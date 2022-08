Solltet ihr aktuell auf der Suche nach einem möglichst günstigen, aber trotzdem guten Samsung-Smartphone sein, dann solltet ihr bei Lidl reinschauen. In den Filialen des Discounters wird nämlich das Galaxy A13 mit großem Akku zu einem sehr attraktiven Preis verkauft.

Lidl verkauft Samsung Galaxy A13 für 139 Euro

Günstige Smartphones von Samsung sind in den letzten Jahren immer besser geworden und erfüllen mittlerweile alle Bedürfnisse, wenn ihr keine zu großen Ansprüche habt und Geld sparen wollt. Genau so ein Smartphone ist das Galaxy A13, welches bei Lidl ab dem 4. August für nur 139 Euro verkauft wird (bei Lidl anschauen). Es handelt sich um ein lokales Angebot in den Filialen von Lidl.

Bei Lidl wird das Samsung Galaxy A13 zum Schnäppchenpreis verkauft. (Bildquelle: GIGA)

Der Preis von 139 Euro für das Samsung Galaxy A13 ist hervorragend. Bei Amazon müsst ihr aktuell etwa 160 Euro zahlen (bei Amazon anschauen). Saturn will mit 165 Euro sogar etwas mehr haben (bei Saturn anschauen). Lidl schlägt hier also alle Händler deutlich. Entsprechend könnte das Smartphone schnell weg sein. Wir gehen davon aus, dass es pro Filiale wie immer nur eine begrenzte Anzahl von Smartphones geben wird.

Was ihr über Lidl wissen solltet:

5 Fakten über Lidl, die ihr nicht kanntet Abonniere uns

auf YouTube

Was taugt das Samsung Galaxy A13?

Das Samsung Galaxy A13 ist ein solides Einsteiger-Smartphone, das aber eher die Ausstattung eines Mittelklasse-Handys besitzt. Zu einem Preis von 140 Euro gibt es sonst keine FHD-Auflösung oder eine 50-MP-Kamera. Das hat das Samsung-Handy aber und die Fotos sind sogar brauchbar. Es gibt zudem einen Fingerabdrucksensor zur schnellen Anmeldung. Zur weiteren Ausstattung zählt natürlich der große 5.000-mAh-Akku, der für eine lange Laufzeit sorgt. Der interne Speicher von 64 GB kann per microSD-Karte erweitert werden. Bei Amazon gibt es 4,1 von 5 Sternen für das Samsung Galaxy A13. Insgesamt also ein solides Handy zum kleinen Preis.