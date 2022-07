Wenn ihr aktuell auf der Suche nach einem neuen Notebook seid und zufällig auch ein zweites, etwas günstigeres Notebook gebrauchen könntet, dann solltet ihr jetzt bei MediaMarkt reinschauen. Dort gibt es nämlich zum starken Asus-OLED-Notebook ein zweites Vivobook 14 einfach so kostenlos dazu.

Asus-Notebook kaufen und zweites Gerät bei MediaMarkt kostenlos bekommen

Bei MediaMarkt läuft aktuell das „Red Friday Weekend“. Dort gibt es viele spannende Angebote. Eins ist uns direkt ins Auge gestochen, denn ihr bekommt ein zweites Notebook geschenkt, wenn ihr ein Asus-OLED-Notebook kauft. Das Asus Zenbook 13 OLED mit 13,3-Zoll-Display, Ryzen 5, 8 GB RAM und 512 GB internem Speicher kostet sowieso schon nur 699 Euro, was der Bestpreis ist. MediaMarkt legt aber noch ein Vivobook 14 im Wert von 319 Euro kostenlos mit drauf. Ihr bekommt das zweite Gerät also geschenkt. Ihr müsst nur auf die Produktseite von MediaMarkt gehen und beide Geräte in den Warenkorb legen (bei MediaMarkt anschauen).

MediaMarkt schenkt euch das zweite Asus-Notebook. (Bildquelle: GIGA)

Statt insgesamt 1.018 Euro bezahlt ihr so für zwei Geräte nur 699 Euro. Versandkosten fallen bei MediaMarkt nicht an, sodass ihr euch die beiden Notebooks ganz bequem nach Hause liefern lassen könnt. Das Angebot ist natürlich sehr stark und es gilt, solange der Vorrat reicht oder bis zum 10. Juli 2022.

Für wen lohnt sich der Kauf der Asus-Notebooks?

Asus Zenbook 13: Notebook mit OLED-Display

Im Grunde für alle, die gerade zufällig zwei Notebooks suchen. Ihr bekommt mit dem ASUS Zenbook 13 OLED ein leistungsstarkes Modell mit viel Speicher, das zudem über ein OLED-Display verfügt, welches die Farben deutlich intensiver darstellt. Mit dem 13,3-Zoll-Notebook könnt ihr unterwegs perfekt arbeiten, habt eine hohe Akkulaufzeit zur Verfügung und bekommt ein echtes Premium-Gerät für kleines Geld.

Das Asus Vivobook 14 gibt es kostenlos dazu. Es handelt sich um ein Einsteiger-Notebook mit Celeron-Prozessor, 4 GB RAM und 128 GB internem Speicher. Perfekt für Office-Aufgaben, das Studium oder die Schule, wenn ihr da keine großen Anforderungen an die Leistung habt. Hier hat MediaMarkt ein schönes Doppelpack geschnürt, das nicht viel kostet.