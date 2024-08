Handyvertrag ohne Handy: Vergleichsrechner 2024

Wer auf der Suche nach einem möglichst günstigen Handyvertrag ohne Handy ist, sollte Preise vergleichen. Mit unserem Vergleichsrechner könnt ihr ganz einfach herausfinden, welche Tarife im Netz von Telekom, Vodafone und o2 aktuell am günstigsten sind.

Handytarif-Vergleich 2024: So findet ihr die aktuell günstigsten Tarife

Ihr wollt einen Handyvertrag ohne Handy mit viel Leistung für wenig Geld? Dann lasst euch von unserem Vergleichsrechner für SIM-only-Handytarife inspirieren. Dieser spuckt euch das aktuell günstigste Angebot im Netz von Telekom, Vodafone oder o2 aus. Ihr könnt folgende Filtereinstellungen vornehmen, um eure Suche zu verfeinern:

Gesprächsminuten: Wenn ihr flat telefonieren wollt, dann wählt „unbegrenzt“. Tarife mit Inklusiv-Minuten können eventuell günstiger sein, mittlerweile ist eine Allnet- und SMS-Flat bei den meisten Tarifen aber standardmäßig dabei.

Wenn ihr flat telefonieren wollt, dann wählt „unbegrenzt“. Tarife mit Inklusiv-Minuten können eventuell günstiger sein, mittlerweile ist eine Allnet- und SMS-Flat bei den meisten Tarifen aber standardmäßig dabei. Datenvolumen: Das ist die wohl wichtigste Einstellung. Überlegt hier genau, wie viel ihr wirklich benötigt, denn mehr Datenvolumen kostet auch mehr. Wem 10 GB oder weniger ausreichen, der zahlt oft nur wenige Euro im Monat.



Das ist die wohl wichtigste Einstellung. Überlegt hier genau, wie viel ihr wirklich benötigt, denn mehr Datenvolumen kostet auch mehr. Wem 10 GB oder weniger ausreichen, der zahlt oft nur wenige Euro im Monat. Tarifart/Vertragslaufzeit: Wollt ihr flexibel bleiben oder euch 24 Monate an einen Vertrag binden? Bei monatlich kündbaren Tarifen wird größtenteils ein Bereitstellungspreis von 20 Euro erhoben, der bei Laufzeitverträgen wegfällt.



Wollt ihr flexibel bleiben oder euch 24 Monate an einen Vertrag binden? Bei monatlich kündbaren Tarifen wird größtenteils ein Bereitstellungspreis von 20 Euro erhoben, der bei Laufzeitverträgen wegfällt. Rufnummernmitnahme: Wenn ihr eure alte Rufnummer behalten wollt, solltet ihr hier „ja“ auswählen. Die Rufnummernmitname ist kostenlos und hat den Vorteil, dass es oft noch einen Bonus gibt.



Wenn ihr eure alte Rufnummer behalten wollt, solltet ihr hier „ja“ auswählen. Die Rufnummernmitname ist kostenlos und hat den Vorteil, dass es oft noch einen Bonus gibt. Netzanbieter: Telekom, Vodafone oder o2? Informiert euch am besten vorab, welches Netz bei euch am besten ausgebaut ist.



Telekom, Vodafone oder o2? Informiert euch am besten vorab, welches Netz bei euch am besten ausgebaut ist. Weitere Filter: Hier könnt ihr noch weitere Einstellungen vornehmen, um auf euch zugeschnittene Ergebnisse zu bekommen.

Handytarife im Check: So wählt ihr den besten Vertrag aus

Mit dem Handytarif-Vergleich könnt ihr einen passenden Handyvertrag finden, der ganz zu euren Bedürfnissen passt und das zum besten Preis. Egal ob ihr auf der Suche nach günstigen Verträgen mit Flatrates, Prepaid-Tarifen oder Jahresverträgen seid. Ganz gleich, ob ihr lieber im Netz von Telekom, Vodafone oder Telefónica surft – der Vergleich zeigt euch immer das beste Angebot aller Anbieter und Tarife.

Geld sparen leicht gemacht: Warum sich ein Handytarif-Vergleich lohnt

Ein Anbietervergleich bei Handytarifen ist von entscheidender Bedeutung, um sicherzustellen, dass ihr das beste Preis-Leistungs-Verhältnis für euch und eure Bedürfnisse erhaltet, da Preise und Tarifstrukturen der Mobilfunkanbieter erheblich variieren.

So bieten unterschiedliche Tarife unterschiedliche Leistungen und Extras wie unbegrenzte Anrufe, auch ins Ausland, SMS, 5G-Datenvolumen, Roaming und andere Zusatzleistungen. Nicht alle Mobilfunkanbieter bieten die gleiche Netzabdeckung. Ein Vergleich kann euch also dabei helfen, die passenden Leistungen und das ideale Netz für euer Gebiet zu finden. Es gibt einen weiteren wichtigen Punkt, der nicht vergessen werden sollte: Mobilfunkanbieter bieten regelmäßig Sonderangebote, Cashback und Rabatte an, die Bestandskunden leider verwehrt bleiben. Durch einen regelmäßigen Vergleich könnt ihr so die neuesten Angebote finden und davon profitieren.

Handytarif-Vergleich: Prepaid oder Vertrag? Ihr habt die Wahl

Eine Prepaid-SIM-Karte und ein Vertrag bieten beide Mobilfunkdienste, aber mit einigen wichtigen Unterschieden.

