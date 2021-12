Ob für Anrufe im Großraumbüro oder Meetings im Home-Office – ein vernünftiges Headset ist stets von Vorteil. Schließlich wollt ihr euer Gegenüber laut und deutlich hören und sie euch ebenso. GIGA stellt die besten Headsets für unterschiedliche Einsatzbereiche vor und erklärt, was es bei einem Kauf sonst noch zu beachten gilt.

Die besten Headsets 2021: Alle GIGA-Empfehlungen im Überblick

Im Home-Office legt man für Konferenzen vor allem Wert auf Verständlichkeit. Im Büro kommt dann noch ein schickes Design dazu. Seid ihr auf der Suche nach einem wahren Allrounder, der sich sowohl für die Arbeit als auch das Vergnügen eignet, sieht die Sache wieder ganz anders aus. Hier möchtet ihr dann ebenso von klaren Klängen oder satten Bässen profitieren. Damit ihr bei einer derart großen Auswahl nicht den Überblick verliert, hat GIGA die besten Headsets in unterschiedlichen Preiskategorien herausgesucht. Zusätzlich gehen wir noch auf die wichtigsten Funktionen von Headsets ein und erklären, welche davon für euch relevant sind.

GIGA-Preistipp Der Allrounder Kabelloses Profi-Headset True-Wireless-Headset Modell Creative HS-720 V2 Logitech G435 Plantronics Voyager Focus UC B825 Jabra Evolve 65t UC Preis (ca.) 20 Euro 65 Euro 130 Euro 260 Euro Vorteil Mikrofon mit Rauschunterdrückung Extrem leicht ANC Platzsparend Nachteil USB-Anschluss notwendig Ausbaufähige Akkulaufzeit Benötigt zwei USB-Ports Hoher Preis Angebot Amazon Alternate Alternate Otto Preisvergleich idealo idealo idealo idealo

GIGA-Preistipp: Creative HS-720 V2

Creative HS-720 V2

Vorteile

Kompatibel mit jeder gängigen Anrufanwendung

Mikrofon mit Rauschunterdrückung

Integriertes Bedienelement

Geringes Gewicht

Nachteile

USB-Anschluss verhindert Nutzung am Smartphone

Außengeräusche werden nur teilweise abgeschirmt

Das Creative HS-720 V2 stellt den idealen Einstieg in Sachen Headsets dar. Es ist einerseits mit allen gängigen Anrufanwendungen wie Google Meet, Zoom, Skype oder Cisco WebEx kompatibel. Andererseits verfügt es über ein integriertes Bedienelement, das euch per Knopfdruck Anrufe annehmen oder die Stummschaltung aktivieren lässt – eine rote LED zeigt an, ob ihr gerade zu hören seid oder nicht.

Darüber hinaus verspricht das Mikrofon mit Rauschunterdrückung eine solide Sprachqualität, sodass ihr trotz Störgeräuschen jederzeit klar und deutlich zu hören seid. Einziger Nachteil ist die verhältnismäßig schwache Abschirmung von Außengeräuschen, die vor allem in Großraumbüros zum Problem werden könnte. Für den Einsatz im Home-Office sollte das in den meisten Fällen aber reichen.

Der Allrounder: Logitech G435 Lightspeed

Logitech G435 Lightspeed (Schwarz)

Vorteile

Hoher Tragekomfort

Extrem leicht

Solide Klang- und Sprachqualität

Per Bluetooth oder Dongle nutzbar

Nachteile

Einige Funktionen nur mühsam erreichbar

Ausbaufähige Akkulaufzeit

Beim Logitech G435 Lightspeed handelt es sich streng genommen um ein Headset, das sich vor allem an Gamer richtet. Der Kopfhörer macht aber auch abseits von Gaming eine wirklich gute Figur. Vor allem das extrem geringe Gewicht von gerade mal 165 Gramm sowie das schlichte Design dürften den G435 Lightspeed zu einem attraktiven Alltagsbegleiter machen. Weiterer Clou: An Stelle eines klassischen Mikrofonarms rücken Beamforming-Mikrofone, die sich unauffällig in die Optik des Headsets einfügen.

