„Hawkeye“ Staffel 2: Wird es eine Fortsetzung der Marvel-Serie geben?

Mit „Hawkeye“ rückte erstmals Marvel den Bogenschützen Clint Barton ins Rampenlicht. Ob es jedoch eine zweite Staffel geben wird, bleibt offen.

„Hawkeye“ auf Disney+: Kommt die Fortsetzung mit Jeremy Renner?

In „Hawkeye“ konnte Schauspieler Jeremy Renner in seiner Rolle als der flinke Superheld Hawkeye glänzen. Doch nicht nur um ihn ging es, sondern vor allem um seine Nachfolgerin Kate Bishop (Hailee Steinfeld), die seinen Namen übernimmt.

In der ersten Staffel der Disney-Serie konnten die beiden mit vereinten Kräften den Gangsterboss Kingpin (Vincent D’Onofrio) erfolgreich besiegen. Ob und wie es auf Disney+ mit der Serie weiter geht, ist noch nicht vollständig geklärt.

Zweite Staffel von „Hawkeye“: Hauptdarsteller gibt ersten Hinweis

Eine offizielle Bestätigung für eine zweite Staffel von „Hawkeye“ gibt es noch nicht. Der einzige Hinweis kommt von Hauptdarsteller Jeremy Renner. In einem Interview mit EMPIRE Online meinte der Schauspieler, dass er seinen Körper für „so etwas wie Hawkeye Staffel zwei bereit“ machen würde.

Weiter meint er, dass er sich nicht sicher sei, ob ihn jemand in Strumpfhosen sehen wollen würde, er würde sich aber in jedem Fall bereit machen, gut in Strumpfhosen auszusehen.

„Hawkeye“ Staffel 2: Wie könnte es weiter gehen?

In der ersten Staffel wurde Kate Bishop als Nachfolgerin von Clint Barton etabliert. Die Vermutung liegt nahe, dass die zweite Staffel die vollständige Ablösung des ursprünglichen Hawkeye-Superhelden beinhaltet.

Auch eine Rückkehr von der Black Widow Yelena (Florence Pugh) ist nicht auszuschließen. Immerhin verstanden sich Kate und Yelena zum Ende der Staffel ziemlich gut. Bis eine offizielle Bestätigung und dementsprechend auch ein Trailer veröffentlicht wird, bleibt Fans der Serie allerdings nur die Spekulation.

Den Trailer zu der ersten Staffel von „Hawkeye“ könnt ihr euch hier anschauen:

Auseinandersetzung mit Disney: Jeremy Renner sollte nur die Hälfte der Gage erhalten

In einem Interview mit High Performance, das Jeremy Renner im Zuge der Veröffentlichung seines Buchs „My Nexxt Breath: A Memoir“ führte, gab der Schauspieler einen Grund an, weswegen es bisher nicht zu einer zweiten Staffel von „Hawkeye“ gekommen war. Die Buchhaltung von Disney soll Jeremy Renner nur ungefähr die Hälfte seiner Gage aus der ersten Staffel angeboten haben.

Das habe der Schauspieler als zu wenig empfunden, sodass er das Angebot von Disney ausschlug. Mittlerweile scheint dieser Konflikt jedoch geklärt worden zu sein, ansonsten würde sich der Schauspieler wohl nicht wieder auf die Rolle des Superhelden vorbereiten.