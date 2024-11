„hart aber fair“: Diese Gäste sind heute am 11. November im Studio

Jeden Montag diskutiert Moderator Louis Klamroth in „hart aber fair“ mit Gästen aus Wirtschaft, Gesellschaft und Politik über tagesaktuelle und relevante Themen. Welche Gäste in der heutigen Sendung sind, verraten wir euch.

Der gesellschaftskritische Talk „hart aber fair“ beginnt die neue Woche mit informativen Gesprächen und ehrlichen Diskussionen. Hierbei steht der Austausch zwischen Politikern und Menschen des Alltags im Vordergrund, der manchmal auch von heftigen und direkten Konfrontationen begleitet wird. Kaum verwunderlich, denn die besprochenen Themen stellen drängende Fragen, die uns alle bewegen. Aktiv bringt sich das Publikum im Studio als auch vor den TV-Geräten in die Gespräche ein und repräsentiert auf diese Weise die Ängste, Bedenken und Sorgen der Bürgerinnen und Bürger.

Für Moderator Louis Klamroth wird es im Jahr 2025 Veränderungen geben: Wie die ARD berichtet, wird „hart aber fair“ im kommenden Jahr weniger Ausgaben produzieren und somit den Sendeplatz am Montag öfter für andere Formate freiräumen. Bis zum November 2022 führte Moderator Frank Plasberg durch die Sendung. 2023 übernahm Louis Klamroth den wöchentlichen Talk in der ARD. Was ihr über den aktuellen Host wissen solltet, erfahrt ihr im Video.



„hart aber fair“: Diese Gäste sind am 11. November 2024 dabei

Es geht zur Sache! Louis Klamroth spricht mit seinen Gästen in der aktuellen Sendung über das Thema „Ampel weg, Probleme bleiben: Wie geht ein Neuanfang“. Das Scheitern der Ampel-Koalition war für Politiker und Bürger gleichermaßen ein Schock. Nach der unerwarteten Verkündung von Olaf Scholz bleibt nun die Frage, wie sich die Regierung fortan gestalten wird. Was verändert sich? Verbessert sich die bisherige Situation? Neuwahlen sind denkbar und werden mit hoher Wahrscheinlichkeit Anfang des kommenden Jahres auf die Bürger zukommen. Für die aktuelle Minderheitsregierung stellen die kommenden Monate eine echte Herausforderung dar. Über Meinungen und Ansichten diskutierten folgende Gäste:

SPD-Generalsekretär Matthias Miersch

Bundestagsvizepräsident Wolfgang Kubicki

Stellvertretende CSU-Parteivorsitzende Dorothee Bär

Stellvertretender Chefredakteur „Welt“ und „Welt am Sonntag“ Robin Alexander

Geschäftsführerin eines Malerbetriebs Christina Böhm

Präsident des Deutschen Instituts für Wirtschaftsforschung Marcel Fratzscher

Podcaster Stefan Schulz („Die Neuen Zwanziger“)



Wo läuft „hart aber fair“?

„hart aber fair“ wird live produziert und ausgestrahlt. Wenn ihr die Sendung verpasst habt oder sie zu einem späteren Zeitpunkt sehen wollt, steht die aktuelle Sendung in der ARD-Mediathek zum Stream bereit. Hier findet ihr zudem weitere Ausgaben des Polit-Talks und könnt euch ganz in Ruhe durch die vergangenen Sendungen klicken.