Weiterhin kann das Headset sowohl per Bluetooth als auch per mitgeliefertem Dongle verbunden werden. So steht also auch dem kabellosen Musikgenuss am Smartphone oder Laptop nichts im Wege. Die Akkulaufzeit des G435 Lightspeed beläuft sich laut Herstellerangaben auf bis zu 18 Stunden. In Anbetracht des geringen Gewichts ist das noch vertretbar. Wer das Headset allerdings den ganzen Tag über im Büro und anschließend als Kopfhörer auf dem Weg nach Hause nutzt, wird sich vermutlich etwas mehr Durchhaltevermögen wünschen.

Ein weiteres kleines Manko sind die etlichen Zusatzfunktionen wie etwa das Rückhören (Sidetone), also die bewusste Rückkopplung der eigenen Stimme, die sich meist nur durch eine obskure Tastenkombination konfigurieren lassen. Anleitung lesen ist hier definitiv von Vorteil. Trotzdem wollte ich das Headset schon bald nicht mehr missen, weil es so unglaublich komfortabel ist und mich die Mikrofone mit ihrer simplen Handhabung ebenfalls überzeugt haben.

Kabelloses Profi-Headset: Plantronics Voyager Focus UC B825

Plantronics Voyager Focus UC B825

Vorteile

Ladeschale zur Aufbewahrung inklusive

Verbindung per Dongle oder Bluetooth möglich

Active Noise Cancelling

Ausdauernde Akkulaufzeit

Nachteile

Zwei USB-Ports für Ladeschale und Dongle erforderlich

Hoher Preis

Das kabellose Plantronics Voyager Focus UC ist mit einem Preis von knapp 200 Euro zwar alles andere als günstig, dafür ist der Funktionsumfang enorm. Durch aktive Geräuschunterdrückung eignet es sich also auch bestens für den Einsatz in einem Großraumbüro. Neben praktischen Features wie der automatischen Stummschaltung kann es dank Bluetooth-Funktion außerdem mit nahezu jedem Endgerät verbunden werden: PC, Laptop, Smartphone oder Tablet sind alle kein Problem. In unserem Test hat sich dieser positive Gesamteindruck ebenfalls gezeigt.

Einziges Manko: Die Ladeschale und der Dongle belegen beide insgesamt zwei USB-Slots, die je nach Gerät dann doch schnell mal knapp werden können. Dafür hält der Akku auch ohne Aufladung bis zu 12 Stunden durch, was sich durchaus sehen lässt. Wer sich daran und dem hohen Anschaffungspreis nicht stört, erhält hier ein hochwertiges Headset, das vor allem durch die aktive Geräuschunterdrückung sowie den hohen Tragekomfort zu überzeugen weiß.

True-Wireless-Headset: Jabra Evolve 65t UC

Jabra Evolve 65t UC

Vorteile

Zertifiziert für alle gängigen Anwendungen

Funktioniert mit Dongle oder Bluetooth

Active Noise Cancelling

Platzsparend

Nachteile

Begrenzte Akkulaufzeit

Hoher Preis

Der größte Vorteil des Jabra Evolve 65t UC ist wohl die kompakte Bauweise. Es handelt sich nämlich um einen True-Wireless-Kopfhörer, der nach der Benutzung im praktischen Ladeetui verstaut wird und somit kaum Platz auf dem Schreibtisch einnimmt. Neben integriertem Active Noise Cancelling (ANC) funktioniert das Headset zusätzlich mit zahlreichen Anwendungen wie etwa Google Meet oder Zoom. Wer regelmäßig Microsoft Teams oder Skype nutzt, greift stattdessen zum Jabra Evolve 65t MS, der speziell für diese Anwendung zertifiziert ist.

Dank des mitgelieferten Dongles könnt ihr das Headset außerdem nicht nur in Verbindung mit Mobilgeräten, sondern ebenso am PC oder Laptop nutzen. Für Vieltelefonierer ist das Modell allerdings weniger zu empfehlen, da sich die Akkulaufzeit ohne zwischenzeitiges Aufladen auf lediglich 5 Stunden beschränkt. Mittels Ladecase lässt sich die Laufzeit immerhin auf 15 Stunden strecken. Zusätzlich bieten derartige In-Ear-Kopfhörer auf Dauer meist nicht den gleichen Komfort wie Exemplare mit gepolsterten Ohrmuscheln.

Darum lohnt sich der Kauf eines Headsets

Vor einem Kauf sollte zunächst feststehen wofür das Headset primär genutzt werden soll. Welche Features sind euch besonders wichtig und auf welche könnt ihr verzichten? Möchtet ihr das Headset ausschließlich zum Telefonieren benutzen oder ist euch gute Musikqualität ebenso wichtig? An welchen Geräten benutzt ihr das Headset vorwiegend und benötigt ihr dafür zwingend eine kabellose Verbindung? Wir stellen einige Szenarien vor, die euch die Entscheidung hoffentlich etwas erleichtern:

Fürs Büro eignet sich ein On-Ear-Headset mit einer oder zwei Hörmuscheln. Wichtig ist hier vor allem die Qualität des Mikrofons . Je nach Größe des Büros wäre ein Headset mit Active Noise Cancelling (ANC) eine Überlegung Wert, damit störende Umgebungsgeräusche ausgeblendet werden.

. Je nach Größe des Büros wäre ein Headset mit Active Noise Cancelling (ANC) eine Überlegung Wert, damit störende Umgebungsgeräusche ausgeblendet werden. Im Home-Office verhält es sich ähnlich. Zusätzlich wäre ein Bluetooth-Headset eine Überlegung wert. So seid ihr nicht an den Schreibtisch gebunden und profitiert von der Freiheit einer kabellosen Verbindung .

. Wer viel unterwegs ist und vornehmlich während dieser Zeit telefoniert, kann sich für einen True-Wireless-Kopfhörer entscheiden. Die integrierten Mikrofone bieten oftmals eine ausreichende Qualität, um sich problemlos verständigen zu können. Bestimmte Modelle sind zusätzlich für populäre Anwendungen wie Microsoft Teams, Skype oder Zoom zertifiziert und können mittels eines Dongles auch stationär am Rechner eingesetzt werden.

Headset-Kauf: Das solltet ihr beachten

Kabelgebunden, Bluetooth oder DECT?

Kabellose Headsets arbeiten meistens mit Bluetooth. Der Funkstandard ist weit verbreitet, einfach und komfortabel für PC oder Handy. Die Bluetooth-Reichweite beträgt in der Regel zwischen 10 und 50 Meter, abhängig davon, ob ihr euch in einem Gebäude oder draußen befindet. Bei anderen Funk-Headsets wird unter Umständen auch der DECT-Standard für Festnetztelefone unterstützt. Einziger Nachteil von kabellosen Headsets: sie benötigen einen Akku oder Batterien. Wer ein kabelgebundenes Headset favorisiert, sollte auf die Länge des Kabels achten, um sich ausreichend bewegen zu können.

Verfügbare Schnittstellen

Aktuelle Headsets haben oft nur einen USB-Anschluss, den ihr für Sound-Wiedergabe und Mikrofonaufnahme einfach in euren Computer steckt. Falls ihr das Headset aber direkt mit der Soundkarte eures PCs verbinden möchtet, benötigt das Headset einen 3,5-mm-Klinkenstecker. Möchtet ihr das Headset ebenfalls mit eurem Smartphone verbinden, könnte es durchaus sein, dass dieses über keinen Klinkenanschluss mehr verfügt.

In so einem Fall wäre ein Bluetooth-Headset eine mögliche Lösung. Ebenfalls denkbar sind entsprechende Adapter, die euren jeweiligen Anschluss mit einem herkömmlichen Klinkenstecker kompatibel machen. Solltet ihr also nicht bereit sein, mehr für ein kabelloses Headset zu bezahlen, wäre ein solcher Adapter in Kombination mit einem kabelgebundenen Headset eine preiswerte Alternative.

USB-C auf 3,5-mm-Kopfhöreranschluss Adapter

Apple Lightning auf 3,5‑mm-Kopfhöreranschluss Adapter

Eine oder zwei Hörmuscheln

Es gibt Headsets mit nur einer oder zwei Hörmuscheln. Headsets mit einer Hörmuschel arbeiten in der Regel mit Mono- statt Stereoklang und eignen sich daher am besten für das Telefonieren in Call Centern oder Großraumbüros. Für Internet-Telefonie oder die Freisprecheinrichtung genügen oft sogar schon In-Ear-Kopfhörer mit einfachem Mikrofon.

Für Gaming, Audio- und Video-Streaming oder -Schnitt sind Headsets mit zwei Hörmuscheln meistens die bessere Wahl. Hier hat man Stereoklang und Umgebungsgeräusche können ausreichend abgeschirmt werden.

Over-Ear oder On-Ear

Over-Ear-Headsets kennzeichnen große Hörmuscheln, die komplett über die Ohren ragen. Bei den leichteren Varianten für den Büroalltag findet man hingegen oftmals On-Ear-Headsets, sie sitzen auf den Ohren. Letztere schirmen Umgebungsgeräusche wenig bis fast gar nicht ab, können aber trotzdem eine sehr gute Klangqualität aufweisen. Neben On-Ear und Over-Ear gibt es die Unterscheidung zwischen offenen und geschlossenen Kopfhörern.

Active Noise Cancelling

Wenn ihr in einem Großraumbüro arbeitet oder unterwegs Ruhe von störenden Umgebungsgeräuschen benötigt, ist das sogenannte Active Noise Cancelling (ANC) sehr praktisch, da so Umgebungsgeräusche weitestgehend ausblendet werden. Wie gut das wirklich funktioniert, erfahrt ihr im folgenden Video:

Test: So leise ist Noise Cancelling Abonniere uns

auf YouTube

Nützliche Zusatzfunktionen

Damit ihr den Sound lauter und leiser drehen könnt, ohne dabei ständig in den Einstellungen eures Betriebssystems zu suchen, wäre es von Vorteil, wenn das Headset über ein eingebautes Bedienelement verfügt. Je nach Modell kann das entweder ein im Kabel integrierter Schalter sein oder entsprechende Knöpfe, die sich direkt an der Hörmuschel selbst befinden.

Es ist außerdem ratsam, darauf zu achten ob das Headset per Bluetooth, Dongle oder idealerweise beides verbunden werden kann. Je mehr Anschlussmöglichkeiten ihr habt, desto flexibler seid ihr auch in euer Nutzung. Ein denkbares Szenario wäre etwa die Nutzung des Headsets per Dongle während ihr euch am Arbeitsplatz befindet und per Bluetooth während ihr unterwegs seid.

Da gerade die Rede von kabellosen Headsets war: Je nach Modell und Nutzungsverhalten hält der Akku unterschiedlich lange durch. Ein Modell mit Ladestation, Ladecase oder etwas Vergleichbarem ist daher durchaus empfehlenswert. Wer dieses Problem grundsätzlich vermeiden möchte, greift besser direkt zur kabelgebundenen Variante.

Ebenso von Vorteil können spezielle Zertifizierungen für populäre Apps wie Microsoft Teams, Skype oder Zoom sein. So könnt ihr euch sicher sein, dass euer jeweiliges Modell problemlos mit den entsprechenden Clients funktioniert. Eine der geläufigsten Zertifizierungen nennt sich „Unified Communications“ (UC) und verspricht die Kompatibilität des Headsets mit verschiedenen Endgeräten sowie unterschiedlichen Software-Lösungen. Vor einem Kauf sollte das also entsprechend berücksichtigt werden.