Prepaid-SIM-Karten erfordern im Voraus bezahlte Guthaben, die auf der Karte gespeichert sind. Sie bieten Flexibilität und Kontrolle über die Ausgaben, da ihr nur das aufladet, was ihr auch wirklich nutzen möchtet. Das Positive ist, dass es keine langfristige Bindung gibt und ihr den Service jederzeit beenden könnt. Diese Option eignet sich also gut für euch, wenn ihr keine Verpflichtungen eingehen möchtet, ein begrenztes Budget habt oder vielleicht sogar einen Schufa-Eintrag und deswegen keinen Vertrag bekommen könnt.

Im Gegensatz dazu beinhalten Verträge eine monatliche Gebühr für eine bestimmte Anzahl an Minuten, SMS und Daten. Sie sind in der Regel mit einer Laufzeit von 24 Monaten verbunden und erfordern oft eine Bonitätsprüfung. Meist entscheidet man sich für einen Vertrag, wenn man noch ein Smartphone dazunehmen möchte, da man hier gute Angebote ergattern kann. Sie bieten jedoch weniger Flexibilität.

Wie viel Datenvolumen & braucht ihr 5G?

Egal ob ihr viel Serien und Filme streamt, viel unterwegs arbeitet oder viele Videos uploadet – dafür braucht es eine Menge Datenvolumen. Der Bedarf steigt stetig und nicht jeder Mobilfunktarif hat auch die passende Menge an Datenvolumen im Angebot. Aus diesem Grund könnt ihr in unserem Handytarif-Rechner individuell wählen, wie viel Datenvolumen ihr mindestens braucht.

5G ist die fünfte Generation der Mobilfunktechnologie, die eine erhebliche Verbesserung der drahtlosen Kommunikation ermöglicht. Diese Technologie bietet extrem hohe Datenübertragungsraten, niedrige Latenzzeiten und eine höhere Kapazität im Vergleich zu früheren Generationen wie 4G. Dadurch werden schnellere Downloads, nahtlose Streaming-Erlebnisse und fortschrittliche Anwendungen wie autonomes Fahren, virtuelle Realität und das Internet der Dinge möglich. Diese Option bieten noch nicht alle Mobilfunkanbieter, aber auch nicht jedes Smartphone ist 5G-fähig.

Ob ihr diese Option braucht, könnt ihr also selbst entscheiden und den Haken bei „nur 5G Tarife“ setzen.

Welches Netz passt zu euch? Telekom, Vodafone oder Telefónica

Unser Handytarif-Vergleich erlaubt es auch gezielt nach bestimmten Mobilfunkanbietern zu filtern. Klickt dazu einfach das Logo des Anbieters an, welchen ihr favorisiert. Wenn ihr zum Beispiel die Telekom wählt, werden euch aber nicht nur Tarife direkt bei der Telekom angezeigt, sondern auch die von günstigen Resellern, die das Netz der Telekom verwenden.

Was ist eigentlich eine eSim?

Als eSIM, oder eingebettete SIM, wird eine Technologie bezeichnet, die traditionelle physische SIM-Karten in Mobilgeräten ersetzt. Statt eine physische Karte einzusetzen, werden bei eSIM die SIM-Daten elektronisch in euer Gerät eingebettet. Ein Vorteil ist es, dass ihr euren neuen Tarif viel schneller aktivieren könnt. Ein weiterer Vorteil ist, dass ihr einfacher zwischen verschiedenen Anbietern wechseln könnt, ohne physische SIM-Karten austauschen zu müssen. Dies ist besonders auf Reisen nützlich, wenn ihr die lokalen SIM-Karten verwenden möchten.

Wenn ihr Interesse daran habt, setzt einfach den Haken bei „nur eSim Tarife“ und unser Handytarif-Vergleich zeigt euch nur Anbieter, bei denen ihr optional eine eSim beantragen könnt.

Was bedeutet feste Datenautomatik?

Die feste Datenautomatik ist eine Funktion, die von einigen Mobilfunkanbietern angeboten wird und automatisch zusätzliches Datenvolumen bereitstellt, sobald das im Tarif enthaltene Volumen aufgebraucht ist. Wenn euer monatliches Datenvolumen erschöpft ist, wird die feste Datenautomatik aktiviert und ein vordefiniertes zusätzliches Datenvolumen bereitgestellt. Dieses zusätzliche Volumen wird automatisch zu den regulären Gebühren hinzugefügt, in der Regel in Form eines Datenpakets oder zu einem erhöhten Preis pro Megabyte.

Wenn ihr diese Option nicht haben möchtet, solltet ihr in unserem Handytarif-Vergleich einen Haken bei „ohne feste Datenautomatik“ setzen.

Was sind Allnet- & SMS-Flatrates?

Die Allnet-Flatrate ermöglicht es euch, unbegrenzt Anrufe in alle Netze, einschließlich ins Festnetz und in Mobilfunknetze, zu tätigen, ohne dass zusätzliche Kosten anfallen. Dies bedeutet, dass ihr so viele telefonieren könnt, wie ihr möchtet, ohne euch Gedanken über Minutenkontingente oder Gebühren für Gesprächsminuten machen zu müssen. Bei Sonderrufnummern müsst ihr dennoch vorsichtig sein, manche nehmen gesondert Gebühren, die nicht von eurer Allnet-Flat abgedeckt werden.

Eine SMS-Flatrate ermöglicht es euch, eine unbegrenzte Anzahl an SMS zu senden, ohne zusätzliche Kosten pro Nachricht zu verursachen. Ähnlich wie bei der Allnet-Flatrate bietet die SMS-Flatrate eine klare Kostenvorstellung und vermeidet überraschende Gebühren für jede gesendete Nachricht.