Die Woche mit einem Grusel-Thriller einläuten und über eine unerwartete Handlung staunen? Da haben wir genau den richtigen Film für euch.

Die Filme „Split“, „Glass“, „Signs – Zeichen“ oder „Old“ sind vermutlich nur an den wenigsten Thriller- und Mystery-Fans vorbeigegangen. Dahinter steckt kein Geringerer als Meisterregisseur M. Night Shyamalan. Seine Filme bieten meist eine düstere Handlung mit unerwarteten Wendungen und reichlich Gänsehaut-Feeling. Mit „The Village“ brachte er im Jahre 2004 einen Mystery-Thriller auf die Leinwand, der mit seinem Plot-Twist für ein gespaltetes Publikum sorgte. Heute Abend am Montag, dem 15. Mai 2023, um 20:15 Uhr bei Sixx könnt ihr euch eine eigene Meinung dazu bilden. Wenn ihr den Film ohne Werbeunterbrechung sehen wollt, stellt euch Disney+ den Film im Streaming-Abo und Amazon Prime zum Kaufen oder Leihen zur Verfügung.

Die Film- und Fernsehgeschichte hält viele Monster und Grusel-Kreaturen für uns bereit. Im folgenden Video zeigen wir euch die gruseligsten, welche die Game-Branche zu bieten hat.

Lohnt sich „The Village“?

Die Handlung von „The Village“ spielt in dem von der Außenwelt isolierten Dorf Covington in Pennsylvania, welches mit der Bedrohung durch mystische Kreaturen im umliegenden Wald zu kämpfen hat. Mit dabei sind unter anderem wahre Stars wie Joaquin Phoenix, der mit „Joker“ einen Oscar als „Bester Hauptdarsteller“ ergatterte und „Jurassic World“-Darstellerin Bryce Dallas Howard. M. Night Shyamalan überrascht in seinen düsteren Thrillern immer wieder mit Plot-Twists und diversen spannenden Szenen. Wer sich so etwas nicht entgehen lassen möchte, ist bei „The Village“ genau richtig. Zudem fallen die über 700 Kritiken bei Amazon vor allem positiv aus, wodurch unsere Meinung nur bestärkt wird: Ja, „The Village“ lohnt sich!

Lust auf Grusel zum Lesen? Davon hält Wikipedia einiges für euch bereit:

„The Visit“ – Zu Besuch bei Oma und Opa

Alle, die den Regisseur M. Night Shyamalan und seine Filme bereits kennen, können ahnen, was sie ihn „The Visit“ erwartet. In diesem Thriller steht der Besuch zweier Enkelkinder bei ihren bisher unbekannten Großeltern an. Obwohl die Mutter seit einiger Zeit nicht mit den Großeltern gesprochen hat, ist der Besuch der Kinder dort unvermeidbar. Vielleicht weiß die Mutter nichts von den Geschehnissen, die inzwischen im Haus der Großeltern auf der Tagesordnung stehen. Ein weiterer Film von M. Night Shyamalan mit einem gelungenen Plot-Twist, den ihr unter anderem bei Prime Video im Streaming-Abo und zum Kaufen oder Leihen im Sky Store findet.

Findet im Quiz heraus, wie gut ihr euch mit Grusel-Games auskennt:

Das Grusel-Quiz: Erkennst du diese Horror-Games an nur einem Screenshot?

