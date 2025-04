Heute Abend im TV: Dieser Monster-Action-Blockbuster wird bis heute heiß diskutiert

Als Hollywood den Versuch unternahm, eine japanische Legende als Film zu adaptieren, endete das Vorhaben in einem völligen Fehlschlag.

Die amerikanische Adaption von „Godzilla“

1998 versuchte Regisseur Roland Emmerich, die berühmte japanische Riesenechse für den westlichen Kinomarkt attraktiver zu machen, und setzte dabei auf sein Talent im Bereich der Katastrophenfilme. Betrachtet man seine bisherigen Werke, könnte man meinen, er sei die ideale Wahl für dieses Vorhaben gewesen. Doch seine Interpretation des Monsters fand beim Publikum kaum Anklang. Ein Eindruck, der sich auch in den Bewertungen auf Plattformen wie Rotten Tomatoes und IMDB widerspiegelt.

Wer sich selbst eine Meinung über die Godzilla-Adaption bilden möchte, kann am Sonntag, dem 20. April 2025, um 20:15 Uhr Kabel Eins einschalten. Habt ihr an dem Tag keine Zeit, steht euch der Film auch im Streaming-Abo bei WOW zur Verfügung.

Der Misserfolg von „Godzilla“ (1998)

Obwohl der Film finanziell keine bahnbrechenden Erfolge erzielte (via Box Office Mojo), konnte er immerhin ein solides Ergebnis vorweisen, sodass Fortsetzungen durchaus denkbar gewesen wären. Allerdings störte viele Zuschauer, dass zentrale Aspekte, wie die zerstörerischen Kräften der Atombombe, die Eigenheiten des Monsters und die ikonischen Kämpfe, im amerikanischen Film keine Rolle spielten.

Stattdessen präsentierte man ein neues Design der Echse, begleitet von militärischer Inszenierung und einer inhaltlich oberflächlichen Handlung. Auf Reddit wurde deshalb diskutiert, dass der Film als reiner Monster-Action und ohne den Bezug zu Godzilla vielleicht einfach besser funktioniert hätte.

Die Handlung der amerikanischen Godzilla-Version von 1998

Im Südpazifik kommt es nach französischen Atomtests zu einem Vorfall: Ein Fischkutter wird attackiert und an die Küste gespült. Die Regierung wendet sich an den Biologen Nick Tatopoulos (Matthew Broderick), um den mysteriösen Fall zu untersuchen. Doch New York wird mit dem Problem konfrontiert: Godzilla, eine gigantische, mutierte Echse.

Die Stadt liegt im Chaos. Nun liegt es an Nick, dem französischen Agenten Phillipe (Jean Reno), der Journalistin Audrey (Maria Pitillo) und ihrem Kameramann Viktor (Hank Azaria), einen Weg zu finden, das Monster aufzuhalten. Dabei ahnen sie nicht, welche weiteren Gefahren noch auf sie zukommen.

Ihr steht auf Filme mit Riesenmonstern? Dann seht ihr im Video unserer kino.de-Kollegen die fünf besten Riesenmonster:

Die 5 besten Riesenmonster

Die zweite, amerikanische „Godzilla“-Adaption

Im Jahr 2014 wagte Hollywood unter der Regie von Gareth Edwards in Zusammenarbeit mit den Warner Studios einen weiteren Anlauf: Dieses Mal mit Erfolg. Der Film „Godzilla“ erzielte weltweit Einnahmen von über einer halben Milliarde US-Dollar und wurde von den Fans als gelungene „Godzilla“-Adaption anerkannt.

Dank dieses beeindruckenden Erfolgs entstanden mehrere Fortsetzungen, die schließlich das inhaltlich verknüpfte Monsterverse formten. Diese Filmreihe wurde 2024 mit „Godzilla x Kong: The New Empire“ fortgeführt. Wir haben für euch eine Übersicht erstellt, die die richtige Reihenfolge der neuen Filme zeigt.

