„Haus des Geldes“ Staffel 4 steht ab sofort zum Stream auf Netflix zur Verfügung. In den insgesamt acht Folgen des vierten Teils soll endgültig das Chaos überhandnehmen und „Haus des Geldes“ ein neues Kapitel aufschlagen. Den Episodenguide und alles weitere Wissenswerte über die vierte Staffel erfahrt ihr hier auf GIGA.

Mit einem kurzen Video und dem Leitspruch: „Möge das Chaos beginnen“, kündigte Netflix das Startdatum für die vierte Staffel beziehungsweise den vierten Teil der beliebten spanischen Heist-Serie „Haus des Geldes“. Der zweite von Netflix finanzierte Teil der Serie wird ab dem 03. April 2020 auf dem Streamingdienst abrufbar sein.

Ohne zu viel aus der dritten Staffel zu verraten: Am Ende bricht die Hölle los und von einem klaren und unmissverständlichen Ende sind wir weit entfernt – eher befinden wir uns am Anfang eines neuen Kapitels. Dementsprechend setzten die Macher von Anfang an darauf, dass Netflix auch noch eine vierte Staffel ordert.

Episodenguide – „Haus des Geldes“ Teil 4

Folge Deutscher Titel Originaltitel Laufzeit 1 (31) Game Over Game Over 52 Min. Wut und Trauer erhöhen die Spannungen in der Gruppe. Der Professor wagt trotz seiner Trauer einen riskanten Fluchtversuch. 2 (32) Berlins Hochzeit La boda de Berlin 44 Min. Die Gruppe ist von Palermos Taten schockiert. Sierra pocht auf einen Deal. Der Professor erinnert sich an die Hochzeit seines Bruders. 3 (33) Lektion in Anatomie Lección de anatomia 42 Min. Der Spion des Professors will der Zeltbewohnerin seine Botschaft überbringen. Denvers Eifersucht auf die Freundschaft zwischen Mónica und Rio flammt weiter auf. 4 (34) Paso Doble Suspiros de España 53 Min. In der Vergangenheit hat Berlin prophezeit, dass Gandía Probleme verursachen würde. Lissabons Befragung durch Sierra zieht eine private Enthüllung nach sich. 5 (35) 5 Minuten zuvor 5 minutos antes 42 Min. Denver bittet eine Undercover-Agentin um Hilfe. Nairobi will ihr Team vor der Kulisse der steigenden Gefahr anspornen. 6 (36) Technischer K. O. KO técnico 45 Min. Nach Nairobis Entführung verhandelt Gandía mit der Gruppe. Der Professor sucht verzweifelt nach einer neuen Möglichkeit zur Rettung seines Teams. 7 (37) Abscgkag aufs Zelt Tumbar la carpa 52 Min. Der Angriff versetzt die Gruppe in einen Schockzustand. Der Professor setzt seinen neuen Plan mit Palermo und neuen Rekruten in die Tat um. 8 (38) Der Plan von Paris Plan Paris 60 Min. Der Professor, Benjamin und die anderen versuchen, Lissabon zu befreien. Tokios Wut lässt sie an dem Plan zweifeln. Sierra nimmt die Dinge selbst in die Hand.

„Haus des Geldes“ Staffel 4: Dreharbeiten schon im Juli 2019 begonnen

Von einer offiziellen Ankündigung seitens Netflix oder dem Studio hinter „Haus des Geldes“ war man im Juli 2019 noch etwas entfernt – Staffel 4 war aber wohl kein gut gehütetes Geheimnis. Wenn Serien-Schöpfer und -Autor Álex Pina sich nicht versprochen oder die Kollegen von Variety sich verhört haben, war die vierte Staffel von „Haus des Geldes“ zu der Zeit bereits in Produktion.

In einem Gespräch über das höhere Budget, welches die spanische Serie dank Netflix zur Verfügung hat, erklärt Pina, dass sie dadurch in Staffel 3 und 4 ganz andere Möglichkeiten hätten. So haben sie für die 45-minütige Folgen von Staffel 4, welche sie laut Pina aktuell drehen, 21 bis 23 Drehtage. Im Vergleich dazu, wurden die 70-minütigen Episoden der ersten beiden Teile in jeweils maximal 14 Tagen abgedreht.

Schauspieler unterschreibt Vertrag für Staffel 4

Schon im September 2018 hat der in Staffel 3 hinzugekommene Darsteller, Rodrigo de la Serna, fallen gelassen, dass er den Vertrag für die vierte Staffel unterzeichnen sollte. Gegenüber CineArgentino sagte der argentinische Schauspieler:

„Ich kann bereits bestätigen, dass ich für die dritte und vierte Staffel von ‚Haus des Geldes‘ ausgewählt wurde. Aktuell muss ich nur noch den Vertrag unterzeichnen.“

Es könnte also gut möglich sein (auch wenn sich Netflix noch nicht offiziell dazu geäußert hat), dass gleich von Anfang an zwei weitere Staffeln von „Haus des Geldes“ bestellt worden sind.

