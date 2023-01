Bei den hohen Energiepreisen kann es sich lohnen, sich einmal etwas ausgiebiger mit seiner Heizung zu befassen. Denn gerade dort könnt ihr richtig viel Geld sparen, wenn ihr smarte Thermostate einsetzt. Wer bereits ein Tado-System zur Steuerung von Heizkörpern besitzt, und dieses günstig erweitern will, kann gerade besonders günstig bei Tink zuschlagen.

Tink: Smartes Heizkörper-Thermostat zum Sparpreis

Wer die nächste Nebenkostenabrechnung nicht fürchten will, kann mit Tado Heizkörper-Thermostaten einfach Geld sparen. Tink bietet den smarten Heizkörper-Thermostat der Version 3+ zur Erweiterung eines bestehenden Sets aktuell für 49,95 Euro inklusive Versand an (Angebot bei Amazon ansehen). Bei anderen Händlern zahlt ihr mindestens 79 Euro, somit bekommt ihr hier eine erstklassige Ersparnis.

tado° Smartes Heizkörper-Thermostat V3+ Statt 89,99 Euro: Zusatzprodukt zu Tado-Sets, kompatibel mit Alexa, Siri & Google Assistant für Heizung & digitale Einzelraumsteuerung per App – einfache Installation. Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 23.01.2023 12:15 Uhr

Ihr braucht noch ein passendes Starter-Kit dazu? Dann ist dieses Tink-Angebot genau richtig, bei dem ihr laut Idealo 15 Euro im Vergleich zum nächstbesten Angebot sparen könnt:

tado Smartes Heizkörper-Thermostat Starter Kit V3+ Statt 139,99 Euro UVP: Smartes Heizthermostat-Starterset. Kompatibel mit Amazon Alexa, Google Home und Apple Homekit. Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 23.01.2023 12:25 Uhr

Was bieten euch die smarten Heizkörper-Thermostate von Tado?

Die Raumtemperatur wird vom Tado-System automatisch gemessen und die Heizleistung entsprechend der programmierten Vorlieben angepasst. Dabei kann sogar die Wettervorhersage miteinbezogen und die Heizung beim Lüften automatisch ausgeschaltet werden. Gesteuert wird das System von einer in allen Starter-Sets mitgelieferten Internet-Bridge.

Die Installation ist in der Regel einfach und die meisten Heizungssysteme werden durch mitgelieferte Adapter unterstützt. Nach erfolgreicher Einrichtung kann die heimische Heizung auch von unterwegs gesteuert werden und beispielsweise schon vor dem Eintreffen über das Internet per App hochgedreht werden.

Für wen lohnt sich die Installation von smarten Heizkörper-Thermostaten?

Bei dem Set müsst ihr lediglich eure alten Thermostat-Köpfe abschrauben und die smarten Heizkörper-Thermostate anschrauben – ohne Bohren oder Entlüften. Anschließend lässt sich eure Heizung nicht nur via App, sondern bei Einbindung in entsprechende Smart-Home-Systeme auch per Sprachbefehl bedienen. Das System ist unter anderem mit Google Assistant, Amazon Alexa und Apple HomeKit kompatibel. Das System lohnt sich daher für alle, die ihre Heizung smarter, effizienter und flexibler steuern und dabei auch noch Geld sparen wollen.

