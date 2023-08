„hart aber fair“ heute: Diese Gäste sind zur Sendung am 21.8. im Studio

Jeden Montag diskutiert Moderator Louis Klamroth in „hart aber fair“ mit Gästen aus Wirtschaft, Gesellschaft und Politik über tagesaktuelle und relevante Themen. Wer bei der nächsten Sendung im Studio sein wird, verraten wir euch hier.

ARD Facts

Die Sommerpause ist vorbei! Es wird wieder heiß debattiert in der ARD, denn der gesellschaftskritische Talk „hart aber fair“ kehrt ab sofort wieder mit informativen Gesprächen und ehrlichen Diskussionen auf den Bildschirm zurück. Hierbei steht der Austausch zwischen Politikern und Menschen des Alltags im Vordergrund, der manchmal auch von heftigen und direkten Konfrontationen begleitet wird. Kaum verwunderlich, denn die besprochenen Themen stellen drängende Fragen, die uns alle bewegen. Aktiv bringt sich das Publikum im Studio als auch vor den TV-Geräten in die Gespräche ein und repräsentiert auf diese Weise die Ängste, Bedenken und Sorgen der Bürgerinnen und Bürger.

Für Moderator Louis Klamroth könnten sich die neuen Sendungen zu einer Bewährungsprobe entwickeln. Hinter den Kulissen des Talks werden nämlich Gerüchte laut, dass sich der Sender WDR hinsichtlich der weiteren Zusammenarbeit mit Klamroth für 2024 alle Optionen offenlässt. Bis zum November 2022 führte Moderator Frank Plasberg durch die Sendung. Ab 2023 übernahm Louis Klamroth den wöchentlichen Talk in der ARD. Was ihr über den aktuellen Host wissen müsst, erfahrt ihr im Video.



„hart aber fair“: Das sind die Gäste am 21.8.

Leichte Sommerthemen? Von wegen: In der aktuellen Sendung „hart aber fair“ geht es direkt zur Sache! Am Montag spricht Louis Klamroth mit seinen Gästen über die Frage „Die Wirtschaft lahmt: Wie wird Deutschland wieder Spitze?“ und blickt auf die kriselnde Lage. Im Vergleich zu anderen Ländern scheint die Entwicklung in Deutschland zu stagnieren, was bei Unternehmen und Einzelhändlern zu großer Frustration führt. Sie fordern, dass sich die Politik einer neuen Strategie zuwendet, die für Aufschwung sorgt. Aber wo liegen die Ursachen und Probleme? Darüber sprechen folgende Gäste:



Katharina Dröge: Für die Fraktionsvorsitzende der GRÜNEN sind Klimaschutz, Umwelt, Landwirtschaft, Natur- und Verbraucherschutz wichtige Themen.



Für die Fraktionsvorsitzende der GRÜNEN sind Klimaschutz, Umwelt, Landwirtschaft, Natur- und Verbraucherschutz wichtige Themen. Jens Spahn: Er ist stellvertretender Fraktionsvorsitzender und Präsidiumsmitglied der CDU.

Er ist stellvertretender Fraktionsvorsitzender und Präsidiumsmitglied der CDU. Johannes Vogel: Er ist stellvertretender Bundesvorsitzender der FDP und erster Parlamentarischer Geschäftsführer der BT-Fraktion.

Er ist stellvertretender Bundesvorsitzender der FDP und erster Parlamentarischer Geschäftsführer der BT-Fraktion. Christian Kullmann: Seit 2017 ist er Vorsitzender des Vorstandes der Evonik Industries AG, Essen.

Seit 2017 ist er Vorsitzender des Vorstandes der Evonik Industries AG, Essen. Prof. Jens Südekum: Der Ökonom und Universitätsprofessor ist Mitglied im Wissenschaftlichen Beirat beim Bundesministerium für Wirtschaft und Klimaschutz.

Der Ökonom und Universitätsprofessor ist Mitglied im Wissenschaftlichen Beirat beim Bundesministerium für Wirtschaft und Klimaschutz. Caterina Künne: Als Bäckerei-Inhaberin mit mehreren Filialen in Hannover ist sie von der aktuellen Wirtschaftslage im täglichen Geschäft direkt betroffen.



Wo läuft „hart aber fair“?

„hart aber fair“ wird wöchentlich live produziert und ausgestrahlt. Wenn ihr die Sendung verpasst habt oder sie zu einem späteren Zeitpunkt sehen wollt, steht die aktuelle Sendung in der ARD-Mediathek zum Stream bereit. Hier findet ihr zudem weitere Ausgaben des Polit-Talks und könnt euch ganz in Ruhe durch die vergangenen Sendungen klicken.