Jeden Montag diskutiert Moderator Louis Klamroth in „hart aber fair“ mit Gästen aus Wirtschaft, Gesellschaft und Politik über tagesaktuelle und relevante Themen. Wer bei der nächsten Sendung im Studio sein wird, verraten wir euch hier.

Keine Zeit für hohle Phrasen! Beim gesellschaftskritischen Talk „hart aber fair“ setzt Moderator Louis Klamroth auf informative Gespräche und ehrliche Diskussionen mit Mehrwert. Hierbei steht der Austausch zwischen Politiker*innen und Menschen des Alltags im Vordergrund, der manchmal auch von heftigen und direkten Konfrontationen begleitet wird. Kaum verwunderlich, denn die besprochenen Themen stellen drängende Fragen, die uns alle bewegen. Aktiv bringt sich das Publikum im Studio als auch vor den TV-Geräten in die Gespräche ein und repräsentiert auf diese Weise die Ängste, Bedenken und Sorgen der Bürger*innen. Die Gästeliste für die Sendung am Montag, 22. Mai 2023 haben wir für euch zusammengetragen.



Bis zum November 2022 führte Moderator Frank Plasberg durch die Sendung. Seit 2023 übernimmt Louis Klamroth den wöchentlichen Talk in der ARD. Was ihr über den aktuellen Host wissen müsst, erfahrt ihr im Video.



„hart aber fair“: Diese Gäste sind am 22. Mai 2023 dabei

Montags werden klare Worte gesprochen! In seiner Talkrunde begrüßt Louis Klamroth fünf Gäste, die mit ihm über das Thema „Grüner Filz bei Habeck: Ist die Energiewende in Gefahr?“ diskutieren. Die Partei kämpft derzeit mit heftigen Problemen und Herausforderungen, die den Fokus auf Möglichkeiten einer grüneren Zukunft in die Unschärfe ziehen. Mindern die Nebenkriegsschauplätze wie Filzvorwürfe und Entlassungen die Chance, innovative Energiekonzepte zum Laufen zu bringen? Hierzu sprechen:

Katrin Göring-Eckhardt: Als Vizepräsidentin des Deutschen Bundestags und Parteimitglied der Grünen ist sie mitten im Geschehen und gibt ihre Sicht auf die aktuelle Lage preis.

Christian Dürr: Der Fraktionsvorsitzende der FDP ist Mitglied des Deutschen Bundestags und stellvertretender Fraktionsvorsitzender. Er ist zuständig für die Bereiche Haushalt und Finanzen.

Julia Klöckner: Die wirtschaftspolitische Sprecherin der CDU/CSU-Bundestagsfraktion kritisierte die Grünen in der Vergangenheit für ihre ausbleibenden Versprechen.

Markus Feldenkirchen: Als politischer Autor („Die Schulz-Story") und SPIEGEL-Journalist liest Markus Feldenkirchen auch zwischen den Zeilen.



Hermann-Josef Tenhagen: Der Wirtschaftsjournalist und Chefredakteur des Ratgebers „Finanztip" ordnet die Situation der Grünen in den Markt ein.

Wo läuft „hart aber fair“?

In der ARD wird „hart aber fair“ wöchentlich live produziert und gesendet. Wenn ihr die Sendung zu einem späteren Zeitpunkt sehen wollt oder verpasst habt, steht die aktuelle Sendung in der ARD-Mediathek zum Stream bereit. Hier findet ihr zudem weitere Ausgaben des Polit-Talks und könnt euch ganz in Ruhe durch die vergangenen Sendungen klicken.



