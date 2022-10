Bei Lidl und Kaufland könnt ihr schon bald digitale Heizkörperthermostate viel günstiger kaufen. Kaufland legt schon in dieser Woche am 13. Oktober los. Bei Lidl könnt ihr ab dem 20. Oktober zugreifen. Nutzt ihr die Heizkörperthermostate optimal aus, könnt ihr bis zu 30 Prozent an Heizkosten einsparen.

Digitale Heizkörperthermostate für 9,99 Euro

Wenn ihr Heizkosten einsparen und das etwas automatisieren wollt, ohne viel Geld ausgeben zu müssen, dann könnt ihr euch programmierbare Heizkörperthermostate kaufen. Diese kosten aktuell normalerweise über 20 Euro pro Stuck (bei Amazon anschauen). Bei Kaufland erhaltet ihr solch einen Heizkörperthermostat ab dem 13. Oktober 2022 aber für nur 9,99 Euro. Das Angebot gilt nur lokal in den Märkten. Habt ihr dort nichts bekommen, könnt ihr bei Lidl zum gleichen Preis von 9,99 Euro zuschlagen (bei Lidl anschauen). Auch die gibt es nur in den Filialen vor Ort. Online sind sie nämlich ausverkauft, könnten aber zum Angebotsstart noch einmal nachgelegt werden.

Wenn ihr euren Haushalt damit ausstatten wollt, dann müsst ihr für jeden Heizkörper einen Heizkörperthermostat kaufen. Dieser wird einfach auf das Heizventil gedreht. Passende Adapter für die gängigsten Modelle liegen immer bei. Danach legt ihr die Batterien ein und könnt vier Heiz- und Sparperioden pro Tag einstellen. Beispielsweise am Morgen, bevor ihr aufwacht, damit die nötigen Räume warm werden. Sobald ihr zur Arbeit geht, werden alle Thermostate runtergeregelt. Wenn ihr dann nach Hause kommt, werden die nötigen Räume wieder beheizt. Sogar eine Fenster-auf-Erkennung ist dabei, sodass sich der Heizkörperthermostat schließt, wenn es einen Temperatursturz gibt. Perfekt zum Lüften, um keine Energie zu verschwenden.

Was taugen digitale Heizkörperthermostate?

Bevor ich smarte Heizkörperthermostate hatte, die auch eine App-Anbindung besitzen, hatte ich digitale Heizkörperthermostate. Wenn ihr diese richtig einstellt, dann funktionieren die sehr gut. Das ist aber auch nicht ganz einfach und ihr müsst euren gesamten Tagesablauf kennen. Ich persönlich hab dann mehr Geld investiert und smarte Heizkörperthermostate geholt, wo ich schnell vom Handy Änderungen vornehmen kann (bei Amazon anschauen). Da diese über Jahre im Einsatz sind, lohnt sich das so oder so. Wenn ihr nicht viel Geld ausgeben wollt, dann sind digitale Heizkörperthermostate aber auch eine gute Wahl, um überhaupt Heizkosten zu sparen.

