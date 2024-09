HeroQuest First Light: Hasbro reagiert auf KI-Shitstorm zur neuen Erweiterung

HeroQuest First Light ist die lang erwartete Erweiterung des beliebten Brettspiels HeroQuest. Doch es kam zu Anschuldigungen, die Macher hätten Künstliche Intelligenz eingesetzt, um das Box-Design zu gestalten.

HeroQuest ist eine Fantasy-Brettspielreihe, bei der man in die Rolle von verschiedenen Helden schlüpft, um Abenteuer zu erleben. Zahlreiche Erweiterungspakte geben die Szenarien für unterschiedliche Abenteuer vor, in die sich die Spieler stürzen können.

Am 14. Juni kündigten die Macher Hasbro die neueste Erweiterung des Dungeon-Crawlers an: HeroQuest First Light. Mit ihrem Ankündigungspost luden sie auch zwei Fotos der Box-Art hoch. Doch genau diese wurde in der Luft zerrissen. Der Vorwurf: es handle sich dabei offensichtlich um ein Cover, welches mit Künstlicher Intelligent generiert wurde.

Vorwurf: Coverart soll mit künstlicher Intelligenz erstellt worden sein

Die Posts zur Ankündigung wurden von den Fans der Brettspiel-Reihe ganz besonders unter die Lupe genommen und die ersten Ungereimtheiten direkt in den Kommentaren diskutiert. Auch in der Reddit-Community zu HeroQuest wurde das Cover kritisiert.

So soll bei der Kriegerin auf der rechten Seite die hintere Brust nicht ganz unter der Rüstung sein. Das Schild des Zwergs sähe komisch aus, der Magier hat kein Cape und das Schwert des Barbaren in der Mitte sei viel zu lang. Die Kommentare ließen kein gutes Haar an der Cover-Art.

Das Urteil war klar: So viele kleine Fehler könnten nur bedeuten, dass das Bild ein Produkt von KI sei. Außerdem fiel den Fans auf, dass der Magier im Hintergrund bereits für andere Cover genutzt wurde:

Hasbro reagiert auf Vorwürfe

All das warf kein gutes Licht auf die Ankündigung der Erweiterung und auf Hasbro allgemein. In einem Post vom 18. Juni – also nur vier Tage später – stellten die Macher die Anschuldigungen auf Social Media richtig und schrieben:

„Es gab Gerüchte, dass die Bilder für die Spiele Talisman Alliances und HeroQuest First Light von einer Künstlichen Intelligenz gemacht worden sei, aber wir können bestätigen, dass die tollen Bilder von echten Menschen gezeichnet worden sind. Beim Kreieren von neuen Spielen haben wir die Ehre und das Vergnügen mit den besten und talentiertesten Künstlern zusammen zu arbeiten und bei diesen Projekten war es nicht anders. Deshalb möchten wir Clark Mitchell für seine Arbeit an HeroQuest First Light und das Team von Yellowfly Agency für Talisman 5. Edition und Talisman Alliances ganz besonders danken.“ avalonhillgames auf Instagram (übersetzt durch GIGA)

Gleichzeitig kündigte Avalon Hill Games ein neues Cover-Design an. Anfang August 2024 wurde auf der GenCon in Indianapolis in den USA dann auch die neue Version samt Cover präsentiert. Die Überarbeitung wurde von den Fans wohlwollend aufgenommen und das Echo der Spieler war durchwegs positiv. Egal ob eine KI wirklich am Werk war oder nicht, die Spieler sind nun zufrieden.

