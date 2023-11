Harry-Potter-LEGO an Black Friday günstiger: Beliebtes Hogwarts-Schloss jetzt 50 € reduziert

Ihr wolltet Hogwarts schon immer aus LEGO nachbauen? Der Black Friday bietet euch ein tolles LEGO-Set mit einem Rabatt von 31 Prozent via Amazon – schlagt zu!

Ihr wolltet das prächtige Schloss Hogwarts aus „Harry Potter“ schon immer aus Schottland in euer Wohnzimmer holen? Im Rahmen des Black Fridays bietet der Online-Händler Amazon ein tolles LEGO-Set für alle Zauberer und Magierinnen unter euch zu einem vergünstigten Preis an. Das „LEGO Schloss Hogwarts“ könnt ihr euch für kurze Zeit für lediglich 117,07 Euro sichern, also für fast 50 Euro günstiger als normalerweise.

LEGO 76419 Harry Potter Schloss Hogwarts mit Schlossgelände & Astronomieturm, großer Halle ... Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 22.11.2023 15:11 Uhr

Ihr benötigt noch ein besonderes Geschenk für das bevorstehende Weihnachtsfest? Dann ist das LEGO-Set von Hogwarts perfekt für euch, denn das Schloss eignet sich auch super als Überraschung für „Harry Potter“-Fans. Bedenkt aber, dass sich dieses LEGO-Set aufgrund des erhöhten Schwierigkeitsgrads besonders an Erwachsene richtet.

LEGO-Hogwarts: Das erhaltet ihr mit dem Kauf des magischen Schlosses

Ein erster Blick auf das Hogwarts-Schloss aus LEGO von „Harry Potter“ zeigt, dass es sich um ein beeindruckendes Set handelt. Viele Feinheiten lassen sich Stück für Stück in Augenschein nehmen, wie die Kammer des Schreckens, die Große Halle oder auch die Peitschende Weide. Selbst das Durmstrang-Schiff ist dabei. Für Fans gibt es also jede Menge magische Details wiederzuentdecken. Diese Inhalte erwarten euch mit dem Kauf des LEGO-Sets von Schloss Hogwarts zusätzlich: