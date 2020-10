Technik soll und darf Spaß machen, nicht zuletzt am Prime Day. Doch diese „Dinger“ sind aktuell nicht nur günstiger als sonst, sie bescheren der Nutzerin auch lange nach dem Shopping-Event noch wohlige Schauer auf der Haut. Kurzum: Diese Glücksbringer machen jede Frau happy.

Heute und morgen ist Prime Day bei Amazon, da gibt's auch mal etwas intimere Technik zu Sonderpreisen. Zum Beispiel die legendären Druckwellen-Vibratoren von Satisfyer. Die auch als „Klitoris-Sauger“ bekannten Spielzeuge nutzen den Effekt des Unterdrucks und verwöhnen die empfindliche Stelle auf sinnige Weise. Dies funktioniert so gut, dass sich weltweit schon ganze „Fanclubs“ gebildet haben – eine Revolution und am Ende doch so viel mehr als nur die reine Befriedigung der eigenen Lust.

Zum Satisfyer-Angebot bei Amazon

Amazon Prime Day: Satisfyer macht Frauen glücklich und kostet weniger

Teuer ist so viel Spaß unter der Bettdecke aber nicht und am Prime Day sind die kleinen Verwöhn-Sauger sogar nochmals günstiger. Vorab wichtig zu wissen: Um diesen Preis zu erhalten, muss man Prime Mitglied sein. Falls ihr das aber noch nicht seid, könnt ihr für 30 Tage kostenlos eine solche Prime-Mitgliedschaft abschließen. Danach könnt ihr immer noch kündigen und es entstehen euch keine weiteren Kosten. Jetzt aber zu den Angeboten, derzeit gibt's beispielsweise noch den ...

Satisfyer Pro Penguin für nur 17,99 Euro statt 32,32 Euro – der schaut nicht nur lustig aus, sondern bietet auch gleich 11 Intensitätsstufen für eine perfekte Stimulation. Wasserdicht ist er auch nach IPX7, der darf also auch mit in die Wanne und dort seine „Arbeit“ verrichten.

– der schaut nicht nur lustig aus, sondern bietet auch gleich 11 Intensitätsstufen für eine perfekte Stimulation. Wasserdicht ist er auch nach IPX7, der darf also auch mit in die Wanne und dort seine „Arbeit“ verrichten. Satisfyer Pro 2 Plus für nur 23,99 Euro statt 36,73 Euro – der saugt nicht nur, sondern vibriert sogar noch, dafür sorgen zwei individuelle Motoren. Auch der Profi kann „schwimmen“ und verwöhnt die Nutzerin im belebenden Nass.

– der saugt nicht nur, sondern vibriert sogar noch, dafür sorgen zwei individuelle Motoren. Auch der Profi kann „schwimmen“ und verwöhnt die Nutzerin im belebenden Nass. Satisfyer Pro Plus Vibration für nur 23,39 Euro statt 32,08 Euro – ähnlicher Funktionsumfang wie der Pro 2 Plus, aber in anderer Form.

Oh mein Gott, wie süß ist der denn:

Auch das „Original“ gibt's günstiger

So viel ist sicher: Am Ende lockt immer ein „befriedigendes“ Einkaufserlebnis. Apropos, wer lieber das „Original“ von Womanizer haben möchte, der kann ebenfalls beim Prime Day zuschlagen, den Pro40 gibt's aktuell für 69 Euro statt 99 Euro.