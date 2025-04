Hersteller verrät: Dieser Fehler in Küche und Bad kann euch teuer zu stehen kommen

Im Bad und in der Küche sind Hebelmischer praktische Helfer. Denn ihr könnt kaltes und warmes Wasser mit einem Handgriff dosieren und so die gewünschte Temperatur erreichen. Die falsche Bedienung kann aber eure Nebenkosten in die Höhe treiben.

Ausgangsstellung des Wasserhahns wird zur Kostenfalle

Hand aufs Herz: Wie stellt ihr den Hebel eurer Mischbatterie ein? Wahrscheinlich mittig. Denn dann sieht die Armatur am ordentlichsten aus. Doch genau diese Ausgangsstellung kann zur Kostenfalle werden, wie der Hersteller Hansgrohe auf seiner Website erklärt.

Demnach wird auch auf der Mittelstellung warmes Wasser beigemischt. Euer Durchlauferhitzer oder eure Umwälzpumpe schalten sich also jedes Mal ein. Selbst wenn das beim Händewaschen, Blumengießen oder Trinken gar nicht nötig ist. Nur wenn der Hebel vollständig auf der „kalten Seite“ steht, kommt ausschließlich kaltes Wasser aus der Leitung.

In einer Rechnung kalkuliert der Hersteller für eine vierköpfige Familie einen Energiebedarf von 508 Kilowattstunden pro Jahr, der durch die „falsche Bedienung“ verursacht wird. Bei einem durchschnittlichen Strompreis von 0,27 Euro pro Kilowattstunde entstehen Kosten von knapp 140 Euro.

Ihr wollt Energie- und Heizkosten sparen? Im Video zeigen euch unsere Kollegen bei familie.de, welche Alltagsmythen nicht zielführend sind.

Energie und Heizkosten sparen: 5 Mythen die nicht funktionieren

So entkommt ihr der Kostenfalle im Bad und in der Küche

Am effektivsten könnt ihr die potenzielle Kostenfalle umgehen, indem ihr auf die Position des Hebels achtet. Gerade in einem mehrköpfigen Haushalt kann es schwierig sein, das umzusetzen. Aber auch sogenannte Kaltstart-Armaturen versprechen Abhilfe.

Dort fließt nämlich bis zur Mittelposition ausschließlich kaltes Wasser durch den Wasserhahn. Erst wenn ihr den Hebel über den mittleren Bereich hinaus nach links dreht, wird der Warmwasserbereiter aktiviert.

Wer noch mehr sparen und die Umwelt schonen möchte, kann spezielle Armaturen verwenden. Diese verfügen über einen leichten Widerstand, der verhindert, dass der Wasserhahn unbewusst voll aufgedreht wird. Wenn ihr euch nur kurz die Hände waschen wollt, reicht oft ein kleiner Strahl aus. Außerdem könnt ihr mit bestimmten Perlatoren den Wasserdurchlauf begrenzen. Die lassen sich auch auf jede Art von Armaturen schrauben.

