB RAM und 256 GB internen Speicher (nicht erweiterbar). Bei Logitel bekommt ihr das Asus ROG Phone 5 5G mit Vodafone-Vertrag aktuell für 44,99 Euro im Monat. Ihr könnt mit dem Tarif so viel telefonieren und SMS schreiben wie ihr wollt, zum Surfen stehen euch 30 GB Datenvolumen mit bis zu max. 500 MBit/s im Upload und 50 MBit/s im Download zur Verfügung.

Die Kosten im Überblick

Grundgebühr: 24 × 44,99 Euro im Monat

im Monat Einmalige Zuzahlung: 259 Euro

Anschlussgebühr: gratis

Versandkosten: 4,99 Euro

= 1.343,75 Euro Gesamtkosten nach 24 Monaten

Das Asus ROG Phone 5 5G kostet laut Idealo.de im Einzelkauf mindestens ca. 940 Euro. Zieht man diesen Wert von den Gesamtkosten über 2 Jahre Mindestlaufvertragslaufzeit ab, bleiben 403,75 Euro für den reinen Tarif übrig. Das ergibt einen Effektivpreis von 16,82 Euro im Monat.

Samsung Galaxy S21 Ultra 5G mit 60 GB im Netz von o2

Das 6,8 Zoll Galaxy S21 Ultra bietet ein 120-Hertz-AMOLED-Display, Exynos-2100-Prozessor, 12 GB RAM und 256 GB internem Speicher (nicht erweiterbar). Im Onlineshop von Samsung bekommt ihr das Samsung Galaxy S21 5G Ultra mit o2-Vertrag aktuell für 39,99 Euro im Monat. Ihr könnt mit dem Tarif so viel telefonieren und SMS schreiben wie ihr wollt, zum Surfen stehen euch 60 GB Datenvolumen mit bis zu 300 MBit/s im Upload und 50 MBit/s im Download zur Verfügung.

Die Kosten im Überblick

Grundgebühr: 24 × 39,99 Euro im Monat

im Monat Einmalige Zuzahlung: 149 Euro

Anschlussgebühr: 39,99 Euro

Versandkosten: gratis

= 1.148,75 Euro Gesamtkosten nach 24 Monaten

Das Samsung Galaxy S21 Ultra 5G kostet laut Idealo.de im Einzelkauf mindestens 1.036 Euro. Das ergibt einen Effektivpreis von nur 4,70 Euro im Monat für den Tarif mit 60 GB-Datenvolumen.

Mehr zum Samsung Galaxy S21 Ultra erfahrt ihr in unserem Test oder diesem Video:

Huawei Mate 40 Pro mit 40 GB im Netz von o2

Das 6,76 Zoll Huawei Mate eignet sich mit seinen 90-Hertz-OLED-Display, EMUI 11, Kirin-9000-Prozessor, 8 GB RAM und 256 GB internem Speicher (erweiterbar) sehr gut zum Spielen. Bei MediaMarkt bekommt ihr das Huawei Mate 40 Pro aktuell für 34,99 Euro im Monat. Ihr könnt mit dem Tarif so viel telefonieren und SMS schreiben wie ihr wollt, zum Surfen stehen euch 40 GB Datenvolumen mit bis zu max. 300 MBit/s im Upload und 50 MBit/s im Download zur Verfügung.

Die Kosten im Überblick

Grundgebühr: 24 × 34,99 Euro im Monat

im Monat Einmalige Zuzahlung: 199 Euro

Anschlussgebühr: 39,99 Euro

Versandkosten: gratis

= 1.078,75 Euro Gesamtkosten nach 24 Monaten

Das Huawei Mate 40 Pro kostet laut Idealo.de im Einzelkauf mindestens 900 Euro. Das ergibt einen Effektivpreis von nur 7,45 Euro im Monat für den Tarif mit 40 GB-Datenvolumen.

Wenn ihr bereits im Besitz eines Smartphones und nur auf der Suche nach einem neuen Handyvertrag mit viel Datenvolumen seid, bieten die Telekom, o2 und Vodafone einige passende SIM-only-Handytarife an. Das sind die aktuell besten Schnäppchen mit mindestens 10 GB Datenvolumen:

Tipp: Wenn ihr Schüler, Studenten oder unter 28 Jahre alt seid, solltet ihr euch außerdem die „Junge Leute“-Tarife genauer ansehen.

Handytarife für Gamer im Netz der Telekom

Die Telekom bietet unterschiedliche Handytarife für Erwachsene und alle unter 28 Jahren an. Für alle Tarife gilt: Inklusive Telefon- und SMS-Flat in alle deutschen Netze, MMS kosten 39 Cent. Ihr surft im LTE- (max. 300 Mbit/s) oder 5G-Netz (max. 500 Mbit/s), je nach Verfügbarkeit in eurer Region bzw. Kompatibilität eures Smartphones. On top gibt es, je nach Tarif, die „StreamOn Gaming“, „StreamOn Music & Video“ und „StreamOn Social & Chat“-Dienste kostenlos dazu. Diese sorgen unter anderem dafür, dass euch EU-weit beim Gaming nicht euer Datenvolumen angezapft wird. Mit dabei sind Spiele wie Fortnite, Clash of Clans und Pokémon Go.

MagentaMobil L

mit 24 GB MagentaMobil Young M

mit 21 GB MagentaMobil Young L

mit 36 GB Preis 59,95 Euro 29,95 Euro 39,95 Euro

Handytarife für Gamer im Netz von Vodafone

Alle Handytarife von Vodafone verfügen über eine Telefon- und SMS-Flat in alle deutschen Netze, inklusive MMS. Ihr surft im 4G- oder 5G-Netz (max. 500 Mbit/s), je nach Verfügbarkeit in eurer Region bzw. Kompatibilität eures Smartphones. Außerdem ist zu jedem Tarif ein kostenloser Chat-, Social-, Music- oder Video-Pass hinzubuchbar. Mit dem GigaDepot wird sogar ungenutztes Volumen in den Folgemonat übernommen und verfällt nicht, wie bei anderen Anbietern üblich.

Handytarife für Gamer im Netz von o2

Alle o2-Tarife verfügen über eine Telefon- und SMS-Flat in alle deutschen Netze, MMS kosten 39 Cent. Ihr surft im 4G- oder 5G-Netz mit bis zu 300 Mbit/s im Download und 50 MBit/s im Upload, je nach Tarif und Verfügbarkeit in eurer Region bzw. Kompatibilität eures Smartphones

Unlimitierte Handytarife: Die besten Angebote für Gamer

Die großen Telekommunikationsanbieter Telekom, o2 und Vodafone bieten auch unlimitierte Handytarife an, bei denen ihr so viel surfen könnt wie ihr wollt, komplett ohne Einschränkungen. Ihr surft bei allen Tarifen im 4G- oder 5G-Netz (bis zu 500 Mbit/s), je nach Tarif und Verfügbarkeit in eurer Region bzw. Kompatibilität eures Smartphones.

Alle aktuellen Unlimited-Tarife in der Übersicht:

Falls ihr eher auf der Suche nach einem monatlich kündbaren Handytarif seid solltet ihr in folgendem Artikel vorbeischauen:

