Heiß begehrt: Neue 2-Euro-Münze erzielt mehrere Tausend Euro bei Sammlern

Unter Münzen-Sammlern gibt es einige Raritäten. Eine neue 2-Euro-Münze zum 175. Jubiläum der Paulskirchenverfassung löste jetzt einen Hype unter Sammlern aus.

Das ist die neue heiß begehrte Sammlermünze

Zum 175. Jahrestag der Paulskirchenverfassung wurde eine neue 2-Euro-Münze hergestellt. Insgesamt sind 30 Millionen Exemplare erschienen, die die Welt der Münz-Sammler durcheinander bringt. Auf der Rückseite der Münze ist die Paulskirche mit dem Schriftzug „Paulskirchenverfassung 1849“ dargestellt. Unten steht das Jahr, in dem die Münze ausgegeben wurde: 2024. Das Land, in dem die Münze ausgegeben wird: Deutschland.

Und schließlich das Zeichen, in welcher Münzstätte die Münze hergestellt wurde. In diesem Fall wird es durch die Buchstaben A, D, F, G oder J dargestellt. Außen sind die zwölf Europasterne eingraviert. Zuletzt hat sich der Künstler selbst auf der Münze verewigt: Bodo Broschats Initialien, ein Künstler aus Berlin, prangen auf der Münze.

10.000 Euro für 2 Euro

Insgesamt gibt es 30 Millionen Exemplare dieser besonderen Münze und es wird vermutet, dass die Münze in Zukunft im Wert steigen könnte. Besonders Fehlprägungen sollen wertvoller sein, da sie selten sind. Welche 2-Euro-Münzen tatsächlich wertvoll sind, lest ihr bei uns.

Das ist jetzt schon auf eBay zu beobachten: Es gibt bereits die ersten Angebote, die utopische Preise verlangen. Viele Angebote starten bei einem Preisvorschlag im vierstelligen Bereich, gehen aber auch schnell hoch in den fünfstelligen Bereich. Ob Sammler schon in naher Zukunft bereit sind, diese Preise zu zahlen, bleibt abzuwarten.

Eins ist sicher: Bei einer Exemplarzahl von 30 Millionen wird es nicht allzu lange dauern, bis die Nachfrage der Sammlermünze weiterhin steigt. Dabei ist klar: Hübsch ist die Münze allemal, weswegen nicht nur die Seltenheit einen Grund bietet, sie in der eigenen Sammlung zu haben. Wer zu viele Münzen in seinem Portemonnaie hat, der kann diese ganz einfach mit einem Coinstar-Automaten in Scheine verwandeln.

